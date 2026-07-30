水星にも放射線帯が存在：定説を覆す発見、遠日点付近で一時的に形成

水星には存在しないと考えられてきた放射線帯が、遠日点付近で一時的に形成されることが、探査機MESSENGERの観測データの再解析で判明した。放射線帯が確認された割合は遠日点付近で約50％、太陽風が強まる近日点付近では約20％で、形成された帯は数時間から地球時間で数日以内に消滅する。Nature Astronomy誌に発表された今回の研究により、水星は放射線帯を持つことが知られている太陽系で6番目の惑星となった。2026年11月21日に水星周回軌道へ投入予定の探査機BepiColomboによって、放射線の強度や電子のエネルギー分布が直接観測されると期待されている。

10年以上にわたり、惑星の磁気圏に関する理解を整理する明快な原則があった。十分に強い磁場を持つ惑星には、すべて放射線帯が形成されるというものだ。ただし、水星だけは例外とされてきた。太陽系で最も内側を回る水星は、磁場が弱すぎ、磁気圏が狭すぎるうえ、太陽に近い過酷な環境にあるため、高エネルギー電子が安定した捕捉領域を形成するのに必要な閉じた軌道を描けないと考えられていた。2011年にScience誌へ掲載された論文も、水星の磁場について「内部磁場を持つ太陽系のほかのすべての惑星とは異なり、ヴァン・アレン帯型の放射線帯を維持できない」と明記していた。MESSENGERミッション全体を総括した2018年のCambridge University Pressの書籍でも、この見解が確認されている。今回の発見は、この原則を書き換えるものだ。

■MESSENGERの観測機器は知らずに捉えていた

この発見につながったデータは、10年以上にわたってNASAのアーカイブに保管されていた。2011年3月から2015年4月まで水星を周回し、最後は地表へ制御衝突した探査機「MESSENGER（メッセンジャー）」は、放射線帯を探すことを目的に設計されてはいなかった。当時の科学的コンセンサスでは、水星の環境では放射線帯は形成されないと考えられていたからだ。しかし、その観測機器は異常な信号を記録していた。

カリフォルニア大学バークレー校宇宙科学研究所の博士研究員であるJiutong Zhao氏と、ミシガン大学気候・宇宙科学工学部の助教であるRyan Dewey氏が率いる研究チームは、MESSENGERの検出器データに周期的な干渉イベントを特定した。これらの干渉シグナル（機器のノイズ）は、探査機が高エネルギー電子環境を直接特性評価する装備を持たない場合に、まさにその環境がどのように見えるかを示すものだった。干渉イベントを水星の軌道位置および同時の太陽風条件と照らし合わせることで、チームはこのノイズに構造があり、その構造に明確なパターンがあることを発見した。

Zhao氏とDewey氏は、放射線帯が恒久的な特徴ではないことを発見した。それらは数時間から地球の数日という時間スケールで形成と消滅を繰り返す一時的な領域であり、その存在は水星が太陽を回る軌道上のどこに位置しているかによって直接制御されている。

■水星の軌道がオン・オフのスイッチに

水星の太陽を回る軌道は太陽系のどの惑星よりも楕円形であり、近日点での0.31天文単位（約4600万km）から遠日点での0.47天文単位（約7050万km）まで変化する。この距離の違いは、惑星が遭遇する太陽風に劇的な影響を与える。太陽風の動圧は太陽からの距離の2乗に反比例するため、水星が近日点付近で受ける圧力は遠日点付近の約2.3倍になる。水星が遠日点から近日点へ移動するにつれて、平均的な太陽風の動圧は2倍以上に増加する。

水星の磁気圏にとって、この圧力差は極めて大きい。近日点付近では、太陽風が磁気圏の太陽側境界（磁気圏界面）を地表から約1.05惑星半径（わずか約1000km）の高さまで押しつぶす。この規模では、高エネルギー電子が惑星の周りを一周する方位角ドリフトを完了するための空間がなく、これは捕捉された放射線帯を形成するための幾何学的な要件を満たさない。電子は螺旋を描きながら磁気圏界面に到達し、吹き飛ばされてしまう。

遠日点付近では圧力が和らぐ。磁気圏は全体で約15%拡大し、磁気圏界面は約1.20惑星半径まで押し広げられる。この追加された空間は、太陽側に約6万5000km広がる地球の磁気圏に比べればごくわずかだが、どうやら十分な広さのようだ。数十から数十万電子ボルト（keV）のエネルギーを持つ電子の一部が、閉じたドリフト経路を完了し、帯として定着することができる。

新しい論文の数値は、このメカニズムを正確に反映している。研究によると、放射線帯は水星が遠日点付近にあるときは約50%の確率で発生したのに対し、近日点付近では約20%にとどまった。個々の帯は通常8〜12時間未満しか持続しないが、中には再び強まる太陽風の圧力で消滅するまで地球の数日間持続するものもある。

「水星は弱い太陽風の駆動下で放射線帯を形成し、強い強制力の下では不安定になることがわかった」と、研究チームはNature Astronomy誌で述べている。

■アーカイブから定説が覆るまで

以前の科学的コンセンサスは当てずっぽうではなかった。実際、MESSENGERは4年間の周回ミッションを通じて、水星の磁気圏内で高エネルギー電子を頻繁に観測していた。それらは数秒から数時間続くバーストであり、さまざまな地方時や緯度で現れた。科学者たちはこれらの電子を注意深く調べた。Hoらによる2011年のScience誌の論文は、その角度分布を分析し、電子が惑星の周りのドリフト経路を完了した証拠はないと結論づけた。完了したドリフト経路がなければ、放射線帯は存在しない。この結論は明確であり、十分に裏付けられていた。

変わったのは、問われる質問である。Zhao氏とDewey氏は、特定の瞬間に捕捉された電子が存在するかどうかではなく、捕捉の条件が軌道位相の関数として統計的に存在するかどうかに着目した。この視点の転換により、これまでバックグラウンドノイズとして扱われてきた10年分の干渉イベントが、構造化されたシグナルへと変わった。

この違いは水星以外にも重要な意味を持つ。2008年のMESSENGERの最初のフライバイ時の観測では、その瞬間に帯が存在しないことが指摘され、ミッションのThomas Zurbuchen氏は探査機が「帯があるはずの領域を飛んだが、ただ存在しなかった」とコメントした。その観測が捉えたのは、特定の太陽風条件下の特定の軌道位相にある水星だった。今回の新しい研究は、そのスナップショットにおける不在は現実であり正しかったが、88日間の1年を通じて統合された平均的な振る舞いは別の物語を語っていることを示している。

■新たな課題を携えて到着するBepiColombo

欧州宇宙機関（ESA）と宇宙航空研究開発機構（JAXA）の共同ミッションであるBepiColomboは、2026年11月21日に水星の軌道に投入される予定であり、MESSENGERが2015年4月にミッションを終了して以来、水星を周回する初の探査機となる。2024年のスラスターの不具合により、当初の2025年12月の目標から到着が遅れ、軌道投入が約11ヶ月延期された。しかし、この遅れは科学的には問題ではないことが判明し、今回の新たな発見は、MESSENGERがアジェンダに載せることすら知らなかった、具体的で優先度の高い観測目標をBepiColomboの科学チームに与えることになった。

「将来の宇宙探査や水星に送る機器を考える際、この放射線帯を認識し、適切な対策や設計を行う必要がある」とDewey氏は述べた。

MESSENGERの軌道構成は、放射線帯科学の観点からは複雑なものだった。近日点において明暗境界線（昼夜の境界）に沿って周回していたため、放射線帯が集中しやすい正午から真夜中にかけての磁気圏の構造を観測することに制限があった。BepiColomboは正午から真夜中の軌道を飛ぶため、まさにこの測定を行うのに幾何学的に適した位置に配置される。

さらに重要なことに、BepiColomboは2つの探査機で構成されている。ESAの「水星表面探査機（MPO）」とJAXAの「水星磁気圏探査機（みお／Mio）」は、軌道投入後に分離して異なる位置から運用され、水星探査史上初めて同時の2点観測を行う。時には、一方の探査機が太陽風の上流にあり、もう一方が磁気圏内にあることで、放射線帯の形成と消滅を、それを駆動する実際の太陽風の圧力とリアルタイムで相関させることが可能になる。特に「みお」には、磁気圏科学のために特別に作られた専用の粒子検出器と磁力計が搭載されている。

新しい論文が答えることのできない最も差し迫った疑問は、水星の放射線帯がどれほど強力かということだ。MESSENGERの間接的な検出方法（干渉をシグナルとする方法）では、帯の電子フラックスやエネルギースペクトルを特性評価することはできない。Zhao氏はこの限界を率直に認めている。

「現在の放射線の強さは不明だが、それはBepiColomboによって解決できる問題だ」とZhao氏は述べた。

BepiColomboのMPOには「BepiColombo環境放射線モニター（BERM）」が搭載されており、約150keVから10MeVの電子と、1.5から100MeVの陽子を測定するように設計されている。このエネルギー範囲は、今回の研究が水星の帯で特定した電子を直接カバーしている。研究の著者らは、放射線帯科学にとって最も生産的な観測ウィンドウは、水星の遠日点通過と一致するだろうと示唆している。この時期は帯の形成率が最も高く、磁気圏が捕捉された電子を体系的な測定に十分な時間維持できる可能性が最も高いためだ。

■水星の放射線帯が惑星磁気圏全般について明らかにしたこと

1958年に物理学者のJames Van Allenが米国初の人工衛星Explorer 1のデータを用いて初めて検出した地球のヴァン・アレン帯は、基本的に持続的な特徴である。太陽活動によって数日から数週間にわたって強まったり弱まったりするが、その構造は維持される。水星の放射線帯は構造的に異なるものであり、外部圧力に非常に敏感なシステムであるため、太陽嵐のような一時的なイベントではなく、惑星自身の軌道上の位置に支配され、数時間以内に帯が現れたり消えたりする。

このメカニズムも質的に新しい。地球の外側放射線帯は、主に太陽風の変動や磁気嵐など、地球の軌道周期とは無関係な外部イベントに反応して満ち欠けする。水星の帯は、軌道力学によって設定された88日周期のリズムで満ち欠けする。水星の季節（もしあるとすれば）を制御するのと同じ物理的プロセスが、放射線帯が存在するかどうかも制御しているのだ。

この洞察は水星以外にも影響を与える。放射線帯形成の標準的な閾値は、歴史的に磁場の強さを中心に構築されてきた。つまり、閉じた粒子のドリフト経路を維持するのに十分な強さと安定性を持つ磁場が惑星に必要だとされてきた。水星の磁場は地球の約1%の強さだが、適切な外部条件の下では一時的な帯が形成され得ることを示している。これほど弱い磁場を持つ惑星でも、恒星風が和らいだときに断続的な放射線帯を維持できるのであれば、系外惑星の周りでの放射線帯形成の閾値は現在のモデルが想定しているよりも低い可能性があり、磁場の強さだけでなく、磁場の強さと時間的に変化する恒星風環境とのバランスに依存することになる。

さらに物理的な背景となる情報が今年初めにもたらされた。2026年1月にNature Communications誌で発表された別のBepiColomboの研究により、水星の磁気圏にホイッスラーモード・コーラス波が存在することが確認された。これは惑星の放射線帯で電子の加速を駆動する自然の電磁放射であり、これまで水星では確認されていなかった。コーラス波は、地球の外側帯の電子が高エネルギーに加速される既知のメカニズムである。水星でのその存在が確認されたことで、電子を捕捉するための波と粒子の相互作用のインフラがそこに存在することが裏付けられ、Zhaoらの2026年の研究で検出された帯が異常ではなく妥当であるという独立した物理的説明が提供された。

■遠日点に合わせた観測：BepiColomboの新たな科学目標

研究の著者らは、BepiColomboの放射線帯観測を水星の遠日点通過に合わせるという具体的な運用上の提案を行っている。惑星の88日間の軌道周期で繰り返されるこれらのウィンドウは、帯の形成率がピークに達し、個々の帯が特性評価に十分な時間持続する可能性が最も高い時期である。BepiColomboの計画された軌道により、「みお」は水星の帯の空間的広がりと捕捉された電子のエネルギースペクトルの両方を直接測定できるようになる。

放射線帯の物理学には過酷すぎると長く考えられてきた水星だが、今やよりニュアンスに富んだアイデンティティを主張している。それは、軌道とともに呼吸する磁気圏を持ち、専用の科学ミッションでさえ探すことを知らなかった物理現象を維持できる世界である。アーカイブされたシグナルは、それを見つけるように設計されていない機器の干渉パターンの中に、ずっと存在していたのだ。

■注目ポイントQ&A

●水星には実際に磁場があるのですか？

はい。水星は太陽系内側で内部ダイナモから固有の磁場を発生させている、地球と並ぶ2つの岩石惑星のうちの1つです。水星の磁場は地球の約1%の強さで、磁化された惑星の中では太陽系で最も弱いものです。惑星の中心から北にずれており、磁気圏に南北の非対称性を生み出しています。この磁場が、適切な軌道条件の下で一時的な放射線帯を維持するのに十分な強さであることが今回確認されました。

●放射線帯とは何ですか？また、水星に放射線帯があることはなぜ重要なのですか？

放射線帯とは、惑星の磁場によって惑星を取り囲むドーナツ状の領域に捕捉された、高エネルギーの荷電粒子（主に電子と陽子）の帯です。粒子が惑星の周りの閉じたドリフト経路を完了し、磁極の間をバウンドしながら赤道領域をゆっくりと周回するときに形成されます。地球では1958年に発見されたヴァン・アレン帯と呼ばれています。Zhaoらによる2026年の研究以前は、水星は磁化された惑星の中で唯一放射線帯を持たないとされていました。この発見が重要なのは、惑星磁気圏のモデルではこれまで説明されていなかった、一時的で軌道に制御されるという新しいカテゴリーの放射線帯を確立したこと、そして将来の水星ミッションの設計者が考慮しなければならない特有の放射線リスクを生み出すためです。

●BepiColomboはいつ水星に到着し、何を測定するのですか？

BepiColomboは2026年11月21日に水星の軌道に投入される予定です。軌道修正が必要となったスラスターの不具合により、当初の2025年12月の目標から延期されました。軌道に入ると、2つの探査機（ESAの「水星表面探査機（MPO）」とJAXAの「水星磁気圏探査機（みお／Mio）」）が分離し、水星磁気圏の初の同時2点観測を実施します。「みお」に搭載された専用の粒子検出器と磁力計は、水星の放射線帯を初めて直接特徴づけるために使用され、電子のエネルギースペクトルと空間的広がりを測定します。これらは、今回の研究がMESSENGERのアーカイブデータから特定したものの、答えることができなかった疑問です。

●水星のような軌道に制御された放射線帯は、太陽系外の惑星にも存在する可能性がありますか？

それはZhaoらの2026年の論文が直接提起している、現在進行中の研究課題です。今回の発見は、特定の軌道位相で恒星風が十分に弱まり電子が捕捉されるのであれば、これまで必要と考えられていたよりもはるかに弱い磁場を持つ惑星の周りでも放射線帯が形成され得ることを示しています。主星の周りを楕円軌道で回る系外惑星の場合、恒星風の圧力と磁場の強さの同じようなバランスによって、水星に似た一時的な放射線帯が生じる可能性があります。これがそのような世界の表面の居住可能性や大気化学に影響を与えるかどうかはまだ確立されていませんが、水星での発見は、何を探すべきかという観測のテンプレートを提供しています。

元記事: Mercury Has Radiation Belts After All: They Form Near Aphelion, Vanish Closer