韓国・烏山空軍基地で白リン漏洩事故、周辺住民に一時避難勧告

米空軍が弾頭の洗浄に用い、人体組織を骨まで焼く恐れがある白リンが、韓国の烏山（オサン）空軍基地の弾薬庫内で火曜日、2発の弾薬から漏洩し、周辺住民に緊急避難勧告が出される事態となった。警報は約1時間後に解除され、死傷者は報告されていない。ただしこの事故は、除染では埋められない構造的な説明責任の欠如を浮き彫りにした。現在の米韓地位協定（SOFA）の下では、韓国当局が米軍基地に立ち入り、米軍自身が行ったリスク評価を独自に検証する法的権限を持たないためだ。

■事故のタイムライン

韓国の消防および警察当局は、韓国標準時（および日本時間）の火曜日午後5時7分頃、ソウルの南約60キロメートルに位置する京畿道平沢（ピョンテク）市のK-55烏山空軍基地で化学物質の漏洩があったとする通報を米軍から受けた。午後5時8分、米空軍第51戦闘航空団は、基地内の隔離された弾薬保管エリアの周囲1,000フィート(約305メートル)に安全線を設定した。

平沢市は同時に、周辺地域の住民に対し、安全な場所へ避難し皮膚の露出を避けるよう勧告する緊急警報を送信した。消防車両9台と隊員31名が周辺の封鎖のために出動した。警察も基地の境界から約300〜500メートルの位置にパトカーで規制線を張り、歩行者の立ち入りを制限して車両の迂回措置をとった。

除染作業が完了した後の午後6時13分に避難勧告は解除された。死傷者は報告されていない。

■「地上での事故」：米軍の発表と韓国側の見解

第51戦闘航空団は正式な声明を発表したが、そこでは関与した物質名への言及が意図的に避けられていた。

「17時08分、地上での事故（ground mishap）により、念のための措置として、烏山空軍基地は基地および地元住民を保護するために1,000フィートの安全線を設定した。当基地の緊急対応専門家が現在、施設内の限定的な状況に対処している。我々はこの問題を最大限の注意と迅速さをもって処理している」（米空軍第51戦闘航空団）

同航空団の広報担当であるエリック・フローレス曹長は、星条旗新聞（Stars and Stripes）に対し、事故は隔離された弾薬保管エリア内で発生したものであり、緊急一斉送信システム「At Hoc」を通じて「誤った避難メッセージ」が発信されたと語った。住民を避難させた民間向け警報自体が誤りだったとする米軍の説明は、確認された有毒物質の漏洩に対する予防的措置であったとする韓国当局の事態の描写とは対照的である。

韓国の安全担当省庁は、当該物質が白リンであることを独自に確認した。聯合ニュースは匿名の当局者の話として、漏洩は基地の弾薬庫内で発生したと報じた。また、韓国警察の当局者はコリア・ヘラルドに対し、この化学物質は「弾頭の洗浄に使用されていた」と語っている。

■漏洩した物質と量

当局者によると、白リンは2発の弾薬から漏洩したが、放出された正確な量は確認されていない。報じられているところでは、米軍当局は平沢市に対し、物質は約80パーセント希釈されており、公衆衛生や周辺環境へのリスクは低いと伝えたという。希釈剤やその手法は公表されていない。このリスク評価は米軍から市当局に伝えられたものであり、韓国の環境当局が独自に測定や検証を行ったわけではない。

米軍の爆発物処理班と韓国の消防隊が現場に出動した。作業は概ね完了したと説明されているが、報道時点では正確な完了時間は確認されていない。

第51戦闘航空団は、烏山空軍基地全体で避難が行われたという報道は誤りであり、規制線は施設内の隔離された一部区画のみを対象としていたと説明している。

■白リンの危険性

白リン（WP、米軍の俗語では歴史的に「ウィリー・ピート」と呼ばれる）は、リンの自然発火性同素体であり、空気中の酸素に触れると自然発火する。この反応によって五酸化二リンが生成される。五酸化二リンは吸湿性が高く、水分を吸収してリン酸エアロゾルを形成し、軍事作戦で重宝される濃い白煙を作り出す。

米軍は、主に煙幕や目標指示のために、迫撃砲、砲弾、手榴弾に白リンを使用している。火曜日の事故の背景として挙げられた弾頭洗浄への応用は、あまり目立たないものの記録に残る工業的用途である。

その危険性は極めて高い。白リンは摂氏800度で燃焼し、皮膚を含む表面に付着する。接触による火傷は骨まで達し、高い死亡リスクを伴う。吸収されたリンは、火傷部位から血流に入ることで肝臓、心臓、腎臓に損傷を与え、場合によっては多臓器不全を引き起こす。治療には、酸素供給を断つために水や湿った布で傷口を覆い、その後、薄暗い環境下で破片を取り除く必要がある（未燃焼の白リン粒子は暗闇で発光するため）。

白リンによる損傷に関する現在の臨床的理解を統合した、Frontiers in Public Health誌の2025年の査読付き研究では、低カルシウム血症誘発性の不整脈、急性呼吸窮迫症候群、肝腎不全などの特異的な全身性障害の経路が特定されている。

事後的な環境評価に関連するもう一つの危険性として、白リン弾が完全に燃焼しなかった場合、白リン含有量の約15パーセントが未燃焼のまま残り、押しつぶされたり衝撃を受けたりすると自然に再発火する可能性がある点が挙げられる。火曜日の弾薬庫での漏洩において、このような不完全燃焼が起きたかどうかについては公に言及されていない。

■化学兵器ではないが、民間人への使用は禁止

白リンは、化学兵器禁止条約（CWC）の下では化学兵器に分類されていない。同条約は、戦争の手段として毒性のある生理学的効果を目的として使用される物質を対象としており、白リンはCWCの規制化学物質リストに記載されていないためである。

化学兵器禁止機関（OPCW）は、白リンの毒性が発煙剤としてではなく、兵器として意図的に使用された場合には、CWCの対象領域に入ると指摘している。焼夷兵器として民間人に対して意図的に使用することは、特定通常兵器使用禁止制限条約（CCW）の議定書IIIで禁止されている。ヒューマン・ライツ・ウォッチは、2026年3月にイスラエルがレバノンで国際法に違反して白リンを使用したことを確認した報告書を含め、白リンを同議定書の下でより包括的に規制するよう繰り返し求めている。

火曜日の弾薬庫での事故は、配備ではなく保管とメンテナンスに関わるものであり、これらの法的基準のいずれにも抵触しない。この事故の重要性は別のところにある。それは、何百万人もの韓国人が米軍施設の近くで生活しているという構造的な条件を明らかにした点である。

■SOFAが阻む韓国側の独自調査

1966年に署名され、直近では2001年に改定された米韓地位協定（SOFA）は、韓国における米軍駐留の法的条件を定めている。韓国国民の継続的な圧力を受けて2001年の改定で追加された環境条項は、米軍に対し「人間の健康に対する、既知の、急迫した、重大な危険（KISE）」をもたらす汚染に対処することを義務付けている。

この基準は責任の「上限」であり、「下限」ではない。この基準を下回る場合、法的枠組みは韓国側に独自の執行手段をほとんど提供していない。SOFA第4条は、米国が施設を韓国の管理下に返還する際、元の状態に復元する義務を負わないと定めている。さらに重要なことに、SOFAは韓国政府当局が米国の許可なしに環境や安全の検査を行うために米軍基地に立ち入ることを禁じており、許可は合同環境委員会を通じて得る必要がある。米軍は歴史的に、基地の活動と外部の汚染との因果関係を争う場合などにおいて、こうした立ち入りを遅らせたり拒否したりしてきた。

火曜日の事故における結果は明白である。米軍が平沢市当局に対し、漏洩した白リンは約80パーセント希釈されておりリスクは低いと伝えた際、その判断には独自の検証手段が伴っていなかった。韓国の環境検査官は、米国の許可なしに烏山基地の弾薬保管エリアに立ち入ることはできず、周辺の土壌や地下水が影響を受けたか、未燃焼の白リン粒子が残っているか、あるいはリスク評価が正確であるかを確認することはできない。

これは火曜日の出来事に限ったことではない。環境NGOの緑色連合（Green Korea United）は、1990年以降、国内の米軍基地に関連する環境汚染事例を毎年少なくとも47件記録しており、様々な施設で合計66件の環境違反があったとしている。返還された米軍基地では、韓国の環境基準をはるかに超える土壌や地下水の汚染が確認されているが、SOFAの環境条項は法務アナリストの言葉を借りれば「法的拘束力というよりは宣言的なもの」であるため、浄化責任をめぐる論争が続いている。2026年2月に烏山基地の施設中隊で発生した燃料流出事故も、内部で処理され、封じ込められたと説明されている。

■争点となる地域にある戦略的基地

K-55に指定されている烏山空軍基地は、アジアで最も戦略的に重要な米軍施設のひとつである。米第7空軍、太平洋空軍第51戦闘航空団、および韓国空軍作戦司令部の本部が置かれている。同基地はまた、韓国に入国・出国する米軍の人員および装備の主要な出入り口でもある。

韓国には約28,500人の米軍部隊が駐留しており、このプレゼンスは1953年の朝鮮戦争休戦以来継続して維持されている。この休戦は積極的な戦闘を終結させたものの、正式な平和条約をもたらしたわけではない。技術的には、南北朝鮮は現在も戦争状態にある。

朝鮮半島は世界で最も軍事化された地域のひとつである。火曜日の白リン事故は、韓国の民間人居住区の近くで行われている米軍の活動に関わる一連の安全上の出来事の最新のものである。2025年3月には、米軍との合同演習に参加していた韓国空軍のKF-16戦闘機2機が、京畿道抱川（ポチョン）市の民間地域に500ポンド(約227キログラム)のMK-82爆弾8発を誤って投下し、43人が負傷、163棟の建物が損壊する事故が発生している。

火曜日の烏山基地での白リン漏洩に関する正式な環境調査は発表されていない。消防、警察、軍当局は、現場が完全に片付いた後に漏洩の原因を調査する予定だと述べているが、本記事の執筆時点ではスケジュールの目処は立っていない。

■注目ポイントQ&A

●白リンとは何ですか。なぜ基地周辺の民間人に危険をもたらすのですか。

白リンは自然発火性物質（空気に触れると自然に発火する物質）であり、米軍は主に部隊の隠蔽や目標指示のための煙幕を発生させるために使用しています。また、火曜日の烏山基地での事故のように、弾頭の洗浄などのメンテナンス用途にも使われます。民間人への危険は戦場での使用に限りません。保管されている白リンが漏出したり劣化したりする可能性があり、組織に付着して完全に燃え尽きるか酸素を絶たれるまで燃え続けるため、少量の曝露でも骨に達する重度の火傷を引き起こす可能性があります。密閉空間で高濃度の煙を吸い込むと、呼吸器系の損傷や死に至ることもあります。白リンによる火傷を治療する医師は、肝臓、腎臓、心臓の合併症を引き起こす可能性のある、リンの全身への吸収も監視する必要があります。

●白リンは国際法上、化学兵器に該当しますか。

いいえ。現在の化学兵器禁止条約（CWC）の条文では、白リンは化学兵器に分類されていません。CWCは、戦争の手段として毒性のある生理学的効果を目的として使用される物質を対象としており、白リンはCWCの規制物質リストに記載されていないためです。白リンの主な分類は発煙剤および照明剤です。しかし、化学兵器禁止機関（OPCW）は、白リンの毒性が煙幕としてではなく、人間を標的として意図的に使用された場合、CWCの範囲に含まれる可能性があると述べています。これとは別に、特定通常兵器使用禁止制限条約（CCW）の議定書IIIは、民間人に対する白リンを含む焼夷兵器の使用を禁止しています。烏山基地の事故は保管とメンテナンス中の事故であり、意図的な使用ではありません。

●韓国当局は、今回の烏山基地での漏洩が長期的な環境リスクをもたらさないことを独自に検証できますか。

米国の許可なしにはできません。米韓地位協定（SOFA）は、米軍が管理する合同環境委員会を通じてアクセスが許可されない限り、韓国の環境当局が独自の検査を行うために米軍基地施設に立ち入ることを禁じています。2001年のSOFA改定で環境条項が追加されましたが、これは「既知の、急迫した、重大な危険」の基準を満たす汚染に対してのみ米国に対処を義務付けるものであり、米国には韓国の環境法を「尊重する」ことのみを求めています。法学者はこの文言に法的拘束力はないと指摘しています。実際には、米軍施設の近くに住む韓国人は、独自の検証手段を持たないまま、米軍自身の行ったリスク評価に依存している状態です。

●烏山空軍基地の周辺住民は、緊急の化学物質アラートを受信した場合どうすればよいですか。

韓国政府の公式な緊急ガイダンスに従ってください。火曜日のケースでは、住民に安全な場所へ移動し、皮膚の露出を避けるよう指示が出されました。当局から安全確認の通知が出るまでは、規制区域に戻ろうとしないでください。未知の物質が皮膚に触れた場合は、直ちに大量の水で洗い流し、医師の診察を受けてください。平沢市はテキストメッセージで緊急警報を配信しているため、住民は自身のモバイル端末が政府の緊急警報を受信できるように設定しておく必要があります。なお、火曜日の事故は混乱を招くリスクも示しました。米軍は民間向けの警報を自らのAt Hoc緊急システムを通じて送信された「誤った避難メッセージ」と説明したのに対し、韓国の市当局は予防的措置と説明しており、実際の化学物質事故の発生時には、メッセージの発信元とその意図する意味が異なる可能性があることが浮き彫りになりました。

元記事: White Phosphorus Leak at Osan Air Base Triggers Civilian Evacuation Alert