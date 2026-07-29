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東証業種別ランキング：輸送用機器が上昇率トップ
*15:42JST 東証業種別ランキング：輸送用機器が上昇率トップ
輸送用機器が上昇率トップ。そのほかゴム製品、サービス業、陸運業、小売業なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほかガラス・土石製品、電気機器、金属製品、建設業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 輸送用機器 ／ 5,141.89 ／ 5.84
2. ゴム製品 ／ 6,417.25 ／ 4.63
3. サービス業 ／ 4,047.64 ／ 3.19
4. 陸運業 ／ 2,467.66 ／ 2.39
5. 小売業 ／ 2,490.14 ／ 2.32
6. 空運業 ／ 254.49 ／ 2.32
7. 食料品 ／ 2,944.7 ／ 2.29
8. 鉄鋼 ／ 829.3 ／ 2.25
9. 水産・農林業 ／ 784.03 ／ 2.22
10. その他製品 ／ 6,186.19 ／ 2.20
11. 不動産業 ／ 2,659.8 ／ 1.95
12. 医薬品 ／ 4,075.87 ／ 1.91
13. その他金融業 ／ 1,647. ／ 1.87
14. 海運業 ／ 2,232.49 ／ 1.65
15. 保険業 ／ 4,260.41 ／ 1.51
16. 鉱業 ／ 1,058.44 ／ 1.17
17. パルプ・紙 ／ 706.78 ／ 1.12
18. 石油・石炭製品 ／ 2,802.28 ／ 1.09
19. 卸売業 ／ 5,885.48 ／ 0.93
20. 電力・ガス業 ／ 690.72 ／ 0.93
21. 情報・通信業 ／ 7,847.71 ／ 0.85
22. 精密機器 ／ 13,627.43 ／ 0.63
23. 繊維業 ／ 947.88 ／ 0.58
24. 倉庫・運輸関連業 ／ 5,005.61 ／ 0.40
25. 証券業 ／ 958.98 ／ 0.40
26. 化学工業 ／ 3,037.33 ／ -0.12
27. 機械 ／ 4,735.45 ／ -0.68
28. 銀行業 ／ 737.74 ／ -1.00
29. 建設業 ／ 2,666.74 ／ -1.12
30. 金属製品 ／ 1,973.07 ／ -1.53
31. 電気機器 ／ 7,637.24 ／ -2.46
32. ガラス・土石製品 ／ 2,247.86 ／ -2.52
33. 非鉄金属 ／ 4,723.06 ／ -5.39《CS》
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