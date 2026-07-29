*15:39JST 新興市場銘柄ダイジェスト:マイクロ波化学が大幅反発、マクアケが大幅反落

＜4894＞ クオリプス 4235 +105

反発。27年3月期の営業損益予想を従来の14.30億円の赤字から10.30億円の赤字（前期実績10.81億円の赤字）に上方修正している。22日開催の中央社会保険医療協議会（中医協）総会で、ヒト（同種）iPS細胞由来心筋細胞シート「リハート」の保険償還価格が了承された。これを受けて売上高と売上原価に織り込んだ結果、当初予想より営業赤字が縮小する見込みとなった。

＜9227＞ マイクロ波化学 922 +105

大幅反発。マイクロ波を制御する独自のノウハウを応用し、これまで活用が困難とされていた開放空間で利用できるマイクロ波技術と装置を開発し、特許を出願したと発表している。マイクロ波の利用は電磁波の漏洩を防ぐために閉鎖空間に限定されるとの認識が一般的だったが、今回の技術により電子レンジのような閉鎖空間に限らず、多様な環境下でマイクロ波を適用することが可能になるという。

＜2586＞ フルッタ 93 +2

反発。中国市場でのBtoC越境ECビジネスの本格展開に向け、中国への輸出貿易及びコールドチェーン（低温物流）の事業基盤を持つ墨谷（モグ）（東京都八王子市）と提携したと発表している。中国への商品出荷や現地通関、中国のBtoC向けオンラインショッピングモール「Tmall」ストアのオープンが完了し、モグが運営する越境店舗にフルッタフルッタ製品を供給し、出品・販売する。

＜4479＞ マクアケ 855 -169

大幅反落。26年9月期第3四半期累計（25年10月-26年6月）の営業利益を前年同期比101.0％増の8.44億円と発表している。四半期の取扱高が過去最高額を更新し、計画を超過達成した。一方、先行投資の強化で販管費は同8.2％増となった。通期予想は前期比49.8-78.9％増の6.70億-8.00億円で据え置いた。第2四半期累計（前年同期比117.2％増の5.68億円）に比べ、営業利益の伸び率が縮小したことを受けて売りが先行しているようだ。

＜150A＞ JSH 454 +7

5日ぶり反発。28日に発生した熊本県を震源とする震度7の地震について、現時点でJSHが同県内で運営する施設の従業員や利用者等の人的被害、建物の重大な被害は確認されていないと発表している。確認したのは、コルディアーレ熊本農園（熊本市北区）、コルディアーレ熊本南農園（熊本市南区）、訪問看護ステーションコルディアーレ熊本（同）。現時点で熊本地震が業績に与える影響は軽微と判断しているという。

＜603A＞ アイ・グリッド 830 -

公開価格（770円）を23.8％上回る953円で初値を付け、その後も堅調に推移している。会社設立は04年2月9日。オンサイトソーラーの開発を主力とするGXソリューション事業に加え、再エネを含めた電力を送配電網を通じて需要家に届けるエナジートレーディング事業を手掛ける。27年6月期の営業利益予想は前期比18.7％増の38.44億円。両事業ともに順調に伸び、利益が拡大すると見込んでいる。《AT》