*15:37JST 7月29日日本国債市場：債券先物は127円48銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年9月限

寄付127円26銭 高値127円58銭 安値127円25銭 引け127円48銭

2年 1.456％

5年 1.965％

10年 2.721％

20年 3.602％



29日の債券先物9月限は127円26銭で取引を開始し、127円48銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は4.29％、10年債は4.61％、30年債は5.10％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は3.12％、英国債は4.94％、オーストラリア10年債は4.92％、NZ10年債は4.64％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 予想3.75％ 前回3.75％

・米・FOMC終了後、ウォーシュ連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見



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