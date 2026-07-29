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日経平均は1061円安、内外企業決算やFOMCなどに関心
記事提供元：フィスコ
*14:52JST 日経平均は1061円安、内外企業決算やFOMCなどに関心
日経平均は1061円安（14時50分現在）。日経平均寄与度では、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、キオクシアHD＜285A＞などがマイナス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ＜9983＞、コナミG＜9766＞、リクルートHD＜6098＞などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、ガラス土石製品、電気機器、金属製品、建設業が値下がり率上位、輸送用機器、ゴム製品、サービス業、小売業、陸運業が値上がり率上位となっている。
日経平均はやや下げ渋っている。今日はこの後、日立＜6501＞、ソシオネクスト＜6526＞、NEC＜6701＞、アドバンテスト＜6857＞、野村HD＜8604＞、東京電力HD＜9501＞などが決算発表を予定している。日本時間明日未明に、米国で米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表とウォーシュ米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見が予定されている。企業決算では、プロクター・アンド・ギャンブル（P&G）、クアルコム、マイクロソフト、メタプラットフォームズなどが4-6月期決算を発表する。《SK》
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