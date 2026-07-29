*14:24JST システムサポートホールディングス---子会社が「Oracle Japan Award 2026」を受賞

システムサポートホールディングス＜4396＞は28日、子会社のシステムサポートが日本オラクルの「Oracle Japan Award 2026」において、「Best Multi-cloud Partner of the Year」を受賞したと発表した。

同賞は、オラクル製品・サービスを活用し、オラクルビジネスの発展に大きく貢献したパートナー企業を表彰するもので、システムサポートはOracle AI Database@AWS、Azure、Google CloudおよびOracle Cloud Infrastructureを活用したマルチクラウド領域で、商談創出や再販、共同提案、導入推進に貢献したことが評価された。

特に、Oracle AI Databaseを軸とした豊富な導入実績と幅広いクラウド技術を生かし、Oracle AI Database@Google Cloud案件の受注をはじめ、各クラウドとの連携体制を構築しながらマルチクラウドビジネスの拡大に寄与した点が受賞理由となった。

システムサポートは20年以上にわたり、Oracle AI Databaseを中心にシステム基盤のコンサルティング、設計・構築、バックアップ・リカバリ、移行、運用・保守、災害対策まで幅広いサービスを提供してきた。オンプレミス環境からOracle Cloud Infrastructureまで対応する技術力に加え、ORACLE MASTER Platinumをはじめとする最上位資格保有者を多数擁し、エンジニア育成にも継続的に取り組んでいることも高く評価されている。《KT》