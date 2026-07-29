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出来高変化率ランキング（13時台）～コメリ、東映などがランクイン

2026年7月29日 13:52

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記事提供元：フィスコ

*13:52JST 出来高変化率ランキング（13時台）～コメリ、東映などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月29日　13:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜9227＞ マイクロ波化　　　 　2596800 　79634　 343.76% 0.1554%
＜6337＞ テセック　　　　　 　715300 　136039.56　 273.03% 0.083%
＜2767＞ 円谷フィール　　　 　3452700 　744876.28　 260.70% 0.2072%
＜2586＞ フルッタフルッタ　 　6485200 　68087.18　 252.13% 0.0549%
＜8218＞ コメリ　　　　　　 　382800 　252699.3　 201.60% 0.128%
＜2929＞ ファーマフーズ　　 　530700 　53924.94　 189.83% 0.0155%
＜2653＞ イオン九州　　　　 　76400 　43433.44　 183.26% -0.0007%
＜543A＞ ARCHION　　 　159780200 　6944873.18　 182.40% -0.0482%
＜449A＞ SSSPヘ無　　　 　175850 　28665.988　 176.59% 0.0029%
＜4290＞ PI　　　　　　　 　1788500 　287063.44　 159.78% 0.0714%
＜1368＞ iFTPXWベ　　 　353063 　12633.213　 155.72% 0.0121%
＜2011＞ SM日高配　　　　 　247930 　49745.979　 155.29% 0.0063%
＜1813＞ 不動テトラ　　　　 　244700 　152650.88　 155.26% -0.0332%
＜2211＞ 不二家　　　　　　 　77500 　56416.86　 145.47% 0.0116%
＜5834＞ SBIリーシンク　 　258300 　187283.92　 144.02% 0.0433%
＜2971＞ エスコンJPN　　 　2041 　60916.38　 142.26% 0.0084%
＜8927＞ 明豊エンター　　　 　309400 　40519.7　 140.56% 0.0021%
＜3455＞ HCM　　　　　　 　3177 　88321.64　 139.54% 0.0081%
＜9605＞ 東映　　　　　　　 　354800 　551668.2　 138.85% 0.0767%
＜3459＞ サムティレジ　　　 　4562 　114531.52　 136.82% 0.0104%
<3565> アセンテック　　　 　577200 　70850.78　 133.59% 0.0023%
<1569> TPX－1倍　　　 　114560 　27190.709　 130.63% 0.0076%
<261A> 日水コン　　　　　 　34300 　20491.88　 128.74% 0%
<178A> GX革新優　　　　 　104247 　42667.155　 126.07% 0.0031%
<1929> 日特建　　　　　　 　231100 　91828.38　 123.45% 0.0158%
<586A> NF日経エン　　　 　1306120 　104673.216　 122.69% 0.0346%
<504A> イノバセル　　　　 　339200 　52745.54　 118.26% 0.1691%
<7678> あさくま　　　　　 　48900 　106779.8　 115.78% -0.0062%
<3193> エターナルホスヒ　 　235500 　220768.04　 115.34% 0.0033%
<412A> 台湾テク50　　　 　24331 　31774.472　 114.23% -0.0943%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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