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出来高変化率ランキング（13時台）～コメリ、東映などがランクイン
*13:52JST 出来高変化率ランキング（13時台）～コメリ、東映などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月29日 13:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜9227＞ マイクロ波化 2596800 79634 343.76% 0.1554%
＜6337＞ テセック 715300 136039.56 273.03% 0.083%
＜2767＞ 円谷フィール 3452700 744876.28 260.70% 0.2072%
＜2586＞ フルッタフルッタ 6485200 68087.18 252.13% 0.0549%
＜8218＞ コメリ 382800 252699.3 201.60% 0.128%
＜2929＞ ファーマフーズ 530700 53924.94 189.83% 0.0155%
＜2653＞ イオン九州 76400 43433.44 183.26% -0.0007%
＜543A＞ ARCHION 159780200 6944873.18 182.40% -0.0482%
＜449A＞ SSSPヘ無 175850 28665.988 176.59% 0.0029%
＜4290＞ PI 1788500 287063.44 159.78% 0.0714%
＜1368＞ iFTPXWベ 353063 12633.213 155.72% 0.0121%
＜2011＞ SM日高配 247930 49745.979 155.29% 0.0063%
＜1813＞ 不動テトラ 244700 152650.88 155.26% -0.0332%
＜2211＞ 不二家 77500 56416.86 145.47% 0.0116%
＜5834＞ SBIリーシンク 258300 187283.92 144.02% 0.0433%
＜2971＞ エスコンJPN 2041 60916.38 142.26% 0.0084%
＜8927＞ 明豊エンター 309400 40519.7 140.56% 0.0021%
＜3455＞ HCM 3177 88321.64 139.54% 0.0081%
＜9605＞ 東映 354800 551668.2 138.85% 0.0767%
＜3459＞ サムティレジ 4562 114531.52 136.82% 0.0104%
<3565> アセンテック 577200 70850.78 133.59% 0.0023%
<1569> TPX－1倍 114560 27190.709 130.63% 0.0076%
<261A> 日水コン 34300 20491.88 128.74% 0%
<178A> GX革新優 104247 42667.155 126.07% 0.0031%
<1929> 日特建 231100 91828.38 123.45% 0.0158%
<586A> NF日経エン 1306120 104673.216 122.69% 0.0346%
<504A> イノバセル 339200 52745.54 118.26% 0.1691%
<7678> あさくま 48900 106779.8 115.78% -0.0062%
<3193> エターナルホスヒ 235500 220768.04 115.34% 0.0033%
<412A> 台湾テク50 24331 31774.472 114.23% -0.0943%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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