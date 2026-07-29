*09:41JST ZETA---古谷宗章氏がCMOに就任

ZETA＜6031＞は29日、2026年8月1日付で古谷宗章氏がCMO(Chief Marketing Officer)に就任すると発表した。

同氏はリテールメディア広告およびエージェンティックコマース事業のキーパーソンとして参画し、マーケティング戦略の立案や事業開発を統括する。

古谷氏は電通で国際本部海外業務局を経て営業局に所属し、食品・自動車・化粧品・金融・通信など幅広い業種のクライアントを担当した実績を持つ。課題分析に基づく統合マーケティング戦略の立案・実行を通じて新規顧客獲得や売上拡大に貢献したほか、マーケティング、クリエイティブ、メディア、デジタル各部門を横断するプロジェクトを牽引してきた。また、デジタルマーケティングやDXコンサルティング、ファーストパーティデータを活用したマーケティング基盤の構築・運用最適化に加え、社内起業案件や生成AI活用の推進にも携わった経験を有する。

ZETAは「ZETA CXシリーズ」を通じて、生成AIやAIエージェントを活用した商品発見、検索、レビュー・Q&A・ハッシュタグなどのUGC活用、リテールメディア広告、購買導線の最適化までを支援している。生成AIがより自律的にEC取引へ関与するエージェンティックコマース市場の拡大を見据え、古谷氏の広告主・メディア双方への知見やネットワーク、大型案件での経験を生かし、関連事業の拡大を図る。《KT》