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出来高変化率ランキング（10時台）～マイクロ波化、円谷フィールなどがランクイン

2026年7月29日 10:57

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記事提供元：フィスコ

*10:57JST 出来高変化率ランキング（10時台）～マイクロ波化、円谷フィールなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月28日　10:14　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9227＞ マイクロ波化　　　 1448400 　79634　 307.57% 0.1701%
＜2767＞ 円谷フィール　　　　3073200 　744876.28　 248.4% 0.2072%
＜2586＞ フルッタフルッタ　　5455900 　68087.18　 234.45% 0.0549%
＜6337＞ テセック　　　　　　399300 　136039.56　 213.6% 0.1055%
＜449A＞ SSSPヘ無　　　　172260 　28665.988　 174.05% 0.0097%
＜2653＞ イオン九州　　　　　53000 　43433.44　 137.35% -0.0017%
＜8218＞ コメリ　　　　　　　224700 　252699.3　 135.07% 0.1308%
＜543A＞ ARCHION　　　97195500 　6944873.18　 119.48% -0.0862%
＜9605＞ 東映　　　　　　　　294200 　551668.2　 114.5% 0.0383%
＜504A＞ イノバセル　　　　　314400 　52745.54　 108.66% 0.1691%
＜1813＞ 不動テトラ　　　　　160200 　152650.88　 104.45% -0.022%
＜4290＞ PI　　　　　　　　1120000 　287063.44　 101.68% 0.0685%
＜7063＞ Birdman　　　3269100 　125400.3　 90.74% -0.0593%
＜3459＞ サムティレジ　　　　3074 　114531.52　 88.9% 0.0104%
＜1929＞ 日特建　　　　　　　171200 　91828.38　 87.88% 0.0254%
＜3455＞ HCM　　　　　　　2074 　88321.64　 87.51% 0.009%
＜2251＞ JGBダブル　　　　54510 　20420.136　 74.33% -0.0023%
＜261A＞ 日水コン　　　　　　21800 　20491.88　 74.32% -0.0029%
＜178A＞ GX革新優　　　　　66143 　42667.155　 72.12% 0.0075%
＜586A＞ NF日経エン　　　　819420 　104673.216　 66.65% 0.0192%
<412A> 台湾テク50　　　　15812 　31774.472　 65.5% -0.0133%
<3771> システムリサーチ　　81500 　67480　 63.13% -0.0092%
<9678> カナモト　　　　　　153700 　422087.8　 61.06% 0.0394%
<3399> 山岡家　　　　　　　175800 　362229.4　 57.09% 0.0067%
<3193> エターナルホスヒ　　142500 　220768.04　 56.95% 0.0097%
<7856> 萩原工業　　　　　　70900 　71031.28　 56.45% 0.0266%
<7994> オカムラ　　　　　　576600 　724824.36　 53.87% 0.0098%
<2971> エスコンJPN　　　936 　60916.38　 50.9% 0.0059%
<7678> あさくま　　　　　　27700 　106779.8　 50.44% -0.0078%
<2929> ファーマフーズ　　　164700 　53924.94　 49.35% 0.019%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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