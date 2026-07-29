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出来高変化率ランキング（10時台）～マイクロ波化、円谷フィールなどがランクイン
*10:57JST 出来高変化率ランキング（10時台）～マイクロ波化、円谷フィールなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月28日 10:14 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜9227＞ マイクロ波化 1448400 79634 307.57% 0.1701%
＜2767＞ 円谷フィール 3073200 744876.28 248.4% 0.2072%
＜2586＞ フルッタフルッタ 5455900 68087.18 234.45% 0.0549%
＜6337＞ テセック 399300 136039.56 213.6% 0.1055%
＜449A＞ SSSPヘ無 172260 28665.988 174.05% 0.0097%
＜2653＞ イオン九州 53000 43433.44 137.35% -0.0017%
＜8218＞ コメリ 224700 252699.3 135.07% 0.1308%
＜543A＞ ARCHION 97195500 6944873.18 119.48% -0.0862%
＜9605＞ 東映 294200 551668.2 114.5% 0.0383%
＜504A＞ イノバセル 314400 52745.54 108.66% 0.1691%
＜1813＞ 不動テトラ 160200 152650.88 104.45% -0.022%
＜4290＞ PI 1120000 287063.44 101.68% 0.0685%
＜7063＞ Birdman 3269100 125400.3 90.74% -0.0593%
＜3459＞ サムティレジ 3074 114531.52 88.9% 0.0104%
＜1929＞ 日特建 171200 91828.38 87.88% 0.0254%
＜3455＞ HCM 2074 88321.64 87.51% 0.009%
＜2251＞ JGBダブル 54510 20420.136 74.33% -0.0023%
＜261A＞ 日水コン 21800 20491.88 74.32% -0.0029%
＜178A＞ GX革新優 66143 42667.155 72.12% 0.0075%
＜586A＞ NF日経エン 819420 104673.216 66.65% 0.0192%
<412A> 台湾テク50 15812 31774.472 65.5% -0.0133%
<3771> システムリサーチ 81500 67480 63.13% -0.0092%
<9678> カナモト 153700 422087.8 61.06% 0.0394%
<3399> 山岡家 175800 362229.4 57.09% 0.0067%
<3193> エターナルホスヒ 142500 220768.04 56.95% 0.0097%
<7856> 萩原工業 70900 71031.28 56.45% 0.0266%
<7994> オカムラ 576600 724824.36 53.87% 0.0098%
<2971> エスコンJPN 936 60916.38 50.9% 0.0059%
<7678> あさくま 27700 106779.8 50.44% -0.0078%
<2929> ファーマフーズ 164700 53924.94 49.35% 0.019%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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