*09:46JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（16）

地域新聞社＜2164＞

当社が今期最も重視しているのは売上です。今期は、公表している通期の売上高予想35億円（前期比11.0％増）の達成に向けて、第4四半期もさまざまな施策を講じているところです。

利益面でも、営業利益・経常利益ともに前年を上回る進捗で推移しております。今期をしっかりと締めくくるとともに、来期は意欲的な計画を立て、それを実現できるよう社内一丸となって取り組んでおります。

もちろん当社だけでは難しい面もあると理解しており、当社には各領域のスペシャリスト6名にアドバイザリーボードとして加わっていただいております。こうした方々のご助言を受けながら、成長戦略を一日でも早く進めてまいります。

繰り返しになりますが、企業価値を高めていくこと、具体的には2027年3月に時価総額40億円、2030年3月に時価総額100億円の達成に向けて、全社一丸となって取り組んでおります。いろいろとご心配やご迷惑をおかけすることもございますが、引き続きご支援いただけますと幸いです。

私からの発表は以上です。本日の動画を最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。《MY》