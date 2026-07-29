*09:44JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（14）

地域新聞社＜2164＞

この可能性は非常に大きいと考えております。赤ちゃんを例に挙げましたが、例えば還暦を迎えた方に対して、最適なタイミング・方法で旅行のご提案を行うなど、さまざまな掛け合わせによるマネタイズが可能だと考えております。

当社では、「心理状態デジタルツインによる介入効果最大化技術」という特許を権利化することができました。

あわせて、PCT出願の国際調査報告を受領し、日本で特許を取得できたことに加え、日本以外の国でも特許性があるとの評価を得ました。今後の海外展開についても、しっかりと検討を進めてまいります。

今年4月には5.75億円の増資を実施いたしました。

その資金使途の一つとして、AI実装の開発関連に1.14億円を充てております。この資金をもとに、AI開発の実行フェーズへ本格的に入ってまいります。

4つ目は、クラウドファンディングです。

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