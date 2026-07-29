*09:41JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（11）

地域新聞社＜2164＞

その結果、社内では社員の半数が農業経験者を身近に持ち、社外でも3人に1人が農業経験者を身近に持つことが分かりました。正直、これほど多いとは思っておらず、身近にこれだけの方がいることがアンケートで明らかになりました。

加えて、農業の後継者不足や収益性、人手不足が顕著な問題となっていることも、改めて確認できました。

このアンケートを受け、農業の課題を解決する一つの選択肢として、地域共創プラットフォームが有効になり得るという手応えを得ております。事業承継や人材の支援ができるほか、今後ブランド化を進めるのであればPR支援も地域共創プラットフォームで実現できます。さらに、当社の強みとして、アンケートからも分かるとおり、すでに数百名の農業関係者とのつながりを持っております。先日、当社を長年ご支援いただいている方々から、農業の会社をご紹介いただきました。その会社は、農業の課題、特に収益性の部分に改革を起こそうと「儲かる農業」の仕組みを構築し、すでにいくつかの実績を出されています。

当社に農業のノウハウはございませんが、こうした企業と連携できれば、農業の課題解決にもつなげていけると考えており、農業における地域共創プラットフォーム構想の実現に向けて、真剣に検討を進めてまいります。

続いて、人材紹介ビジネスについてです。

こちらも職住近接というキーワードから進めている人材紹介ビジネスです。

株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（12）に続く《MY》