*09:42JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（12）

地域新聞社＜2164＞

まず、株式会社アクティブアンドカンパニーとの業務提携により「奨学金バンク」を活用したサービスを展開いたしました。

これは、人材を求める企業と、奨学金の返済義務がある求職者をつなぐスキームです。特徴的なのは、紹介フィーの一部を奨学金の返済原資に充てる点で、これによって奨学金返済義務のある求職者は、入社後3年間にわたり返済負担が軽減されます。

当社はすでに年間7,000社の企業とつながっており、奨学金返済義務のある求職者についても、「ちいき新聞」以外に学生向けの就職支援冊子に注力しているため、こうした方々との接点が今後数多く生まれます。うまくマッチングさせ、このビジネスをスケールさせていきたいと考えております。

2つ目の人材紹介ビジネスは、業種特化型です。2026年6月に、人材紹介専門会社である株式会社Allegro Vivace（アレグロ ビバーチェ）を設立いたしました。

人材紹介市場が非常にレッドオーシャンであることは理解しております。

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