*09:37JST プリモＧＨＤ---「I-PRIMO」海外モデルのマリッジリングを銀座本店限定発売

プリモグローバルホールディングス＜367A＞は、ブライダルリングブランド「I-PRIMO（アイプリモ）」において、マリッジリング「フォルトゥーナ」の新たなバリエーションとして、海外市場で展開しているデザインを銀座本店限定で追加発売したと発表した。

今回発売したデザインは、海外市場で支持されている幅のある華やかな印象のリングへのニーズに対応したもので、既存の「フォルトゥーナ」のデザインにリング幅を加え、ダイヤモンドの数を増やした仕様としている。日本、中国本土、台湾、香港、シンガポール、マレーシアでの店舗展開を通じて把握した各地域の顧客ニーズや市場特性を踏まえ、グローバルでの商品ラインアップ拡充を進める中で投入した。

また、国内外から多くの顧客が訪れる銀座エリアの旗艦店において、海外で支持される商品を展開することで、顧客の選択肢を広げるとともに、訪日客を含む幅広い需要への対応を強化する。《KT》