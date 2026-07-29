*09:37JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（7）

地域新聞社＜2164＞

当社の従業員紹介はnoteでも発信しておりますので、ぜひご覧いただけますと幸いです。

ここからは、当社のアセットと戦略についてお話しします。

フリーペーパーの発行を通じて培ってきた企業資産を、当社では「アセット」と呼んでおります。まず、年間7,000社のクライアントとの取引が毎年ございます。そのクライアントをフォローする営業網があり、毎週40種類の紙面を制作する編集・ライター・制作・校正・校閲の機能を有しています。さらに、174万部を配布する体制と、174万世帯へ1軒1軒手配りでお届けする2,500名の配布員により、174万世帯のラストワンマイルへリーチできています。その結果、現在は約6万人の会員読者の方とメールマガジンやLINEなどでつながり、インタラクティブな関係性を築けております。中央に位置づけられる上場企業としての信頼も含め、合計9つのアセットを活用した戦略を展開しております。

具体的な戦略は2つです。一つは「ランドパワー戦略」で、当社の発行エリアでサービスを拡大していく方法です。もう一つは「シーパワー戦略」で、まったく新しい事業を営む企業とアライアンスを組み、新しいサービスを展開したり、飛び地でのサービス展開を検討したりするものです。この両輪で戦略を進めております。

もう一つ注力しているのが、行政とのつながりです。社長就任から約2年半、市長との対話を積み重ねてまいりました。また、行政を担当する地域創生戦略室の人員も大幅に増員し、行政とのつながりを強化しているところです。

これまでの取り組みとして、アライアンスの進捗をご説明いたします。

様々な取り組みを行ってまいりましたが、本日は大きく3点、ご報告いたします。

この3つのアライアンスで、現在、累計3億円を突破する売上まで伸ばすことができました。

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