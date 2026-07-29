*09:36JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（6）

地域新聞社＜2164＞

経営理念は「人の役に立つ」です。この理念に共感した約250名が集まり、地域新聞社として事業を営んでおります。

創業から41年、上場は2007年に大阪証券取引所ヘラクレス市場で果たし、今年4月には東京証券取引所スタンダード市場へ市場変更するとともに、福岡証券取引所へ重複上場いたしました。

当社の現在のコアビジネスは、フリーペーパー「ちいき新聞」の発行です。千葉県を中心に約174万部を、2,500名の配布員が1軒1軒手配りでお届けしております。基本的にポストがあれば配布するというスタンスのため、配布エリア内のカバー率は90％以上と高い配布率が特徴です。加えて、この新聞にチラシを折り込み、1軒1軒へ手配りする事業も展開しております。

ビジネスモデルは非常にシンプルです。広告を掲載されるクライアント様やチラシ折り込みを行うクライアント様から対価を頂戴し、当社が「ちいき新聞」を配布してPRのお手伝いをするというモデルとなっております。

当社の特徴はいくつかございますが、一つ特徴的なのは、当社の規模のわりに社内結婚が30組と多い点です。つい先月も結婚式が行われました。また、配送センターで働く最年長の方は83歳で、元気に勤務されています。話しやすさや助け合いのある風土のなかで、挑戦もしやすく、新しいことも歓迎される企業風土を育んでおります。そのうえで大切にしているのは、手を抜かず一人ひとりが一生懸命に仕事へ取り組む文化です。

株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（7）に続く《MY》