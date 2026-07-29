*09:35JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（5）

地域新聞社＜2164＞

現在、当社はこの対応にかなりのリソースを割いている状況ですが、株主の皆様のためにも、着実に時価総額を高めていかなければならないと考えております。これはボードメンバーだけではなく、全社員一人ひとりが株価・時価総額を自分事として意識し、日々の業務に当たっております。

そのうえで、目標を設定いたしました。現在の時価総額は約25億円ですが、2027年3月までに時価総額40億円を、さらにその先の2030年3月までに時価総額100億円を達成することを目標に掲げ、具体的なアクションプランを策定しております。

この目標は全社が集まる会議で共有いたしましたが、その会議を含めた1日の密着動画を当社公式YouTubeチャンネルで公開しております。今後重要となるアライアンスやM&Aのリアルな状況も収められておりますので、お時間のある方はぜひ一度ご覧いただけますと幸いです。

ここからは会社概要に入ります。

当社は1984年8月に創業し、千葉県八千代市で唯一の上場企業となります。従業員数は約250名です。

経営陣であるボードメンバーは11名で、それぞれが役割を分担し、スピード感を持って業務に当たっております。

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