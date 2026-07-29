*09:31JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（1）

地域新聞社＜2164＞

■個人投資家向けIR説明会を受けてのFISCO アナリストコメント

地域新聞社：時価総額は25億円40億円100億円、株主優待利回りは230%超

地域新聞社＜2164＞の業績が順調に推移している。時価総額100億円を目標に掲げていることに変化はないが、マイルストーンとして40億円が設定された（現在の時価総額は25億円）。また、ウルフパック戦術への対応を強めていることも確認できている。

2026年８月期第３四半期決算の売上高は前年同期比7.9%増の2,524百万円、営業利益は同119.9%増の69百万円と大幅増益となった。2026年8月期は、売上高で前期比11.0%増の3,500百万円が見込まれている。予想の開示は売上高のみとなる。「Strategic Plan」に基づき進めてきた各種施策が次の成長フェーズへ移行するにあたり、先行投資やM&Aも絡んでくるための開示手法であろう。したがって、最終四半期に投資が実行される可能性は残るが、実力値として通年で100百万円～200百万円の営業利益が見える状況は確認できた。

将来株価のイメージには、新機軸がもう一段形になった後に発表されるであろう中期経営計画が待たれるところであるが、数年後の数億円の利益が想定される状況にはあるという見方は不変となる。各種取り組みが利益の増加を加速させる可能性を感じつつも、巡航速度だと2028年3月期の先行投資を除外した営業利益を300百万円程度とした場合、最終年度で保守的にPER15倍と見積もる、もしくはPEGレシオ1倍程度まで評価すると、30～50億円程度の時価総額がイメージできることとなる。目標とする時価総額100億円を達成する際は、各種取り組みが利益の増加を加速させている状況となる。現状の時価総額である約25億円には、巡航速度で2倍、各種取り組みが利益の増加を加速させている状況でさらに2倍の上値余地があるということになる。

また、同社では一部株主グループによる共同協調行為（ウルフパック戦術）の疑義を受け、独立委員会の認定を経て2026年６月に株式分割（1.8倍）を実施した。7月14日、対象株主グループの議決権割合が30％超と判明したため買収防衛策（新株予約権の無償割当て）を発動。一般株主の持分価値を毀損しない設計で、8月に手続き不要で普通株式が自動的に増加する仕組みとなっている。報道によれば、自民党の企業統治に関するプロジェクトチームも、同時期にウルフパック戦術を念頭に置いた提言案をまとめている。5％未満の分散保有で複数投資家が水面下で連携し、大量保有報告義務を回避しながら経営に影響力を及ぼす手法への監視体制強化や、株主提案の乱用を防ぐための提案権要件の引き上げなどを政府に求めており、政府・与党レベルでも同様の問題意識が広がっていることがうかがえる。

なお、地域新聞社は2024年2月に新代表として代表取締役社長の細谷佳津年氏が就任、同社が潜在的に持つアセット（フリーペーパー事業における2,500名近い配送スタッフ、174万世帯のカバー、6万人の読者とのインタラクティブなつながり、7,000社との取引、5拠点40エリアの営業網、140人の地域ライター、制作・校閲力、配送網）に光をあて企業価値の再定義を推進、2025年8月期は投資を先行しつつも利益が大幅に増加、再成長軌道に乗ったことが確認できた。今2026年8月期は先行投資を積極化しつつ、一段の成長をかためる一年となる。

アセット活用による2つの戦略（アライアンスによって千葉県内から県外／県外から県内へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、千葉県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」）を進め、既述の通りアライアンスでは、実績が急激に積み上がりつつある。誌面ペルソナデータベース×AI活用（特許番号：特許第7785439号、「生成AIを活用した心理状態デジタルツインによる介入効果最大化技術」に関する特許を権利化）、クラウドファンディング×記事、地域共創プラットフォーム、奨学金返済支援サービスも絡んだ人材紹介ビジネスである「奨学金バンク」などの新機軸も矢継ぎ早に打ち出している。ペルソナデータベース×AIでは、特許（第7785439号）のPCT国際調査報告を受領し、請求項1〜18すべてで「特許性あり」との評価を獲得している。クラウドファンディング×記事は、千葉県飲食店支援の「カンパイPASS」が目標300万円を突破し、支援総額473万5千円でネクストゴール達成している。同社の案件でないものの、某スポーツチームのクラウドファンディングプロジェクトは、目標1億円に対して1.3億円が集まるような事例もあり、有望分野と見られる。地域共創プラットフォームでは、α（スタートアップ）・β（スピンオフIPO・福岡証取上場）・γ（農業）の3方向へ具体化が進行中だ。奨学金バンク（人材紹介）では、2026年6月に100％出資子会社「株式会社Allegro Vivace」が設立され、ドライバー特化型人材紹介事業へ展開を拡大している。

企業が地域新聞社と株式を交換することで事業承継をスムーズに進める地域共創プラットフォームでは、元オーナー社長が譲り渡す企業の黄金株を保有して、自身の経営理念や方針を貫けるよう、重要な経営判断に対して拒否権を行使できる仕組みにくわえ、スピンオフ上場の構想も具備された。福岡市とのバージョンアップが進んでいるこの仕組みは、文化放送主催「中小企業ビジネス&イノベーションアワード2025」にてネクストヒーロー賞（次の時代の大きく飛躍しそうな社に贈られる賞）を受賞している。東京証券取引所スタンダード市場への市場変更に加え、福岡証券取引所本則市場へ上場（4月15日上場）したのは、福岡市とスタートアップ支援および新産業創出を官民一体で推進することも狙いである。株主優待では、「ちいきの逸品」で利用可能な割引券や千葉県を中心に10店舗で使用できる割引券を導入している。地域共創の理念に合う施策であるとともに、株主優待利回りは230%に達する。地域のみならず、従業員持株会への会社からの補助が50%と高率であり、従業員とともに株価を意識する体制に移行している点にも注目しておきたい。

株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（2）に続く《MY》