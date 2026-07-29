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個別銘柄戦略: キーエンスやテセックに注目
記事提供元：フィスコ
*09:04JST 個別銘柄戦略: キーエンスやテセックに注目
昨日28日の米株式市場でNYダウは537.24ドル高の52,747.32ドル、ナスダック総合指数は55.17pt安の24,876.91pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比145円高の62,545円。為替は1ドル＝163.80-90円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が17.4％増で自社株買い・記念株主優待も発表したPI＜4290＞、第1四半期営業利益が8.8％増で自社株買い・消却も発表したコメリ＜8218＞第1四半期営業利益が86.0％増となった日車輌＜7102＞、第1四半期営業利益が66.9％増となったカプコン＜9697＞、第1四半期営業利益が51.4％増となった大同特鋼＜5471＞、第1四半期営業利益が44.7％増となったキーエンス＜6861＞、上期営業利益が3.1％減と第1四半期の35.6％減から減益率が縮小したシマノ＜7309＞、東証スタンダードでは、27年3月期業績予想を上方修正したテセック＜6337＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が73.1％減となったエスコン＜8892＞、第1四半期営業利益が41.1％減となったスクリーンHD＜7735＞、配当方針の変更を発表したが第1四半期営業利益が10.1％減となったシステムリサ＜3771＞、通期予想の経常利益に対する第1四半期の進捗率が20.1％にとどまった南都銀＜8367＞、上期営業利益が75.3％減と第1四半期の59.0％減から減益率が拡大した不二家＜2211＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が59.4％減となった大光銀＜8537＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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