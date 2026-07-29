トーホー、株主優待を拡充、100株以上の長期保有区分を新設

■300株以上・保有1年未満にも商品コース、2027年1月末基準から

トーホー<8142>(東証プライム)は7月28日、2027年1月末を基準日とする株主優待制度から内容を一部変更・拡充すると発表した。100株以上300株未満を1年以上保有する株主向けの優待区分を新設し、300株以上を1年未満保有する株主には商品コースを追加する。

新設区分では、寄付金額500円、100円のお買物割引券25枚、または「toho coffee Aセット」から1コースを選択できる。300株以上を1年未満保有する株主も、従来の寄付金額1000円、割引券50枚に加え、「toho coffee Aセット」を選べるようになる。

保有期間1年以上は、同一株主番号で基準日の1月31日と、その前年7月31日、1月31日の株主名簿に連続3回以上記載または記録されていることが条件。変更後の優待は2027年1月31日基準から実施し、毎年6月中旬に発送する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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