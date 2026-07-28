中性原子量子コンピューターの戦略ロードマップ、RSA-2048解読が10年以内に射程に入る可能性

世界の主要な大学、国立研究所、量子テクノロジー企業からなる連合が、中性原子量子コンピューティングの戦略ロードマップを公開した。ロードマップが示す条件付きの予測通りに技術開発が進めば、10年以内に現在広く使われている暗号標準のRSA-2048が量子コンピューターの射程に入る可能性がある。セキュリティ担当者や企業は、技術的に未確定な要素が残る一方、データ保護の観点からポスト量子暗号への移行期間が想定より短い可能性を考慮する必要がある。

■分野横断的な合意形成

24を超える大学、国立研究所、量子テクノロジー企業の科学者たちが先週、分野横断的な戦略ロードマップを発表した。これにより、業界が長年避けてきた疑問、すなわち「古典コンピューターでは実行できず、しかも真に有用な計算を行えるマシンを構築するには、原子数、レーザー出力、誤り訂正符号、開発年数の面で具体的に何が必要で、それはいつ実現するのか」という問いに対し、中性原子量子コンピューティング分野として初めて合意に基づく回答が示された。その回答が予定通りに実現すれば、世界で最も広く使われている暗号標準が、10年以内に量子コンピューターの射程に入る可能性がある。

論文「Strategic Plan for Neutral Atom Quantum Computation（中性原子量子計算のための戦略計画）」（arXiv:2607.21554）は、2026年7月23日に投稿された。著者はMIT、ハーバード大学、イェール大学、コーネル大学、スタンフォード大学、シカゴ大学、ウィスコンシン大学マディソン校、チューリッヒ工科大学、UCLA、UCSB、パデュー大学、ノースイースタン大学、ワシントン大学、ウォータールー大学量子コンピューティング研究所、ワイツマン科学研究所、パリ・サクレー大学、マックス・プランク量子光学研究所、ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン、NIST、量子情報・コンピューター科学合同センターのほか、QuEra Computing、PASQAL、Infleqtion、planqc、NanoQTなどの企業に及ぶ。この論文は、2025年1月にMITのエンディコット・ハウスで開かれた米国国立科学財団（NSF）のタウンホールミーティングを起点としてまとめられた。

この連合の幅広さ自体が、重要なメッセージとなっている。これは特定企業による製品の売り込みではない。この分野が自らに課題を設定し、現実的な評価基準まで付けたものだ。

■中性原子方式が量子コンピューティングの有力候補である理由

中性原子量子コンピューターは、光ピンセットと呼ばれる、焦点を強く絞ったレーザー光の中に個々の原子（通常はルビジウムまたはセシウム）を捕捉して動作する。原子は大規模でプログラム可能な配列に並べられ、計算中に物理的に移動させることもできる。論理演算を行う際には、原子を高エネルギーの「リュードベリ状態」に励起する。この状態では原子同士が短距離で強く相互作用し、量子ハードウェアの計算能力を生み出す量子もつれ操作が可能になる。

この方式には、超伝導量子ビットのような人工的に製造する固体デバイスに対する構造上の利点がある。同じ元素の原子は本質的に同一であり、製造上のばらつきに対処する必要がない。また、超伝導チップとは異なり、中性原子は回路の実行途中でも物理的に再配置できる。IEEE Spectrumによる2026年の中性原子技術の概説が示すように、この能力は効率の高い誤り訂正符号を実装するうえで極めて重要であることが分かっている。

現在、中性原子方式が後れを取っているのはゲートの動作速度である。リュードベリ状態を利用する2量子ビットゲートの実行には数百ナノ秒から数マイクロ秒かかるのに対し、超伝導CZゲートは20〜100ナノ秒で完了する。この速度差は無視できない。一方、TechTimesによる2,000基の光ピンセットを備えたプラットフォームの報道でも取り上げられたように、誤り訂正アーキテクチャが長距離の量子ビット接続を必要とするようになるにつれ、超伝導チップでは実現しにくい原子の移動性が、速度面の不利を上回る場面が増えている。

最近の成果も、この技術への信頼を高めている。先端的な実験では数千個の原子からなる配列が構築され、報告された2量子ビットゲートの忠実度は99.5%を超えた。2026年1月には、QuEraがハーバード大学およびMITと共同で、448個の物理原子を使って、誤り訂正された96個の論理量子ビットを実証した画期的な論文をNature誌に発表した。物理量子ビットと論理量子ビットの比率は4.7対1で、論文発表時点では、検証済みの論理量子ビット数として量子ハードウェアの全方式を通じて最多だった。連合のロードマップは、スケーラブルなフォールトトレランス（耐障害性）への道筋に現実性があることを示す証拠として、この成果を直接取り上げている。

■システム全体として設計すべき技術スタック

ロードマップは、ハードウェアの大規模化、集積フォトニクス制御、量子誤り訂正、ソフトウェアとコンパイル、アルゴリズム、量子ネットワーキングという、相互に関連する6領域に分析を整理している。その中心的な主張は、いずれか1領域だけが進歩しても、ほかの領域で対応する進歩がなければ、得られる価値は限定的だというものだ。

物理量子ビットの大規模化。先端的な中性原子実験における物理量子ビット数は、過去10年間に年率約1.8倍で増加し、ゲートエラーは毎年およそ0.6倍に低下した。ただし、著者らは、これらは大まかな傾向にすぎず、今後の進歩を保証するものではないと注意を促している。短期的な制約として挙げられているのがレーザー出力だ。現在、3,000個を超えるルビジウム原子の配列には、波長850ナノメートル付近で約15ワットの光が必要になる。論文は、商用のキロワット級レーザーシステムで最大10万個の原子からなる配列を支えられる可能性があるとしている。ただし、出力の増大は、発熱、光学コーティングの損傷、レーザーノイズなどのリスクももたらす。不完全なゲート、真空性能の限界、測定エラーなどによって計算中に失われる原子についても、進行中の計算を中断せずに補充する「連続再装填」の仕組みによって管理する必要がある。

集積フォトニクス制御。大規模化に際して最大級の工学的ボトルネックとなり得るのが光学装置である。現在の中性原子マシンは、空間光変調器、音響光学偏向器、高開口数レンズ、複雑な自由空間光学系に依存している。論文は、このインフラを現状のまま10万量子ビット規模へ拡張するのは現実的でないと明言している。製造された導波路を通じて光を導き、切り替え、変調する集積フォトニクスチップを使えば、大型の自由空間光学系を、数千の独立した制御チャネルを備える小型デバイスに置き換えられる可能性がある。連合に参加する企業の1社であるPASQALはすでにこの課題に取り組んでおり、窒化ケイ素を使ったフォトニック集積により、現在の毎秒約1サイクルから、2028年までに毎秒100サイクルを超えるゲート動作を目指している。

量子誤り訂正：暗号解読に必要な資源量を変える符号選択。ロードマップは、資源効率の高いフォールトトレランスを実現する最も有望な道筋として、qLDPC（量子低密度パリティ検査）符号を挙げている。量子誤り訂正分野で長く主流だった表面符号と異なり、qLDPC符号は物理量子ビット当たり、より多くの論理情報を保護できる。それぞれの誤り検査が少数かつ固定された量子ビットの集合だけに作用し、各物理量子ビットが関与する検査も少数に限られるためだ。IBMが2024年にNature誌で発表したqLDPC符号に関する画期的な論文は、この効率性を示した。表面符号からqLDPC符号へのアーキテクチャ上の転換は、この分野のフォールトトレランスに対する考え方を大きく変えるものとなる。

この違いは、暗号に対する脅威にも直接影響する。ロードマップが引用した推定によると、インターネットバンキング、電子メール、デジタル証明書などで広く使われるRSA-2048の整数をショアのアルゴリズムで素因数分解するには、qLDPC符号について楽観的な仮定を置いた場合、必要な物理中性原子量子ビットが1万〜10万個で済む可能性がある。従来の表面符号アーキテクチャでは、数百万個の物理量子ビットが必要になると推定されていた。物理的に再配置できる中性原子の移動性は、超伝導チップでは容易に実現できない量子ビット間の長距離接続を必要とするqLDPC符号との相性がよい。

ソフトウェアとコンパイル。中性原子システム向けのコンパイラは、古典コンピューターには適切な類例がない問題に直面する。論理ゲートだけでなく、各原子の位置や移動速度、並列実行できる操作、原子の損失やエラー信号へのリアルタイムの対処まで考慮し、原子の物理的な移動をスケジュールしなければならないからだ。ロードマップは、柔軟な接続性、配列全体で演算を並列実行できる能力、量子ビットの移動性といった中性原子プロセッサ固有の強みに合わせてアルゴリズムを最適化できるよう、ハードウェアチームとソフトウェア開発者による、より緊密な協調設計（コデザイン）を求めている。

アルゴリズム。この点について著者らは特に率直だ。古典的手法に対して明確な指数関数的優位性を示す既知の量子アルゴリズムはごく少数で、その大半は、まだ存在しない巨大なフォールトトレラントシステムを必要とする。ハードウェアの進歩が、有用な問題を発見する量子ソフトウェア・エコシステムの能力を上回る可能性もある。ロードマップは、中性原子に適したネイティブ演算に焦点を当てたアルゴリズム開発をさらに進めるよう求めている。また、量子優位性の主張を時代遅れの基準ではなく、最先端の古典ソルバーと比較して評価できるよう、古典計算による長い研究実績がある分子系、反応ダイナミクス、物質輸送、2次元フェルミ・ハバードモデルなどを共通のベンチマーク問題として採用するよう促している。

量子ネットワーキング。ロードマップは、すべての量子ビットを単一の巨大なプロセッサに収めるのではなく、複数の中性原子プロセッサを量子チャネルで接続するモジュール型アーキテクチャを構想している。考えられる方法には、原子の量子状態をモジュール間を伝わる光子へ変換する方法や、共通の真空システム内にある処理領域の間で、輸送可能な原子配列を物理的に移動させる方法がある。ネットワーク化は、リンク部分に新たな損失やエラーの原因を持ち込む代わりに、個々のマシンのサイズや光学系の複雑さに関する制約を緩和できる。

■本物の量子優位性をどう判断するのか

ロードマップの特に重要な貢献の1つが、「意味のある量子優位性」として何を認めるべきかについての定義案だ。量子優位性という言葉は約10年にわたり、この分野でまちまちな厳密さのもとに使われてきた。

著者らは、同時に満たす必要がある4つの基準を提案している。計算が正しい結果を出すこと、利用可能な古典ハードウェアでは実行できないタスクを処理すること、古典的アプローチに対して規模拡大時の優位性を持つこと、そしてマシンを構築したグループ以外の人々にとっても重要な問題を扱うことだ。最後の基準には特に意味がある。これは、古典コンピューターで解くのを難しくすること自体を主な目的として設計された実験を対象外とする。こうした実験は、従来の量子優位性の実証でよく使われてきたが、現実世界での価値が限られる結果しか生み出さないとして継続的な批判を受けている。

2026年7月時点では、限定的なベンチマークにおける量子計算優位性を示す明確な証拠があり、小規模な物理学上の問題における量子ユーティリティについては評価の分かれる証拠がある。一方、entangledfuture.comの量子優位性に関する分析が説明するように、商業的に重要な問題で量子優位性が確認された実証例はない。

より厳密な比較を可能にするため、論文は「quop（クオプ）」という新たな単位を導入している。これは、1回の誤り訂正サイクル内に1個または2個の量子ビット上で実行できる1回の操作と定義される。この尺度は、フォールトトレラント演算に伴う表面化しにくいオーバーヘッドを考慮しながら、提案された応用同士を公平に比較できるようにすることを目的としている。この枠組みでは、マシンが真に量子的な計算を行っていることを証明するには、約1,000個の論理量子ビットと数百万quopが必要になる可能性がある。特定の材料系のシミュレーションには数百個の論理量子ビットと数百万quop、標準的なRSA-2048鍵の素因数分解には数千個の論理量子ビットと数十億quopが必要になる可能性がある。

ロードマップは、実用的な量子優位性への道筋を3つの運用段階に分けている。第1段階の「弱く、検証不能な量子優位性」は、古典マシンに大きな負荷をかけられるものの、結果の検証も難しい可能性があるランダム回路サンプリングなど、比較的小規模な回路とタスクを対象とする。第2段階の「初期の実用的優位性」は約100万〜10億回の量子操作を必要とし、検証可能な乱数生成や一部の量子シミュレーションを含む。第3段階の「広範な実用的優位性」は10億〜1兆回の量子操作を必要とし、化学、材料科学、原子核物理学、暗号、最適化への応用が想定される。

著者らは、NISTのポスト量子暗号評価プロセスをモデルにしたコンペティションの開催も提案している。量子計算チームと古典計算チームが、指定された精度のもとで、厳密に定義された同じ問題に取り組むというものだ。こうした競技により、時代遅れの基準ではなく、現代の強力な古典的手法を相手に量子優位性の主張を評価できると著者らは論じている。

著者らも認めるように、検証は依然として難しい。古典計算では解けないタスクは、古典計算によって結果を確認することも難しい場合がある。素因数分解は、提示された因数を掛け合わせれば答えを直接確認できるため、例外的に検証しやすい。量子化学や材料シミュレーションの結果は検証が難しいうえ、古典アルゴリズムも継続的に進歩する。論文の検証に関する節で論じられているように、現在は従来型ハードウェアの能力を超えているように見える問題でも、より優れた古典的手法が発見されれば、日常的に処理できるようになる可能性がある。

■暗号移行をいつまで待てるのか

quopの枠組みをRSA-2048に当てはめると、量子研究コミュニティの外にいるセキュリティアーキテクトにとっても重要な数値が導き出される。ロードマップの推定では、2,048ビットのRSA鍵を素因数分解するには、数千個の論理量子ビットと数十億quopが必要になる。連合は、こうしたハードウェア能力が数年以内に実現するとはみていない。

このタイムラインが重要なのは、規制上の期限がすでに反対方向から迫っているためだ。米国国立標準技術研究所（NIST）は2024年8月、最初のポスト量子暗号標準を正式に確定した。また、NIST IR 8547では、RSA-2048を2030年以降に段階的に非推奨とし、2035年以降は正式に使用不可とする方針を示している。米国家安全保障局（NSA）のCommercial National Security Algorithm Suite 2.0は、すべての新規国家安全保障システムを2027年1月までに量子安全なものとするよう求めている。量子コンピューティング・サイバーセキュリティ準備法は、連邦政府機関に対し、脆弱なシステムの一覧を作成し、移行の進捗を毎年報告するよう義務付けている。

ロードマップが条件付きで予測する「10年以内の量子ユーティリティ」が実現し、RSA-2048に必要なquopのしきい値も正しければ、暗号基盤を移行するために残された実質的な期間は、見かけほど長くない。「今収集し、後で解読する（harvest now, decrypt later）」という脅威では、攻撃者が、十分な能力を持つ量子コンピューターの登場後に解読する目的で、現在の暗号化通信を保存する。このため、重要なのは暗号を解読できる量子コンピューターが完成する時期ではなく、現在保護しているデータについて、いつまで機密性を維持する必要があるかだ。The Quantum Insiderによる現在の脅威状況の分析も、この点を説明している。

政府、医療機関、金融機関など、10年以上にわたり機密性を保つ必要があるデータを扱う組織は、このロードマップによれば、その期間内に現実的に登場し得るマシンによって情報が危険にさらされる可能性がある。

■条件付きの予測

過去10年間に観測されたものとおおむね同じペースで進歩が続けば、中性原子システムは10年以内に量子ユーティリティへ到達する可能性があると論文は予測している。この予測は明確に条件付きだ。ロードマップのタイムラインに関する節が示すように、約10万〜100万個の物理量子ビットまでプロセッサを大規模化し、そのすべてを高い忠実度で制御し続けられるかどうかにかかっている。この要件は、集積フォトニクス、レーザー工学、誤り訂正、ソフトウェアを組み合わせた総合的な技術力を試すものとなる。

タイムラインを遅らせ得る現実的な制約もある。ゲートの動作速度は超伝導方式より依然として遅く、マシンのコヒーレンス時間内に数十億回の操作を実行しなければならないアルゴリズムでは問題となる。単一システムで10万個の原子を制御するために必要なフォトニック集積もまだ実証されておらず、次世代ハードウェアでの達成目標にとどまる。さらに、アルゴリズム開発のエコシステムはハードウェアの進歩に追いついていない。論文は、ハードウェアの進歩が、有用な問題を見いだすこの分野の能力を追い越す可能性があると明確に警告している。

論文は自らの限界にも注意を促している。これは単一の新たな実験結果を報告するものではなく、戦略計画である。示されたタイムラインは、まだ1台のマシン上で同時に実証されていない複数領域において、継続的な改善が進むことを前提としている。プレプリントであり、7月23日の投稿時点では正式な査読を受けていなかった。特にRSA-2048に必要とされるquopのしきい値は、大規模システムではまだ検証されていないqLDPC符号の性能について、楽観的な仮定を置いたものだ。

それでも、この論文は量子コンピューティング分野ではめったに行われてこなかった試みを表している。今後10年間の研究開発に実際に何が必要かについて、複数機関が率直かつ技術的に詳細な合意をまとめたものだ。企業ごとの競争的なロードマップや、慎重に管理されたマイルストーンに慣れた分野において、学術機関と企業に所属する50人の著者が共通の課題設定に合意した。このような集団的な率直さこそが、ロードマップの最も価値ある成果となるかもしれない。

プレプリントの全文「Strategic Plan for Neutral Atom Quantum Computation」は、arXiv:2607.21554で閲覧できる。

■注目ポイントQ&A

●中性原子量子コンピューターがRSA-2048を破るには、いくつの物理量子ビットが必要ですか？

ロードマップが有力視するqLDPC誤り訂正アーキテクチャでは、2,048ビットのRSA鍵を破るために必要な物理中性原子量子ビットが、1万〜10万個で済む可能性があります。ロードマップが引用した推定によると、これは従来の表面符号設計で見込まれていた数百万個からの大幅な削減です。必要な数十億quopを実行できるほど高い忠実度を保ちながら、この量子ビット数へ到達できるかどうかが、10年というタイムラインの前提条件になります。連合外の研究者による独立した推定では、暗号解読に使える量子コンピューターの実現時期は、2030年から2040年代初頭までの間とみられています。The Quantum Insiderによるポスト量子暗号への移行分析が紹介する専門家調査では、2030年代半ばまでに実現する確率を約50%としています。現時点で、そのようなマシンは存在しません。検証済みの誤り訂正を備えた実証システムとして最大のものは、96個の論理量子ビットを使用したシステムです。

●「quop」とは何ですか。なぜ単純な量子ビット数より重要なのですか？

quopは「quantum operation（量子操作）」を表し、フォールトトレラント量子コンピューターの実効的な計算能力を測るために、arXiv:2607.21554で提案された単位です。1回の誤り訂正サイクル内に、1個または2個の量子ビット上で実行できる1回の操作を数えます。量子ビット数だけでは、マシンがどの程度正確に動作するのか、誤り訂正がどれほどのオーバーヘッドを必要とするのかが分からないため、判断を誤らせる可能性があります。ゲート忠実度の低い1,000個の物理量子ビットを備えたマシンより、高精度な100個の論理量子ビットを備えたマシンの方が高い能力を持つこともあり得ます。quopの枠組みを使えば、研究者や評価者は、提案されたアルゴリズムの要求量とハードウェアの能力を、意味のある共通尺度で比較できます。これにより、ベンダーが量子ビット数だけを根拠として量子優位性を主張することも難しくなります。

●量子研究コミュニティの外にいる人も、今このロードマップに関心を持つべきですか？

セキュリティアーキテクトや企業のIT責任者は関心を持つべきです。実用的な量子優位性まで10年というタイムラインと、RSA-2048に必要なquopの具体的なしきい値を組み合わせると、暗号基盤を移行するために残された期間が見かけより短い可能性があります。NISTのポスト量子暗号標準は2024年8月に正式決定され、NISTはRSA-2048を2030年以降に段階的に非推奨とする方針を示しています。「今収集し、後で解読する」という脅威もすでに存在します。The Quantum Insiderによる移行タイムラインの分析が説明するように、攻撃者は、十分な能力を備えた量子コンピューターが登場した後に解読する目的で、現在の暗号化通信を保存しています。医療記録、金融取引、機密通信など、10年以上にわたって機密性を維持する必要があるデータを保護する組織は、このロードマップによれば、その期間内に現実的に登場し得るマシンによって、相応のリスクにさらされます。

●中性原子量子コンピューターは、IBMやGoogleなどの超伝導方式と何が違うのですか？

アーキテクチャ上の重要な違いは、量子ビットを移動できることです。超伝導量子ビットはチップ上の決まった位置に固定され、基本的には物理的に隣接する量子ビットとしか相互作用できません。中性原子は、計算の途中でも位置を変えられるレーザートラップ内に置かれています。このため、IEEE Spectrumによる2026年の中性原子技術の概説が説明する「any-to-any（任意対任意）接続」により、配列内の任意の量子ビットを別の任意の量子ビットと相互作用させることができます。中性原子は、超伝導チップでは容易に実現できない長距離の量子ビット相互作用を必要とするqLDPC誤り訂正符号に、特に適しています。一方、トレードオフとなるのがゲート速度です。超伝導ゲートが数十ナノ秒で完了するのに対し、リュードベリゲートには数百ナノ秒から数マイクロ秒かかります。超伝導方式には、開発開始が早く、関連ツールのエコシステムが充実しているという利点もあります。ロードマップの中心的な見立ては、原子の移動性と、現在の大型光学装置を置き換える集積フォトニクスを組み合わせれば、最終的には中性原子システムを競合方式より効率的に大規模化できるというものです。

元記事: Quantum Computing Roadmap: Coalition Sets Hard Milestones for Neutral-Atom Advantage