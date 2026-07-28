ファーウェイが欧州のEV充電市場へ攻勢、EUは太陽光関連部品への融資をすでに凍結

ファーウェイは欧州のフリートおよびデポ事業者向けに、太陽光発電と蓄電池を統合したEV充電システム「FusionCharge」の売り込みを強化している。しかし、同システムの中核をなす中国製太陽光インバーターに対し、欧州委員会は2026年5月、サイバーセキュリティ上の懸念から欧州投資銀行などによる融資を凍結した。導入を検討する事業者は、EU関連融資の適格性やデータ管理上のリスクを事前に確認する必要がある。2027年初頭の政治合意を目標とするEUの新たな規制も、現時点では未確定であり、その動向に注意が必要だ。

■導入と背景

ファーウェイは欧州のフリートおよびデポ事業者に対し、太陽光発電、蓄電池、高出力EV充電器を1つのプラットフォームに統合した「FusionCharge」システムを積極的に売り込んでいる。同社はこれを欧州の電力網容量不足に対する解決策として位置づけている。しかし、同社の宣伝資料には記載されていない重要な点がある。欧州委員会は2026年5月、中国製太陽光インバーターを使用するプロジェクトに対する欧州投資銀行の融資を凍結した。最悪の場合、そのような部品が欧州のエネルギーインフラを不安定化させ、停電を引き起こすリスクがあるためだ。FusionChargeの統合設計は、まさにそうした部品に依存している。

ファーウェイのデジタルパワー部門が開発したこのプラットフォームは、2026年6月下旬にミュンヘンで開催された「Power2Drive Europe 2026」で披露された。業界メディアのelectrive.comなどが今週掲載した同展示会の記事は、ファーウェイが依頼した記事広告であり、料金を支払ったコンテンツの名義上の執筆者もファーウェイ自身である。

この情報源の性質は重要だ。FusionChargeの効率、投資回収期間、導入範囲に関して出回っている具体的な技術的主張のほぼすべては、ファーウェイ社内のラボテストに由来している。ファーウェイ自身の製品資料には、性能数値は「特定の条件下で実施されたファーウェイ社内ラボのテストで得られた理論値に基づく」ものであり、「実際の性能は異なる場合がある」と明記されている。FusionChargeプラットフォームについて、独立した第三者によるセキュリティ監査や性能ベンチマークは公開されていない。

■DCカップリングによる電力網問題の解決と効率

FusionChargeを支える技術的な考え方は具体的であり、妥当性がある。欧州の充電インフラは、商業施設や高速道路沿いでの導入を遅らせる構造的な制約に直面している。必要な電力を確保するための系統接続申請には数カ月かかる場合があり、改修費用は数十万ユーロに達することもある。事業者の開発スケジュールに間に合う形では、必要な系統容量自体が存在しないケースもある。

FusionChargeのDC（直流）結合型BESS（バッテリーエネルギー貯蔵システム）設計は、この問題に直接対処する。太陽光発電を別個のAC（交流）インバーターに通すのではなく、BESSを太陽光発電設備と共通のDCバスに接続することで、システム内のエネルギー変換回数を減らす。デポの屋根で発電された電力はDCのまま直接バッテリーに送られ、ACへの変換工程を経ずに、車両が接続された際にはDCのまま充電端末へ供給される。DCからACへの変換が発生するのは、電力を系統またはAC負荷へ送る場合の1回だけだ。これがDCカップリングと従来のAC結合型アーキテクチャとの核心的な技術上の違いである。AC結合型では、エネルギーがDC、AC、DC、ACの順に複数回変換され、そのたびに変換損失が生じる。

その実用上の効果として、オフピーク時の系統電力と太陽光発電による電力を蓄えるバッテリーを備え、最大12基のコネクタで構成される充電クラスターを、わずか50kWの系統接続で稼働させることができる。多くの市場では一般住宅1軒で33kWが標準的であり、蓄電池を持たない従来の超急速充電ハブでは、その10倍から20倍の容量が必要になる場合がある。ファーウェイによると、この設計により、従来の系統増強方式では数カ月かかっていた新しい充電ステーションの導入を、最短1週間で実現できるという。

ファーウェイがこのアーキテクチャについて示しているラウンドトリップ効率（RTE）は92.1％であり、独立した技術情報源が報告するDC結合型システムの範囲では下限に位置する。DC結合型システムの業界ベンチマークは、おおむね92～96％の範囲にある。AC結合型システムのRTEは88～92％であり、DC結合型の効率上の優位性には意味があるものの、劇的な差ではない。ファーウェイが示す数値はこのアーキテクチャとして不自然ではないが、特に優れているわけでもない。

液冷式パワーユニットは、コネクタ1基あたり500アンペア（A）、システム全体で最大720kWの出力に対応する。現在の高電圧乗用EVと大型貨物車の双方を想定した仕様だ。また、トラックに約15分で相当量の電力を充電する必要がある物流ハブ向けに、別途1,500kWのメガワット級システムも用意されている。

ファーウェイによると、動的な電力配分により、折り返し時間が短い車両には利用可能な最大電力を供給する一方、夜間に駐車しているトラックは低い出力で時間をかけて充電し、系統やバッテリーからの電力使用を抑えられるという。FusionChargeには基本的なエネルギー管理システムが組み込まれている。建物のエネルギー管理、負荷予測、太陽光発電量予測といった、より複雑な要件には、サードパーティーが提供するシステムを接続できる。

■ファーウェイが描く市場と複雑化する現実

ファーウェイで欧州のEV充電事業開発を担当するプリンシパルディレクター、アレクサンダー・ヴィーラー氏は、electrive.comに掲載されたファーウェイ提供の記事広告で、商業面について「市場の準備は整っている。あらゆるものの接続性が大幅に高まり、はるかに複雑になっている」と述べた。フリートおよびデポ事業者が屋上太陽光発電、蓄電池、管理型充電を組み合わせることについては、「われわれが非常に得意とする分野だ」と説明した。

ヴィーラー氏が説明した市場は実在する。欧州各地で商用車の電動化が加速し、規制上の圧力を受けてバス車両の電動化も進んでいる。デポ事業者は通常、太陽光発電設備の設置に適した屋上スペースを管理している。FusionChargeが採用する統合型アプローチ、すなわち発電、蓄電、充電を3つの別々のインフラとして調達するのではなく、1つの管理システムとして扱う方式は、業界が実際に向かっている方向を反映している。

しかし、市場の複雑さは系統接続や動的な電力配分にとどまらない。ファーウェイの欧州における事業展開は、イタリア、オランダ、そのほか数十の市場に及ぶ。このプラットフォームのネットワーク管理層は、接続されたすべての機器の遠隔監視、データ分析、インテリジェントな電力配分を可能にする一方、運用データをファーウェイのクラウド管理プラットフォーム経由で送信する。このクラウドインフラは、世界各地のファーウェイ事業に適用されるものと同じ法的義務の対象となる。

■中国の法律がファーウェイに要求するもの

FusionChargeをフリート向けインフラとして評価する前に、事業者はファーウェイが事業を展開する際の法的枠組みを理解する必要がある。これは交渉によって変更できる条件でも、価格との比較だけで判断できるリスクでもない。あらかじめ定められた法的条件である。

中国の国家情報法（2017年）第7条は、「すべての組織および国民は、法に基づき国家情報活動を支持、支援、協力し、知り得た国家情報活動上の秘密を守らなければならない」と定めている。米国国土安全保障省は、この義務が中国企業の機器が中国国外で稼働している場合にも適用されることを確認している。米連邦通信委員会（FCC）は2020年の決定で、この法律について、「中国政府がファーウェイなどの中国企業に対し、スパイ活動への協力を強制できるほど広範である」と判断した。

中国のサイバーセキュリティ法（2017年）は別の要件として、ネットワーク運営者に対し、要請に応じて公安機関へ「技術的な支援および協力」を提供し、一部のデータを中国国内に保存することを求めている。戦略国際問題研究所（CSIS）による中国のサイバーサプライチェーンに関する分析は、こうした法的義務が、中国企業が世界各地で担うインフラ上の役割とどのように関係するかを記録している。

中国のデータセキュリティ法（2021年）は、データの国内保存および政府によるアクセスに関する規定を追加している。

ファーウェイは、ユーザーデータを中国政府と共有したことはなく、今後も共有しないとしている。しかし、2025年7月にこの主張を分析したThe Cipher Briefは、ファーウェイとTikTokの双方について、「情報機関からの協力要請を拒否すれば、中国法に違反することになる」と結論づけた。つまり、同社が表明する方針にかかわらず、法的制約が適用されるということだ。

FusionChargeのネットワーク管理プラットフォームが導入先の機器から収集するデータには、充電セッションデータ、車両識別情報、系統負荷のパターン、エネルギーフローのデータ、拠点単位の電力消費量などがある。これらは、そうした要請の対象になり得る運用データのカテゴリーに含まれる。

2022年のFBIの調査では、ファーウェイの機器が米軍の通信を妨害するために利用される可能性があることが判明した。CSISの分析はこのほか、Finite Stateが2019年に実施した独立セキュリティ監査についても記録している。同監査では、ファーウェイのファームウェアから、機器の遠隔アクセスや制御を可能にするバックドアに似た脆弱性が多数見つかった一方、欧米の競合企業のネットワーク機器からは同様の脆弱性が見つからなかったという。ボーダフォンのセキュリティチームも別途、ファーウェイの一部の保守用インターフェースが継続的なアクセスと制御を可能にしていることを発見した。

FusionChargeのEV充電機器および関連するネットワーク管理プラットフォームについて、独立したセキュリティ監査は公開されていない。

■EUはすでにFusionChargeが依存する太陽光関連部品を制限している

規制リスクは理論上のものでも、将来発生するかもしれないという段階のものでもない。2026年5月にすでに現実化している。

2026年5月4日、欧州委員会は、高リスク国のメーカーが製造した太陽光インバーター部品を使用するクリーンエネルギープロジェクトに対し、欧州投資銀行および提携銀行による融資を凍結すると発表した。EU当局者は、欧州委員会が中国製太陽光インバーターに「深刻な経済上およびサイバーセキュリティ上のリスク」を確認したと述べた。複数の加盟国による機密情報に基づく調査結果は、中国の主体が最悪の場合、「欧州のエネルギーインフラを損ない、停電を引き起こす可能性さえある」ことを示しているという。

ロイターなどは、米国の技術者が一部の中国製太陽光インバーターから、資料に記載されていない不審な通信装置を発見したと報じた。情報筋によると、こうした装置によってファイアウォールを遠隔で回避できる可能性があるという。この問題は2026年5月の調達に関する勧告でも取り上げられた。ドイツ連邦情報セキュリティ庁（BSI）も、太陽光発電システムにおける「メーカーまたは第三者によるエネルギーインフラの操作」について明確に警告している。チェコの国家サイバーセキュリティ機関も2025年9月、同様の警告を発した。

EUに輸入される太陽光発電（PV）インバーターの約80％は中国メーカー製であり、ファーウェイは欧州で設置された太陽光発電設備のうち、推定220ギガワット（GW）分を制御している。欧州委員会が2026年1月に提案したサイバーセキュリティ法改正案（CSA2）は、法的拘束力を持つ「高リスクベンダー」の枠組みを設けるものだ。本稿執筆時点では三者協議中で、2027年初頭の政治合意を目標としている。最終的には対象機器をEU市場から全面的に排除し、違反した場合には売上高の最大7％に相当する制裁金を科す可能性がある。

FusionChargeにとって、2026年5月の融資制限は直ちに実務上の影響をもたらす。ファーウェイの統合型PV、BESS、充電器スタックを採用したデポまたはフリート向け充電設備について、欧州投資銀行または提携銀行からの融資を求める充電事業者は、プラットフォームの中核となる太陽光インバーターおよび電力変換部品を対象とする融資を利用できなくなっている。

■FusionChargeは優れたプラットフォームか？

規制とセキュリティの問題をいったん切り離せば、FusionChargeプラットフォームは確立されたアーキテクチャによって、実在する技術上の問題を解決している。DCカップリングは、太陽光発電と蓄電池を統合するための効率的で実績のある手法だ。ファーウェイは太陽光インバーター、バッテリーパック、液冷式充電端末に至るハードウェアチェーン全体を製造できる。この能力は、事業領域を絞った競合企業が短期間で再現することが難しい、一体的なコスト面での優位性を同社にもたらす。

ABBやシーメンスなどの競合企業も、エネルギーと充電を一体化した製品を開発している。しかし、両社ともハードウェアスタック全体にわたり、ファーウェイと同程度の垂直統合を実現しているわけではない。現地での発電設備や蓄電バッファーを持たず、系統に直接接続するスタンドアロン型急速充電器は、次第に第1世代の方式となりつつある。FusionChargeが示す統合モデルは、業界が向かっている方向である。

ファーウェイが西欧市場で、この統合モデルを競争力のある規模で提供できるかどうかは別の問題だ。その答えは技術だけでは決まらない。米国のFCCは2026年7月22日の措置で、ファーウェイ製チップを搭載するすべての機器を対象機器の禁止範囲に加えた。ドイツは2026年末までに5Gコアネットワークからファーウェイ製機器を撤去することを求められており、アクセスネットワークおよび伝送ネットワークの管理システムについても、2029年までに撤去する予定だ。複数のEU加盟国はファーウェイを5Gインフラから全面的に排除している。一方、欧州委員会の指針があるにもかかわらず、機微な用途向けにファーウェイ製機器の購入を続けている国もある。

ファーウェイはFusionChargeのオープン性を訴え、サードパーティーのCPMS（充電ポイント管理システム）、EMS（エネルギー管理システム）、決済システムのいずれとも連携できるとしている。これは、既存ソフトウェアで標準化しているCPO（充電ポイント事業者）ネットワークが抱く懸念の一部には対応する。しかし、ハードウェアに適用される法的枠組みの問題を解消するものではない。

■導入を検討する事業者のための実践的ステップ

フリート事業者またはCPOがFusionChargeを評価している場合、調達を決定する前に、以下の項目を確認する価値がある。

EU関連融資の適格性の確認：提案された構成に含まれるファーウェイ製部品が、2026年5月の融資制限の対象となるかどうかを確認するため、欧州投資銀行または該当する国内提携銀行に問い合わせる。

ネットワークの分離：ファーウェイの充電用ハードウェアを、施設内のITネットワークや、機密性の高い運用データまたは人事データを扱うシステムから分離する。

契約上のデータ条項：ファーウェイのサービス契約が、データの保存期間、クラウド経由の送信、政府によるアクセスについてどのように定めているかを確認する。ただし、ファーウェイの契約上の約束が中国法に優先することはない点に留意する。

各国のサイバーセキュリティ機関による指針の確認：BSI（ドイツ）、NUKIB（チェコ）、CISA（米国）は、それぞれ中国製インフラ機器に関連する指針を公開している。

エアギャップ運用仕様の要求：FusionChargeを完全にローカルかつクラウドから切り離した構成で運用できるか、ネットワーク管理接続を切断した場合にどの機能が失われるかを確認する。

こうした対策を講じても、構造的な法的リスクを完全に取り除くことはできない。中国の国家情報法は、機器が設置されている場所や、データがローカルでどのように送信されるかにかかわらず、ファーウェイに適用される。

■注目ポイントQ&A

●ファーウェイのFusionChargeはEUのインフラ融資の対象になりますか？

全面的に対象になるわけではありません。欧州委員会は2026年5月、サイバーセキュリティおよび電力網の安定性に関するリスクを理由に、中国製の太陽光インバーターおよび電力変換部品を組み込んだプロジェクトに対する、欧州投資銀行および提携銀行の融資を凍結しました。FusionChargeの統合プラットフォームは、まさにそうした部品に依存しています。EU関連融資による充電インフラの整備を予定している事業者は、調達前に欧州投資銀行へ直接問い合わせ、使用する部品が融資対象となるかを確認する必要があります。

●EUが提案しているサイバーセキュリティ法は、ファーウェイの充電ハードウェアにとって何を意味しますか？

2026年1月に提案され、現在三者協議中のEUサイバーセキュリティ法改正案（CSA2）は、法的拘束力を持つ「高リスクベンダー」の枠組みを設けるものです。2027年初頭を目標とする政治合意を経て提案通りに採択された場合、太陽光発電システムを含む対象技術分野で、指定された高リスクサプライヤーがEU市場から排除される可能性があります。欧州委員会の当局者は、ファーウェイとZTEをこの枠組みの主な対象としてすでに名指ししています。

●ファーウェイの充電ネットワーク管理プラットフォームはどのようなデータを収集し、誰がアクセスできますか？

FusionChargeのクラウド接続型スマート充電ネットワーク管理プラットフォームは、導入先の機器から充電セッションデータ、車両識別情報、エネルギーフローのデータ、系統負荷情報を収集します。こうしたデータは中国の国家情報法（2017年）の対象となります。同法は、機器の設置場所やデータが最初に収集された場所にかかわらず、すべての中国の組織に国家情報活動への協力を求めています。中国のサイバーセキュリティ法（2017年）も、ネットワーク運営者に対し、要請に応じて公安機関へ技術的な支援および協力を提供することを別途求めています。ファーウェイはユーザーデータを中国政府と共有したことを否定していますが、The Cipher Briefは2025年7月、同社がそのような要請を拒否すれば中国法に違反することになると指摘しました。

●DCカップリングとは何ですか？ なぜフリート充電にとって重要なのですか？

DC結合型のバッテリーエネルギー貯蔵システムでは、太陽光パネルとバッテリーが同じ直流（DC）バスを共有します。そのため、屋上の太陽光発電で生み出された電力は、最初に交流（AC）へ変換されることなく直接バッテリーに送られます。電力を系統またはAC負荷へ送る場合にのみ、DCからACへの変換が1回発生します。エネルギーを複数回変換するAC結合型システムと比べ、変換損失が少なくなります。独立した技術情報源によると、DC結合型システムの標準的なラウンドトリップ効率は92～96％で、ファーウェイが示す92.1％はこの範囲の下限に位置します。フリート事業者にとっての実用上の利点は、バッテリーによってピーク時の需要を補い、系統から大量の電力を引き込まずに済むため、必要な系統接続の規模とコストを抑えられる点です。

元記事: Huawei EV Charging Pushes Into European Depots: EU Already Froze Its Solar Parts