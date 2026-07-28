*16:35JST 日経VI：大幅に上昇、株価大幅安で警戒感強まる

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は28日、前日比＋8.73（上昇率26.94％）の41.14と大幅に上昇した。なお、高値は42.81、安値は38.01。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.23％下落した流れを受け、今日の東京市場では半導体関連株を中心に売られ、日経225先物は大幅安となった。原油価格が下落するなど外部環境の落ち着きは安心感となったが、今日は株価が大きく下げたことからボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは昨日の水準を大幅に上回って推移した。

【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。《SK》