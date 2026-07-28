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7月28日日本国債市場：債券先物は127円23銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:44JST 7月28日日本国債市場：債券先物は127円23銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付126円95銭 高値127円27銭 安値126円94銭 引け127円23銭
2年 1.473％
5年 1.988％
10年 2.753％
20年 3.646％
28日の債券先物9月限は126円95銭で取引を開始し、127円23銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.29％、10年債は4.62％、30年債は5.11％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.11％、英国債は5.00％、オーストラリア10年債は4.96％、NZ10年債は4.70％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・19:30 印・鉱工業生産(6月) 予想5.9％ 前回5.1％
・21:30 米・卸売在庫(6月) 前回0.1％
・22:00 米・S&PCS20都市住宅価格指数(5月) 前回1.14％
・22:00 米・FHFA住宅価格指数(5月) 前回-0.1％
・23:00 米・消費者信頼感指数(7月) 予想92.3 前回91.2
・21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(7月) 予想0.24％ 前回0.41％
・米・連邦公開市場委員会(FOMC)(29日まで)
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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