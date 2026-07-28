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日経平均は2806円安、内外企業決算や米経済指標に関心
記事提供元：フィスコ
*14:52JST 日経平均は2806円安、内外企業決算や米経済指標に関心
日経平均は2806円安（14時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、キオクシアHD＜285A＞などがマイナス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ＜9983＞、KDDI＜9433＞、コナミG＜9766＞などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、電気機器、金属製品、ガラス土石製品、機械が値下がり率上位、小売業、空運業、陸運業、輸送用機器、サービス業が値上がり率上位となっている。
日経平均は安値圏で推移している。今日はこの後、シマノ＜7309＞、スクリーンHD＜7735＞、カプコン＜9697＞、キーエンス＜6861＞、日東電＜6988＞などが決算発表を予定している。米国では今晩、5月のS&Pコタリティ・ケース・シラー住宅価格指数、7月の米消費者信頼感指数が発表される。企業決算では、 ボーイング、コカ・コーラ、ビザなどが4-6月期決算を発表する。《SK》
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