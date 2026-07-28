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出来高変化率ランキング（14時台）～さくら、北電事などがランクイン
*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～さくら、北電事などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月28日 14:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2526＞ NZAM400 12217 7492.2 361.67% -0.0179%
＜1457＞ iFTPXベア 154425 14699.535 327.53% 0.023%
＜315A＞ GX銀高配 2118530 359831.075 289.53% -0.0331%
＜1930＞ 北電事 762200 102182.5 283.42% -0.0897%
＜1593＞ MXS400 11451 38402.436 266.22% -0.0241%
＜3778＞ さくら 5258900 1586888.86 252.88% 0.0465%
＜7063＞ Birdman 2921600 33570.2 238.56% 0.1777%
＜354A＞ iF高配50 276738 133535.765 235.02% -0.0045%
＜1631＞ NF銀行17 32830 207308.412 207.69% -0.0331%
＜4516＞ 日本新薬 1575100 970772.26 194.46% -0.1215%
＜346A＞ SP500半 37524 35627.581 182.5% -0.0647%
＜8084＞ RYODEN 139500 129793.4 170.26% 0.056%
＜2647＞ NF米債7 40846 48810.228 162.14% 0.0014%
＜1934＞ ユアテック 392600 227535.94 154.45% 0.0364%
＜2080＞ PBR1倍割 67079 41098.59 147.15% -0.0226%
＜1476＞ iSJリート 437662 235959.19 138.61% 0.0056%
＜1494＞ One高配 4530 88433.038 134.34% -0.0174%
＜1597＞ MXSJリート 299325 195793.107 128.7% -0.002%
＜5242＞ アイズ 348100 282671.18 123.89% -0.1413%
＜6798＞ SMK 59500 50246.74 121.28% -0.0193%
<2017> iFJPX150 118234 56071.062 121.12% -0.0238%
<2640> GXゲームアニ 53943 68653.103 120.91% 0.0094%
<7952> 河合楽 39500 46576.1 118.43% -0.0106%
<1488> iFJリート 371613 279769.378 116.05% 0.0005%
<563A> GXナスDカバ 3157315 1150959.766 111.66% -0.0225%
<1366> iF225Wベ 4971070 198510.562 110.75% 0.0821%
<587A> インベスコQQ 1002 35182.31 109.75% -0.0237%
<3997> トレードワクス 295200 44428.26 109.55% 0.0741%
<449A> SSSPヘ無 70120 17349.044 106.39% -0.0101%
<213A> 上日経半 4121400 633400.234 104.08% -0.115%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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