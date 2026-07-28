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出来高変化率ランキング（14時台）～さくら、北電事などがランクイン

2026年7月28日 14:44

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記事提供元：フィスコ

*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～さくら、北電事などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月28日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2526＞ NZAM400　　 12217 　7492.2　 361.67% -0.0179%
＜1457＞ iFTPXベア　　　154425 　14699.535　 327.53% 0.023%
＜315A＞ GX銀高配　　　　　2118530 　359831.075　 289.53% -0.0331%
＜1930＞ 北電事　　　　　　　762200 　102182.5　 283.42% -0.0897%
＜1593＞ MXS400　　　　11451 　38402.436　 266.22% -0.0241%
＜3778＞ さくら　　　　　　　5258900 　1586888.86　 252.88% 0.0465%
＜7063＞ Birdman　　　2921600 　33570.2　 238.56% 0.1777%
＜354A＞ iF高配50　　　　276738 　133535.765　 235.02% -0.0045%
＜1631＞ NF銀行17　　　　32830 　207308.412　 207.69% -0.0331%
＜4516＞ 日本新薬　　　　　　1575100 　970772.26　 194.46% -0.1215%
＜346A＞ SP500半　　　　37524 　35627.581　 182.5% -0.0647%
＜8084＞ RYODEN　　　　139500 　129793.4　 170.26% 0.056%
＜2647＞ NF米債7　　　　　40846 　48810.228　 162.14% 0.0014%
＜1934＞ ユアテック　　　　　392600 　227535.94　 154.45% 0.0364%
＜2080＞ PBR1倍割　　　　67079 　41098.59　 147.15% -0.0226%
＜1476＞ iSJリート　　　　437662 　235959.19　 138.61% 0.0056%
＜1494＞ One高配　　　　　4530 　88433.038　 134.34% -0.0174%
＜1597＞ MXSJリート　　　299325 　195793.107　 128.7% -0.002%
＜5242＞ アイズ　　　　　　　348100 　282671.18　 123.89% -0.1413%
＜6798＞ SMK　　　　　　　59500 　50246.74　 121.28% -0.0193%
<2017> iFJPX150　　118234 　56071.062　 121.12% -0.0238%
<2640> GXゲームアニ　　　53943 　68653.103　 120.91% 0.0094%
<7952> 河合楽　　　　　　　39500 　46576.1　 118.43% -0.0106%
<1488> iFJリート　　　　371613 　279769.378　 116.05% 0.0005%
<563A> GXナスDカバ　　　3157315 　1150959.766　 111.66% -0.0225%
<1366> iF225Wベ　　　4971070 　198510.562　 110.75% 0.0821%
<587A> インベスコQQ　　　1002 　35182.31　 109.75% -0.0237%
<3997> トレードワクス　　　295200 　44428.26　 109.55% 0.0741%
<449A> SSSPヘ無　　　　70120 　17349.044　 106.39% -0.0101%
<213A> 上日経半　　　　　　4121400 　633400.234　 104.08% -0.115%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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