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出来高変化率ランキング（13時台）～ユアテック、RYODENなどがランクイン

2026年7月28日 13:48

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記事提供元：フィスコ

*13:48JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ユアテック、RYODENなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月28日　13:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1457＞ iFTPXベア　　 153977 　14699.535　 327.35% 0.0252%
＜315A＞ GX銀高配　　　　　1755501 　359831.075　 272.48% -0.0341%
＜1593＞ MXS400　　　　11409 　38402.436　 265.85% -0.0228%
＜2526＞ NZAM 400　　2628 　74.922　 261.24% -0.0227%
＜354A＞ iF高配50　　　　276381 　133535.765　 234.88% -0.0027%
＜7063＞ Birdman　　　2525900 　33570.2　 221.31% 0.2111%
＜3778＞ さくら　　　　　　　3786500 　1586888.86　 215.85% 0.0637%
＜1631＞ NF銀行17　　　　28642 　207308.412　 191.34% -0.0303%
＜346A＞ SP500半　　　　36656 　35627.581　 179.63% -0.0616%
＜1930＞ 北電事　　　　　　　278800 　102182.5　 178.52% 0.0378%
＜4516＞ 日本新薬　　　　　　1310000 　970772.26　 171.58% -0.1174%
＜2647＞ NF米債7　　　　　40846 　48810.228　 162.14% 0.0014%
＜8084＞ RYODEN　　　　121100 　129793.4　 152.3% 0.0484%
＜1476＞ iSJリート　　　　423681 　235959.19　 134.56% 0.0061%
＜1494＞ One高配　　　　　4472 　88433.038　 132.74% -0.0149%
＜2080＞ PBR1倍割　　　　59370 　41098.59　 131.93% -0.0226%
＜1934＞ ユアテック　　　　　318100 　227535.94　 127.85% 0.0415%
＜1597＞ MXS　Jリート　　278647 　195793.107　 119.83% -0.0005%
＜5242＞ アイズ　　　　　　　319000 　282671.18　 114.94% -0.0697%
＜1488＞ iFJリート　　　　351891 　279769.378　 109.39% 0.002%
<563A> GXナスDカバ　　　2917628 　1150959.766　 102.13% -0.0215%
<1366> iF225Wベ　　　4576983 　198510.562　 100.7% 0.0958%
<4765> SBIGアセット　　1264400 　250231.38　 99.84% 0.0261%
<213A> 上日経半　　　　　　3931200 　633400.234　 98.49% -0.1162%
<449A> SSSPヘ無　　　　64890 　17349.044　 97.07% -0.0089%
<1358> 上場2倍　　　　　　26371 　1264096.6　 96.33% -0.0782%
<9605> 東映　　　　　　　　153900 　392530　 90.7% -0.0016%
<3922> PRTIMES　　　125900 　111713　 90.6% -0.0056%
<6384> 昭和真空　　　　　　28600 　20255.72　 90.09% -0.0231%
<7952> 河合楽　　　　　　　31000 　46576.1　 89.91% -0.006%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

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