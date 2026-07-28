*13:48JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ユアテック、RYODENなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [7月28日 13:34 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1457＞ iFTPXベア 153977 14699.535 327.35% 0.0252%

＜315A＞ GX銀高配 1755501 359831.075 272.48% -0.0341%

＜1593＞ MXS400 11409 38402.436 265.85% -0.0228%

＜2526＞ NZAM 400 2628 74.922 261.24% -0.0227%

＜354A＞ iF高配50 276381 133535.765 234.88% -0.0027%

＜7063＞ Birdman 2525900 33570.2 221.31% 0.2111%

＜3778＞ さくら 3786500 1586888.86 215.85% 0.0637%

＜1631＞ NF銀行17 28642 207308.412 191.34% -0.0303%

＜346A＞ SP500半 36656 35627.581 179.63% -0.0616%

＜1930＞ 北電事 278800 102182.5 178.52% 0.0378%

＜4516＞ 日本新薬 1310000 970772.26 171.58% -0.1174%

＜2647＞ NF米債7 40846 48810.228 162.14% 0.0014%

＜8084＞ RYODEN 121100 129793.4 152.3% 0.0484%

＜1476＞ iSJリート 423681 235959.19 134.56% 0.0061%

＜1494＞ One高配 4472 88433.038 132.74% -0.0149%

＜2080＞ PBR1倍割 59370 41098.59 131.93% -0.0226%

＜1934＞ ユアテック 318100 227535.94 127.85% 0.0415%

＜1597＞ MXS Jリート 278647 195793.107 119.83% -0.0005%

＜5242＞ アイズ 319000 282671.18 114.94% -0.0697%

＜1488＞ iFJリート 351891 279769.378 109.39% 0.002%

<563A> GXナスDカバ 2917628 1150959.766 102.13% -0.0215%

<1366> iF225Wベ 4576983 198510.562 100.7% 0.0958%

<4765> SBIGアセット 1264400 250231.38 99.84% 0.0261%

<213A> 上日経半 3931200 633400.234 98.49% -0.1162%

<449A> SSSPヘ無 64890 17349.044 97.07% -0.0089%

<1358> 上場2倍 26371 1264096.6 96.33% -0.0782%

<9605> 東映 153900 392530 90.7% -0.0016%

<3922> PRTIMES 125900 111713 90.6% -0.0056%

<6384> 昭和真空 28600 20255.72 90.09% -0.0231%

<7952> 河合楽 31000 46576.1 89.91% -0.006%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》