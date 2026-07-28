*11:14JST プリモＧＨＤ---海外社員向け来日研修実施

プリモグローバルホールディングス＜367A＞は、海外事業における接客品質向上及びグループ全体のブランド価値向上を目的として、海外社員を対象とした来日研修を実施したと発表した。2026年4月にはシンガポール拠点の社員、2026年6月には台湾拠点の社員が来日し、アイプリモ銀座本店において日本の社員が講師となり、それぞれの業務内容や育成ニーズに応じた研修を行った。

研修では、接客ノウハウや企業・ブランド理念への理解を深める取り組みを実施したほか、各拠点の市場環境や顧客ニーズについて意見交換を行った。日本と海外拠点の社員が直接交流することで、国や地域を越えた相互理解や知見の共有が進み、グループ全体の連携強化につながる機会となった。また、各市場の競争環境について海外社員と意見を交わす中で、日本側の社員にとっても新たな気づきや学びを得る場となった。

研修参加者は、各講義内容を理解しようと真摯に取り組み、講師を務めた日本の社員からは、国や地域が異なっても顧客に寄り添う姿勢やブランドへの誇りは共通していることを実感したとの声が寄せられた。

プリモグローバルホールディングスは今後も、国や地域を越えた人財交流と育成を推進し、グループ全体で知見を共有することで、顧客への接客品質向上及びグローバルでのブランド価値・企業価値向上につなげる方針を示している。《KT》