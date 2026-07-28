*11:12JST ZETA---導入先のレビュー・Q&A投稿数が1,750万件を突破

ZETA＜6031＞は28日、レビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」の導入サイトにおけるレビューおよびQ&Aの投稿数が、2026年7月時点で累計1,750万件を突破したと発表した。

2026年4月末時点の累計1,700万件突破から約3か月で50万件の投稿が追加され、ECサイト上で実際の利用者の声を活用した商品選びや比較検討を支えるUGC(User Generated Content)データが拡大している。

「ZETA VOICE」に蓄積されたレビューやQ&Aには、商品の使用感、利用シーン、評価ポイント、購入前の疑問など、商品スペックだけでは捉えにくい情報が含まれている。これらを検索結果や商品提案に反映することで、ユーザーは自身の目的や状況に近い情報を参考に商品を比較・検討できる。また、EC事業者にとっても、商品情報の改善や検索・レコメンドの高度化に活用できるデータ資産となる。

1,750万件を超えるUGCデータは、「ZETA CXシリーズ」全体の高度化にも活用されている。「ZETA RECOMMEND」では、人気・トレンド・ハッシュタグ・パーソナライズに加え、クチコミ・Q&Aを中心としたレコメンド表示に対応している。

また、デジタルシェルフの商品比較機能では、複数商品のクチコミ・Q&Aを比較しながら各商品の投稿内容を確認できる。ZETAは、検索エンジンと豊富なUGCデータを活用し、AIによる商品検索・比較や利用者の声を生かした商品選びを支援している。《KT》