*11:07JST FCE---Crestioと業務提携契約を締結

FCE＜9564＞は27日、AIオーケストレーションツール「Hellas（ヘラス）」を提供するCrestioと業務提携契約を締結したと発表した。

今回の提携により、同社が提供するAIプラットフォーム「AI OMNI AGENT」に加え、企業のAI活用を組織レベルで進化させる新たなソリューションとして「Hellas」の提供を開始する。また、同社が構築する代理店ネットワークを通じて本サービスを提供することで、より多くの顧客へ最適なAIソリューションを迅速に届ける体制を整える。

「Hellas」は、非エンジニアでも日本語で依頼するだけで開発業務を進められるAIオーケストレーションツールである。AIが依頼内容を整理し、タスク分割や適切なAIエージェントへの作業振り分け、進行管理を行う。人間は確認・承認や最終レビューを担うことで、AIをチームの一員として活用できる。また、リスクの高い操作ではAIが停止して人間へ確認を求めるほか、過去の経緯や決定事項を蓄積し、継続的な業務や長期プロジェクトにも対応する。《KT》