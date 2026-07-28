AppBank、動画サービス事業をPostPrimeへ譲渡、特別利益を計上

■譲渡価額450万円、AI事業とIP&コマース事業へ経営資源を集中

AppBank<6177>(東証グロース)は7月27日、運営するオンライン動画サービスの一部をPostPrimeへ譲渡する契約を締結したと発表した。譲渡実行日は8月1日の予定で、譲渡価額は450万円。譲渡益を2026年12月期の特別利益に計上する。

対象事業はオンライン動画サービスの運営で、2025年12月期の売上高は1200万円、売上総利益と営業利益は各300万円だった。村井智建氏への依存度が大きく、同社単独での利活用が見込みにくいと判断し、譲渡後は新執行体制で注力するAI事業とIP&コマース事業へ経営資源を集中する。

譲渡対象の資産・負債は簿価上なく、PostPrimeが現金で決済する。特別利益の具体額は譲渡に伴う費用などを精査中で、2026年12月期の業績予想に与える影響が判明した場合は速やかに公表するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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