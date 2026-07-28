バイタルケーエスケー・ホールディングス、投資有価証券売却益81億円を計上へ

■政策保有株式を見直し、資産効率化と財務体質強化を推進

バイタルケーエスケー・ホールディングス<3151>(東証プライム)は7月27日、連結子会社2社が保有する上場株式の一部を売却し、連結で81億円の投資有価証券売却益を特別利益に計上する見込みだと発表した。

売却は政策保有株式の見直しに加え、資産の効率化と財務体質の強化を図ることが目的。売却期間は2026年7月28日から2027年3月31日までとしている。

2027年3月期通期の連結業績予想は現時点で変更しない。今後、業績予想の修正が必要となった場合は速やかに公表する方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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