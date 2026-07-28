SMエンターテインメントジャパン、投資有価証券売却益8.27億円計上へ

■DearU株式の譲渡価格確定、第3四半期に特別利益

SM ENTERTAINMENT JAPAN<4772>(東証グロース)は7月27日、連結子会社のエブリシングジャパンが保有する韓国KOSDAQ上場のDearU Co.,Ltd.株式について、親会社のSM ENTERTAINMENT CO.,LTD.への譲渡価格が確定したと発表した。譲渡価格は1株当たり2万700韓国ウォン、譲渡総額は74億5200万韓国ウォン、約8億3100万円となる。

譲渡対価は、7月27日の韓国証券取引所におけるDearU株式の市場終値を基準とし、割引を行わない市場価格で決定した。円換算額は同日の終値と、8.958韓国ウォン=1円の為替レートを用いて算出している。同取引は支配株主等との取引に該当する。

取引完了に伴い、2026年12月期第3四半期連結決算で、投資有価証券売却益約8億2700万円を特別利益に計上する予定である。2026年12月期通期連結業績予想への影響は精査中で、業績予想の修正が必要と判断した場合は速やかに公表するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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