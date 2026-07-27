ESA初の月面ローバー「MAGPIE」、南極の水氷調査へ――ispace-EUROPEと約121億円契約

欧州宇宙機関（ESA）は2026年7月24日、ルクセンブルクを拠点とするispace-EUROPEと6500万ユーロ（約7400万ドル、約121億円、1ドル＝164円換算）のフェーズ2契約を締結した。ESAが独自のローバーを月面に送り込むことを決定したのは、史上初めてである。「MAGPIE（Mission for Advanced Geophysics and Polar Ice Exploration）」と名付けられたこのミッションでは、3つの相補的な氷探査機器を搭載したローバーを2029年に月の南極へ送り、水氷が実際に回収可能かどうかを直接調査する予定だ。

■ESA史上初の月面ローバーミッション

月の南極は現在、太陽系で最も戦略的重要性を巡る競争が激しい地域である。そこにある永久影のクレーターには、数千億キログラムの水氷が存在する可能性があるためだ。MAGPIEがもたらすのは、単に興味深い科学的成果だけではない。月面に直接設置した機器による現地実測データがなければ、提案されているすべての有人月面ミッションや、月の氷から推進剤を製造する事業計画は、氷が実際に利用可能かどうかを判別できない軌道上センサーの推定値に依存することになる。MAGPIEのドリル、レーダー、中性子スペクトロメーターは、地球・月圏（シスルナ）経済全体が成立するかどうかを判断するためのデータを生み出す。

6500万ユーロの契約には、ローバーとペイロードの開発、製造、試験、月面への輸送、月面での運用が含まれる。フェーズ2の作業は、一般への発表より約1カ月早い7月1日に始まった。次の主要な技術審査は構造熱モデルの製造準備審査であり、MAGPIEの設計が実機ハードウェアの製造に進める状態にあるかを確認する。

これまで欧州の宇宙機関が、別の天体の表面に独自のローバーを送り込むことを決定した例はなかった。Mars Express、Huygens、BepiColomboなど、ESAがこれまで実施してきた他天体へのミッションには、オービター（周回機）や大気探査機、他機関のミッションへの参加などがあったが、独立して運用する表面ローバーは一度もなかった。

MAGPIEはこの状況を変える。ESAは、探査用小型ミッション「Small Missions for Exploration」イニシアチブの下で、ispace-EUROPEをミッション全体を統括する主契約者に選定した。このプログラムは、従来の大型基幹ミッションの調達に伴う官僚的な硬直性を避け、低コストかつ短期間でミッションを開発することを目的としている。このイニシアチブに提出された8件の提案のうち、直接実施へ進む案件に選ばれたのはMAGPIEだけだった。残る7件には、構想を具体化するため、それぞれ15万ユーロが提供された。この迅速な実施決定は、ESAが月の南極における科学調査を重視していたことに加え、2年間にわたって節目ごとの審査を行った結果、ispace-EUROPEの技術的アプローチに強い確信を持っていたことを示している。

最初の契約からフェーズ2に至るまでの進行は、異例の速さだった。ESAは2024年12月、約270万ユーロ（約310万ドル、約5億円、1ドル＝164円換算）の初期プレフェーズA契約を締結した。ispace-EUROPEは2025年9月にミッション定義審査を完了し、ローバーの基本設計を検証した。その後、設計プロトタイプ審査を経て、2026年7月1日にフェーズ2が正式に始まった。7月24日に発表された今回の契約は、ハードウェアの開発から打ち上げ、ESAへの科学データの引き渡しまで、今後の工程全体を対象としている。

■3つの観測機器で「氷の回収可能性」を調査

MAGPIEは、欧州5カ国で開発された4つの科学サブシステムを搭載する。その設計には、軌道上センサーだけでは答えられない疑問をどのように解明するかという、明確な戦略が反映されている。ミッションの中核をなす科学機器は以下の3つである。4つ目のサブシステムは、KP Labsが担当する機上データ処理ユニットで、データの管理と送信を担う。

1つ目は「Lunar Volatile Scout」である。レゴリス（月面を覆う砂や岩石の細粒物）を掘削し、採取した試料に含まれる水やその他の揮発性化合物を化学的に分析する計測機能付きドリルだ。軌道上の赤外線スペクトロメーターは月面の水の兆候を検出できるが、日の出とともに昇華する表面の霜と、月の昼間の高温でも残存できる深さにある安定した地下氷床とを区別できない。ドリルなら、それを直接調べられる。

2つ目は、中性子スペクトロメーターの「HardPix」である。地下のレゴリスにある水素原子と衝突した際に、中性子がどれだけエネルギーを失うかを測定し、水の存在を示す元素である水素を検出する。同じ中性子散乱の原理は、NASAのVIPERローバー向けに開発された中性子スペクトロメーターシステム（NSS）にも採用されている。中性子は水素と同程度の質量を持つ原子に衝突すると急速にエネルギーを失う。HardPixは、MAGPIEの走行経路に沿ってこのエネルギー損失を測定し、地下約1メートルまでの水素濃度が高い領域を特定する。

3つ目は「Lunar RIMFAX」で、NASAの火星探査車Perseveranceに搭載されたRIMFAXを月面向けに応用した地中レーダーである。レーダーパルスを月面下に送り、氷とレゴリスの境界、地層の境界、埋没した岩石などから返る反射波を捉える。これにより、掘削せずに走行地域の地下構造を3次元で把握できる。

3つの機器を組み合わせる狙いは明確だ。まずレーダーが地下の候補領域を特定し、中性子スペクトロメーターが水素の存在を確認して、その分布を測定する。最後に、ほかの2つの機器が候補として示した場所をドリルで掘削し、試料の化学的な性質を調べる。これまで欧州のミッションが、この種の連携した月面調査で3つの手法すべてを使用したことはない。月面の氷を探索した韓国月軌道探査機（KPLO）のShadowCamについて、2026年にScience Advances誌に掲載された研究では、重量比20～30％を超える氷が広範囲に分布していることを示す証拠は見つからなかった。一方、軌道上センサーの検出限界を下回る低濃度の氷が広く存在する可能性は、明確には排除できなかった。

MAGPIEの現地観測機器群は、まさにこの情報の空白を埋めるために設計されている。高度100キロメートルを周回するスペクトロメーターでは、深さ40センチメートルのレゴリスに重量比3％で混ざっている氷が、物理的に回収可能かどうかまでは判断できない。ドリルなら直接確認できる。

■永久影には入らない戦略的アプローチ

氷が最も集中していると予想される月の永久影領域には、太陽光が一切届かない。その内部の温度はマイナス170℃を下回ることがあり、冥王星の表面よりも低温になる。太陽光発電式のローバーは、完全な暗闇では活動できない。

そのためMAGPIEは永久影の内部ではなく、影の境界に隣接する日照地帯で活動するよう設計されている。これは妥協ではなく、この規模のミッションにとって科学的に適切なアプローチである。MAGPIEが調べるのは、日照地帯と影の領域の両方を含む極域での揮発性物質の安定性と水素分布だ。中性子スペクトロメーターと地中レーダーは、日照地帯から影の領域へ移る境界付近の地下環境を探査できる。これにより、ローバーを永久に暗いクレーターへ降下させることなく、回収可能な氷が存在し得る場所を特定するために資源開発の計画担当者が必要とする空間分布データを取得できる。

ispace-EUROPEのミッション仕様によると、MAGPIEは太陽電池パネルを主電源とし、日照が弱い場所を走行する際には予備のバッテリーを使用する。運用期間は月の昼1回分に相当する、地球時間で約2週間となる予定だ。

■欧州5カ国のコンソーシアムによる開発

MAGPIEの機器は、ルクセンブルクだけで製造されるわけではない。欧州5カ国の5つのパートナー機関が、科学ペイロードの開発に参加している。

ミュンヘン工科大学（ドイツ）はローバーの航法と自己位置推定に関する研究を主導し、自律走行の専門知識を提供する。オープン大学（英国）は、長年にわたる惑星地質学研究を基礎とする地球科学と揮発性物質の専門知識を提供する。KP Labs（ポーランド）は、機上データ処理ユニットの人工知能と組み込みデータ処理機能を担当する。チェコ工科大学の実験・応用物理学研究所（チェコ）は計測機器に関する科学技術を提供する。オスロ大学の宇宙センサー・システムセンター（ノルウェー）は、センサーシステムを担当する。

ispace-EUROPEのシニア月面探査科学者であるSophia Casanova氏が、主任研究員を務める。ESAの月探査プログラムマネージャーであるSara Pastor氏は、MAGPIEについて「月探査の次の段階に不可欠な知識を提供する」と述べ、このプロジェクトは「月探査におけるESAと宇宙航空研究開発機構（JAXA）の協力関係の拡大」を反映したものだと説明した。

■日本が輸送技術に資金を提供、国際協力の新モデル

MAGPIEは欧州のロケットでは打ち上げられない。日本で開発中のispaceの月着陸船「Mission 4」に主要ペイロードとして搭載され、2029年に月へ向かう予定だ。

2026年1月、JAXAは日本の宇宙戦略基金第2期の事業として、月の南極向け高精度着陸システムの開発を担う企業にispaceを選定した。支援額は約5年間で最大200億円だが、この金額はステージゲート審査の結果に左右される上限額であり、全額の提供が保証されているわけではない。開発される地形相対航法、月の南極特有の厳しい照明条件に対応する障害物回避、通信中継支援などの技術は、MAGPIEを南極へ運ぶために必要な能力でもある。一般的な月着陸船では、高緯度地域の特定地点を高い精度で目標にすることが難しい。Mission 4の開発プログラムは、特にこの問題の解決を目的としている。

その結果、10年前なら異例だったであろう取り決めが、現在の国際的な月探査の一つのモデルとして成立した。ESAが科学ペイロードとその輸送に資金を提供し、JAXAがispaceを通じて高精度着陸技術を支援する。さらに、商業企業のispace-EUROPEが、ローバーの設計から科学データの引き渡しまでを一貫して担当する主契約者を務めるという構図だ。

ispace-EUROPEのCEOであるJulien-Alexandre Lamamy氏は、今回の契約について「商業輸送、科学的な意欲、国際協力を組み合わせた、小規模で機動的な探査ミッションの新たなモデル」を実証するものだと説明した。

■今後の展開と商業モデルへの期待

当面の計画では、ispace-EUROPEがローバーの構造熱モデルを製作する。これは振動試験、音響試験、熱真空試験に使用する実機相当の模型であり、飛行用ハードウェアの製造へ進む前に製造準備審査を通過しなければならない。チームには約3年間で、MAGPIEをプロトタイプから、月までの飛行に耐え、太陽系で特に過酷な地表環境の一つで自律的に活動できるローバーへ仕上げることが求められる。

関連する実績として、日本で開発中のMission 4極域着陸船は、すでに重要なハードウェア開発の節目を通過している。シリーズ3の構造熱モデルは2025年後半、筑波にあるJAXAの施設で環境試験を完了した。試験には、影の中でマイナス140℃、日照下で130℃という極端な環境を模擬した振動、音響、熱真空試験が含まれていた。こうした実績は、ミッション全体の技術的成熟度を判断する材料となる。

ispaceによる過去2回の着陸試行、すなわち2023年4月のHAKUTO-R Mission 1と、2025年6月のMission 2「RESILIENCE」は、いずれも月面での運用を開始する前に着陸に失敗した。Mission 2に搭載されていたispace-EUROPE製の小型ローバー「TENACIOUS」も、RESILIENCEの着陸失敗に伴って失われた。同社は、両ミッションの失敗から得たデータを、その後の着陸船の設計に反映していることを明らかにしている。

月面着陸をまだ成功させていない商業事業者に6500万ユーロ（約7400万ドル、約121億円）を投じるESAの決定は、改良された技術的アプローチへの強い信頼、または商業モデルによるコストと期間の利点が増大するリスクを上回るとの判断、あるいはその両方を反映している。いずれにせよ、ESAは今後の欧州の惑星探査のあり方について、構造的な選択を行ったことになる。すなわち、契約規模を小さくし、開発期間を短縮し、商業事業者を主契約者とし、単独の機関では構築できない国際的な資金の組み合わせを活用する方式である。

MAGPIEが2029年に着陸し、そのドリルが月の南極の特定地点で回収可能な氷を確認できれば、軌道上からの観測だけでは得られなかった決定的なデータがもたらされる。それは、月面での恒久的な有人活動を目指すあらゆる計画が待ち望んできた情報でもある。

■注目ポイントQ&A

●MAGPIEローバーとは何ですか。なぜ重要なのですか？

欧州初の月面探査専用ローバーで、月の南極にある水氷を探査します。特定地点に採取可能な氷、すなわち月面に十分近く、採取に足る濃度で存在する氷があると確認することは、有人ミッションの計画から、長期的な月面滞在を経済的に成り立たせる推進剤製造システムの構築まで、さまざまな計画の前提となります。軌道上センサーは極域に氷が存在することを確認していますが、それが実際に回収可能かどうかまでは判別できません。MAGPIEの計測機能付きドリルは、その疑問に直接答えるために設計されています。

●MAGPIEはどのように月の水氷を検出しますか？

MAGPIEは3つの相補的な機器を連携させます。まずLunar RIMFAX地中レーダーが、走行地域の地下構造を測定し、氷とレゴリスの境界が存在する可能性のある領域を特定します。次にHardPix中性子スペクトロメーターが、レゴリス内の水素原子との衝突で生じる中性子のエネルギー損失を測定し、水の存在を示す水素を地下約1メートルまで検出します。レーダーとスペクトロメーターが水素濃度の高い領域を示した場所では、Lunar Volatile Scoutの計測機能付きドリルがレゴリスの試料を採取し、水やその他の揮発性化合物について現地で化学分析を行います。軌道上のスペクトロメーターには、回収できないほど微量の氷と採取可能な氷床とを区別するための解像度や地下探査能力がないため、軌道上から同じ調査を再現することはできません。

●月の南極にある水氷は、有人宇宙飛行にどのような意味を持ちますか？

月面から回収可能な水氷は、電気分解によって水素と酸素に分け、ロケット推進剤と呼吸用酸素の両方に利用できる可能性があります。これはミッションの経済性に大きな影響を与えます。地球から打ち上げずに済む推進剤1キログラムにつき、機体によっては現在の費用で約5000～1万ドル（約82万～164万円、1ドル＝164円換算）の打ち上げコストを削減できます。月の南極に採取施設を維持できるだけの量と濃度の氷が存在すれば、継続的な有人月面活動のコスト構造が大きく変わります。宇宙飛行士は帰還用の推進剤をすべて地球から運ぶのではなく、月面で補給できるようになる可能性があります。NASAの300億ドル規模の月面基地構想は、2030年代初頭までに現地での水抽出が実用化されることを明確な前提としています。

●欧州のMAGPIEローバーはいつ打ち上げられ、その後どうなりますか？

MAGPIEは2029年に、ispaceの月着陸船Mission 4に搭載されて打ち上げられる予定です。この宇宙機には、日本の宇宙戦略基金が支援する技術が用いられ、月の南極付近にある高緯度の難しい地形へ高精度で着陸できるよう設計されています。ローバーは、月の昼1回分に当たる約2週間にわたり、永久影のクレーターに隣接する日照地域を走行する見込みです。月面での運用を終えた後、ispace-EUROPEは契約上の最終成果物として、収集した科学データをESAへ引き渡します。成功すれば、欧州として初めて月の南極を現地で直接測定したデータが得られ、その後の有人ミッションや資源採取事業の計画に直接役立てられることになります。フェーズ2のスケジュールと節目の詳細は、ispace-EUROPEの公式プレスリリースで確認できます。

元記事: ESA Awards First-Ever Lunar Surface Contract to Drill for South Pole Ice