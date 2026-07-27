NASA探査機Juno、木星の衛星イオの地表下に潜む熱を軌道上から測定

NASAの探査機「Juno（ジュノー）」が、木星の衛星イオの地表下の熱分布を軌道上から測定することに成功した。2026年7月22日に発表された論文によると、木星の大気観測用に設計された機器が岩石天体の内部探査にも有効であることが実証されたという。この新たな観測手法は、エウロパなど内部海を持つ他の天体の生命居住可能性を探る上でも重要な役割を果たすと期待されている。

■イオの地表下から湧き上がる熱を観測

何十年もの間、イオの内部熱について人類ができる最善のことは、熱が漏れ出すのを観察することだけだった。木星の最も内側を公転するこの巨大な衛星には数百の火山が点在し、低地では溶岩湖が煮えたぎり、二酸化硫黄のプルームが宇宙空間へ数百キロメートルも噴き出している。これらはすべて熱が逃げている姿だが、その猛烈な活動を支える地表のすぐ下で何が起きているのかは不明だった。2026年7月22日に『Journal of Geophysical Research: Planets』誌で発表された新たな論文は、その状況を変えるとともに、今回の発見そのものと同じくらい重要になる可能性のある観測手法を実証した。

NASAの探査機Junoは、2023年12月30日と2024年2月3日の2回にわたり、イオの地表から約930マイル（1,500キロメートル）の距離まで接近した。この両方のフライバイにおいて、搭載されているマイクロ波放射計（MWR）は、地殻が自然に放射している熱だけを利用し、軌道上から岩石天体の地表下の複数深度における温度を読み取るという、これまでになかった観測を行った。NASAは2026年7月22日にこの結果を発表した。

JPL（ジェット推進研究所）のプレスリリースによると、観測チームが調べたすべての場所で、イオの地表からわずか数フィート以内で温度が華氏40度（摂氏22度）以上上昇していた。大気のない岩石天体において、太陽熱は表面の薄い層しか温めず、深くなるにつれて熱は失われるため、太陽による加熱では説明できないほど急激な温度勾配である。JunoのMWRが検出したのはその逆、つまり内部から湧き上がる熱だった。この内部熱の源は「潮汐加熱」であり、太陽系が数十億年にわたってイオで機能させてきたのと同じメカニズムである。

イオは重力の綱引き状態にある。木星の近くをわずかに楕円形の軌道で回っているが、エウロパとガニメデの重力に引っ張られ続けるため、軌道を円形にすることができない。この「ラプラス共鳴」と呼ばれる三体構造により、イオは軌道上の位置によって木星からの距離が変わるたびに、木星の重力によって継続的に引き伸ばされたり圧縮されたりする。この変形によって生じる摩擦が、膨大な熱を生み出している。

新たなデータは2つの競合するシナリオを示唆しているが、どちらも同じ驚くべき結論に至っている。第1のモデルでは、伝導性の地殻を通って熱が着実に上昇しており、そのバックグラウンドの熱流束は1平方メートルあたり1〜3ワット（表面の1平方ヤードごとに小さな常夜灯を置いた程度の電力）になるという。これ単体では控えめだが、衛星全体に適用すると、地球の地球規模の平均の最大30倍の熱出力に相当する。第2のモデルでは、この信号は冷却中の溶岩流から発せられており、その上を約30〜35フィート（9〜11メートル）の固まった地殻が覆い、常にイオの表面の約10パーセントを占めているという。どちらのシナリオも、直接測定によって初めて確認されたものであり、イオの表面近くで潮汐エンジンがどのように機能しているかについての科学者の認識を書き換えるものである。

論文の筆頭著者であるNASAジェット推進研究所のシャノン・ブラウンは、「この機器は、数インチから数十フィートの深さまでのイオの熱放射を測定した。私たちが調べたすべての場所で、温度が上昇していることがわかった」と述べている。

■木星大気用の観測機器がもたらした予想外の発見

MWRは、マイクロ波の波長が異なると、信号が不透明になるまでに固体物質を透過する深さが異なるという、一見単純な物理的原理に基づいて機能している。Junoの6つのアンテナは、約0.5インチから20インチ（1.3〜51センチメートル）の波長範囲（およそ22ギガヘルツから0.6ギガヘルツの周波数に相当）のマイクロ波を同時に検出する。高周波・短波長のチャンネルは表面の薄い層だけを読み取る。一方、0.6ギガヘルツと1.25ギガヘルツの最も周波数の低い2つのチャンネルは、岩石の内部へ約6〜20フィート（2〜6メートル）透過することができる。

各周波数が異なる深さに対応しているため、6つのチャンネルすべてを同時に読み取ることで、6つの異なる深さの温度プロファイルを同時に得ることができる。これが中核となるメカニズムであり、元々は木星のガス大気のために設計されたものだった。ガス雲は波長に応じて異なる圧力で不透明になるため、大気中でも同じ周波数と深さの関係が成り立つからだ。

この論文の重要な洞察は、同じ物理法則が固体の岩石地殻でも機能するということだ。観測チームはこの事実を発見し、サウスウエスト研究所に所属するJunoの主任研究員スコット・ボルトンは、これを率直に「驚きだった」と表現している。

「この手法は、各波長が異なる深さを探査するという点で斬新であり、巨大惑星の深部大気や、氷や岩石の衛星の地表下の地殻を特徴づける新しい方法を提供するものだ」とボルトンは語る。「ガニメデとエウロパでは、氷の殻がほぼ純水であると仮定して地表から数十マイル下を探査したが、イオの火山岩の内部を探査できたことは予想外の発見だった」

ここでは、他のリモートセンシング技術との違いが重要になる。現在木星系に向かっているNASAのEuropa Clipperや欧州宇宙機関（ESA）のJUICEミッションに搭載されているようなレーダーサウンダーは、信号を送信して地表下の境界面からの反射を測定する「能動的」な機器である。一方、マイクロ波放射計は、地殻がすでに放射している熱放射を測定する「受動的」な機器だ。レーダーは物質の特性がどこで変化するかを教えてくれるが、MWRは各深さの温度を教えてくれる。太陽系外縁部における生命居住可能性の疑問を解く鍵となる「熱流」を検出するためには、放射計が直接的な機器となる。

■火山衛星の観測が「内部海を持つ天体」の探査に与える影響

この結果がもたらす意味合いは大きく、イオだけにとどまらない。潮汐加熱は木星の内側の衛星に特有の現象ではなく、太陽系や銀河系全体で機能しており、本来なら凍りついているはずの衛星、自由浮遊惑星、太陽系外惑星を温めている。

宇宙探査の近い将来にとって最も重要なのは、潮汐加熱がエウロパの全球的な地下海を液体の状態に保っているということだ。エウロパは木星から約67万1,000キロメートルの軌道を回っており、太陽エネルギーをほとんど受け取らない。しかし、磁場測定、表面の亀裂パターン、熱モデルなどの独立した証拠はすべて、氷の殻の下に地球のすべての海を合わせたよりも多くの液体の水を含む塩水の海が存在することを示している。この海が存在するのは、イオを加熱しているのと同じラプラス共鳴を介した木星の重力が、エウロパの内部で継続的な潮汐熱を発生させているためである。

「イオは、親星から遠く離れた天体にエネルギーと熱を供給する基本的なプロセスである潮汐加熱が、宇宙全体でどのように機能しているかを学ぶためのユニークな窓を提供してくれる」とボルトンは述べている。「このプロセスは、イオのように太陽系で最も火山活動が活発な天体を作り出すだけでなく、エウロパやガニメデのような巨大惑星の衛星の地下海にエネルギーを供給している」

表面の噴火やモデルから推測するだけでなく、軌道上から岩石地殻を移動する潮汐熱を測定できるようになったことで、将来のミッションの設計目的が変わってくる。ボルトンは、Junoの結果は、地球の火山の近くにMWR型の機器を配置すれば、地球の地殻でも同様の地下温度シグナルを検出できる可能性があり、火山学の測定に新たな分野を開くことを示唆していると指摘した。同じ論理は逆にも当てはまる。適切に設計された多周波放射計を搭載したオービターは、接近を通過するあらゆる岩石天体や氷天体の熱流を探査できる可能性がある。これは、今回の結果が出る前には明確には存在しなかった能力である。

■イオの表面は岩石ではなく火山灰に覆われている

MWRは、イオの表面の大部分が近距離で実際にどのように見えるかについてのこれまでの前提を覆す、2つ目の主要な発見をもたらした。Junoのフライバイ以前、イオは主に、地球上のどの山よりも高くそびえ立つ山々や、火山平原の混沌とした地表の質感で知られていた。しかし、MWRが表面のマイクロ波の反射をマッピングしたところ、はるかに平坦な地形が見つかった。

目に見える山脈から離れると、イオの表面には60マイル（100キロメートル）以上にわたって広がる滑らかな領域が存在する。Junoは2回の接近通過の際、異なる角度からイオの重複する領域の上空を飛行したため、観測チームは、太陽に対する位置によってガラスのような海面が異なる輝きを放つのと同じように、マイクロ波の反射率が視野角によってどのように変化するかをマッピングすることができた。粗くギザギザした表面はマイクロ波をあらゆる方向に散乱させるため、どの角度から見ても同じように見える。一方、滑らかな表面は方向性を持って反射するため、観測チームが測定したのはまさにその反射シグネチャの違いだった。

「山から離れると、表面は北米のグレートプレーンズ（大平原）のようであり、イオは岩石天体であるにもかかわらず、表面の物質は非常に密度が低く、固い岩石というよりは軽石やふわふわした火山灰のようだ」とブラウンは述べている。

これが意味するのは、イオの表面の広大な領域が火山性の降下物（何世紀にもわたる噴火によって堆積し、新たな溶岩流によって表面が更新された灰やテフラ）で覆われており、下層の岩石の上に低密度のブランケットを形成しているということだ。山々はその層を突き抜けている。山と山の間にある表面は、MWRが解像できるスケールでは静かで、きめ細かい物質で覆われている。

■延長ミッションで成果を上げる探査機Juno

Junoは2011年8月に、木星に到達し、その重力場と磁場をマッピングし、大気を探査し、水とアンモニアの含有量を特徴づけるという明確な当初の任務を帯びて打ち上げられた。2016年7月に木星の極軌道に入り、予定通りに主要ミッションを完了した。その後の延長ミッションではガリレオ衛星がターゲットに追加され、科学者たちはガニメデ（2021年6月のフライバイ）、エウロパ（2022年9月のフライバイ）、イオ（2023年12月と2024年2月のフライバイ）を初めて間近で観察する機会を得た。

同じイオのフライバイ中にJunoが収集した重力データに基づく2024年12月の『Nature』誌の論文では、イオの火山は全球的な地下マグマオーシャンではなく、個別のマグマだまりによってそれぞれエネルギーを供給されていることが示された。これにより、ボイジャーが1979年にイオの火山活動を初めて確認して以来、44年間続いてきた論争に決着がついた。今回の新しい論文におけるMWRの発見は、衛星全体にわたる単一の均一な熱源ではなく、伝導性の地殻を通って移動する熱、あるいは局所的な冷却流を通って逃げる熱という、その全体像と一致している。

当初のミッション期間を超えて稼働し続ける探査機からもたらされたこれらの結果は、2003年に探査機ガリレオがミッションを終了して以来、木星系の火山エンジンに関する最も詳細な特徴づけの一部を構成している。

この論文は、ブラウンとボルトンが、JPL、サウスウエスト研究所、その他の機関の共同研究者チームとともに執筆した。Junoミッションは、サウスウエスト研究所の主任研究員のために、カリフォルニア工科大学の部門であるJPLが管理している。このミッションは、アラバマ州ハンツビルにあるマーシャル宇宙飛行センターが管理するNASAのニュー・フロンティア・プログラムの一部である。

■注目ポイントQ&A

●Junoはイオの地表下で何を発見しましたか？

NASAの探査機Junoは、イオの地表からわずか数フィート以内で華氏40度（摂氏22度）以上の温度上昇を測定しました。これは太陽の熱だけでは説明できないほど急激な勾配です。データは、地表近くのエネルギー源が潮汐加熱であることを示しています。このデータには2つの説明が当てはまります。1つは伝導性地殻を通って熱が着実に上昇しているというもの（地球の地球規模の熱出力の最大30倍に相当）、もう1つは表面の約10パーセントを覆う30〜35フィート（9〜11メートル）の固まった岩石に覆われた冷却中の溶岩流というものです。軌道上から岩石天体の地殻を上昇する熱を直接測定したのは、探査機としてはこれが初めてです。

●木星の衛星における潮汐加熱はどのように機能しますか？

イオ、エウロパ、ガニメデは「ラプラス共鳴」と呼ばれる重力配置に固定されており、それぞれの公転周期は1:2:4の比率になっています（ガニメデが1周する間にエウロパは2周、イオは4周します）。この共鳴により、木星が軌道を円形にしようとする力にもかかわらず、イオの軌道はわずかに楕円形を保ちます。イオの木星からの距離が軌道ごとに変化するため、木星の巨大な重力が衛星を不均等に圧縮・伸張させ、内部摩擦を生み出して熱を発生させます。エウロパもこれより低い強度で同じプロセスを経験しており、太陽から遠く離れていて日光をほとんど受けないにもかかわらず、数キロメートルの氷の下にある全球的な液体の水の海を維持しているのはこのためです。

●イオの地表下の熱測定は、地球外生命の探査にとって何を意味しますか？

Junoが実証した手法（受動的な多周波マイクロ波放射計を使用して、軌道上から惑星の地殻のさまざまな深さの温度を測定すること）は、今回の結果が出るまで岩石天体で証明されていませんでした。潮汐熱がイオの内部から表面に向かってどのように流れるかを理解することは、潮汐加熱がエウロパの海をどのように液体の状態に保っているかを理解するために科学者が使用するモデルを直接的に改善します。エウロパは、潮汐加熱によって地質学的時間スケールにわたって維持される深い塩水の海が、太陽系で最も地球外生命が存在する可能性が高い環境の1つと考えられているため、宇宙生物学において最も優先度の高いターゲットの1つです。MWRクラスの機器を搭載したオービターは、原理的には、接近を通過するあらゆる岩石天体や氷天体の熱出力を調査することができ、太陽系外縁部のどの天体が液体の水を維持するのに十分な地質学的活動を行っているかを評価する新しい道を開くことになります。

●Junoはイオの内部を調査するために設計されたのですか？

いいえ。Junoのマイクロ波放射計は、木星の雲頂の下を探査するために設計されたものであり、そこでは同じ周波数と深さの関係が固体の岩石ではなくガスに適用されます。岩石衛星の地殻を読み取るこの機器の能力は、Junoの主任研究員スコット・ボルトンが表現したように、予想外の発見でした。イオの地表下の測定は、Junoの延長ミッションフェーズ中に行われました。このフェーズでは、探査機の当初の木星に焦点を当てた科学計画に、ガリレオ衛星の接近通過が追加されました。

元記事: Juno Mapped Io’s Hidden Heat and Discovered a New Way to Read Other Worlds