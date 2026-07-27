ダークエネルギーは変化している？ 『フィフス・エレメント』と現代科学の意外な接点

リュック・ベッソン監督の映画『フィフス・エレメント』が、2026年7月26日と27日に米国のIMAXなどで再上映される。本作がアリストテレスの「第五精髄」を題材にした翌年、物理学者たちは同じ古代の概念から、動的なダークエネルギーの仮説を「クインテッセンス」と命名した。2025年には、ダークエネルギーが時間とともに変化している可能性を示す観測結果も発表されたが、まだ確立した結論ではない。

■映画の再上映と現実の物理学の奇妙な符合

リュック・ベッソン監督の『フィフス・エレメント』が2日後、米国の劇場に帰ってくる。そのタイミングは、誰も計画していなかった奇妙な符合を生んでいる。ベッソンは1997年の本作で、宇宙に生命を吹き込むギリシャ哲学の「第五精髄」という概念を物語の中心に据えた。そのころ物理学者たちも、ダークエネルギーを説明する仮説に、まさに同じ概念に由来する名前を与えようとしていた。それ以来、科学はさらに興味深い展開を見せている。2025年3月、ダークエネルギー分光装置（DESI）による3年間の観測結果は、ダークエネルギーが固定された定数ではなく、時間とともに変化する場である可能性を示す、これまでで最も強い観測的証拠をもたらした。これは、ベッソンが映画の形而上学的な中心設定として思い描いた、生きて変化する基盤を連想させる。

この劇場イベントは、Fathom Entertainmentが「Big Screen Classics」シリーズの一環として2夜限定で開催するもので、2026年7月26日と27日（現地時間）に全米のAMC、Cinemark、Marcus Theatresのほか、IMAXおよびプレミアム・ラージ・フォーマット対応劇場で上映される。各回には、評論家レナード・マルティンによる収録済みのイントロダクションが付く。チケットはFandango、Atom Tickets、参加劇場の窓口で販売されている。米国での劇場再上映は、2017年と2024年11月の再上映に続き、今回が4回目となる。

■アリストテレスの第五精髄が物理学用語に、そして測定可能かもしれない場へ

映画の中心にあるこの名称は、ベッソンの発明ではない。紀元前4世紀、アリストテレスは、天体が完全で不変の円運動をしており、地上のどの元素にもそのような運動を維持することはできないと考えた。そして天界は、「エーテル」と呼ばれる第五の、より純粋な物質でできているに違いないと結論づけた。これがラテン語で「quinta essentia」、すなわちクインテッセンスとなった。ソクラテス以前の哲学者たちは、物質の構成要素として土、水、空気、火を挙げていた。アリストテレスは、永遠の宇宙を動かす原理として第五の要素を加えたのである。

1998年、宇宙論学者のロバート・コールドウェル、ラフル・デイヴ、ポール・スタインハートは、宇宙の膨張が加速している理由を説明しうる仮説上のスカラー場を表すために、この名称を意図的に借用して「クインテッセンス」という用語を作った。アインシュタインの宇宙定数が静的で一定のエネルギー密度を表すのに対し、クインテッセンスは動的である。その値は時間とともに変化し、ポテンシャルエネルギーの地形をゆっくりと「転がり落ち」、宇宙の加速膨張を引き起こす負の圧力を生み出す。彼らの枠組みでは、クインテッセンスはバリオン、ニュートリノ、暗黒物質、放射に続く、宇宙の第五の動的構成要素となる。コールドウェルとスタインハートは、アリストテレスの第五精髄にちなんで意図的に命名した。ベッソンは、彼らが論文を発表する1年前に、同じ古代の概念を中心に映画を制作していた。

2026年現在、この符合を科学的に興味深いものにしているのは、名称の偶然の一致だけではない。ダークエネルギー分光装置（DESI）が測定したデータである。2024年4月に発表されたDESIの初年度データは、ダークエネルギーが時間とともに変化している可能性を示す初期的な兆候を捉えた。約1500万個の銀河を対象とした丸3年間の観測に基づく2025年3月の発表では、後期宇宙においてダークエネルギーが減衰していることを示す「説得力のある証拠」が得られたと研究チームは説明した。状態方程式パラメータは、宇宙定数に求められる一定値からのずれを示していた。この2025年の発表は、数十カ国で広く報道された。

Gialamas、Hütsi、Raidal、Urrutia、Vasar、Veermäeによる2025年の論文は、DESIのバリオン音響振動データを、宇宙マイクロ波背景放射および超新星の測定結果と組み合わせ、クインテッセンスモデルの観点から分析した。その結果、後期宇宙でダークエネルギーが減衰していることを示す説得力のある証拠が得られたという。さらに、ある種類のモデルでは、将来、宇宙の膨張が最終的に反転する可能性を持つ反ド・ジッター空間へ移行するシナリオが、93.8％の統計的選好を示した。タフツ大学のHusam Adam、Mark Hertzbergらによる別の分析では、さまざまなクインテッセンスのポテンシャルを2025年のDESIデータと比較し、観測結果への適合度が宇宙定数モデルより小幅ながら一貫して改善することが示された。

ただし、これらは予備的な結果であり、確立したコンセンサスではない。宇宙論学者たちは、DESIのシグナルが宇宙定数からの真の逸脱を示しているのか、それともデータに含まれる系統的な影響による見かけ上の結果なのかを議論している。それでも、動的で時間とともに変化するダークエネルギーという可能性は、真剣に検討するに値するものとなっている。ベッソンの映画では、第五要素は活性化されなければならず、機能するためには愛と意識を必要とする。現代物理学のクインテッセンスはそれとは異なるが、値が時間とともに変わり、宇宙の状態に応じて変化し、永遠に一定ではない場である。アリストテレスの天界のエーテルとコールドウェルらのスカラー場との隔たりは、1997年当時よりも狭く感じられるようになった。

■リールーのDNA：2026年における体細胞からの再構築

映画の中で最も大胆な科学的シークエンスは、切断された前腕からリールーを再構築する場面だ。科学者たちは生存可能な細胞を回収し、彼女のDNA配列を解析したうえで、遺伝情報を設計図として全身を再構築する。まず骨格、次に筋肉と臓器を作り、発達中の身体に徐々に強い紫外線を照射してメラニン合成を促し、皮膚を形成する。この場面では、人間のDNAに約40しかないものに対して、リールーには20万以上の「メモグループ」があると説明される。これは、彼女のゲノムが生物学的情報だけでなく、記憶、言語、文明全体の知識までコードしていることを示唆している。

この技術につながる現実の研究は、映画公開から29年間で、1997年当時に予想された以上に進展した。それでも、映画の描写にははるかに及ばない。

単一の分化した体細胞から生物を再構築できるという概念実証は、『フィフス・エレメント』公開の1年前に実現していた。1996年、ロスリン研究所のイアン・ウィルムットらは、体細胞核移植（SCNT）によって羊のドリーを誕生させた。SCNTでは、核を除いた卵細胞に体細胞の核を移植する。卵細胞の細胞質が移植された核を、完全な個体を生み出せる全能性の状態へと再プログラムする。原理上、哺乳類の完全な発生プログラムは、単一細胞の核から再び開始できる。これが、リールーの再構築を支える基礎生物学に相当する。

2006年、山中伸弥は、核移植を行わなくても、現在「山中因子」と呼ばれるわずか4つの転写因子を使い、成体の体細胞を多能性に近い状態へ再プログラムできることを実証した。この発見は2012年のノーベル生理学・医学賞の対象となり、iPS細胞技術は現代の再生医療を支える基盤の一つとなった。2010年代には、多能性幹細胞が実験室の培養環境で自己組織化し、脳、腎臓、網膜などの小型の臓器様構造である「オルガノイド」を形成することが示された。2020年代には、機能を持つ心臓組織パッチなど、血管を備えた組織構造の3Dバイオプリンティングによって、生体材料を層ごとに配置して組織を作ることが実験的に可能だと実証された。ただし、臓器全体や人体全体の規模に近いものは実現していない。

映画の生物学が現実と合っている点の一つは、基本的に各体細胞がゲノムの完全なコピーを持つことである。また、紫外線への曝露は、光から身体を守る反応として実際にメラニン合成を促す。照射する紫外線を徐々に強めてメラニン生成を刺激する映画の皮膚形成シークエンスは、再構築場面の中で最も科学的に説明しやすい要素だ。映画制作者たちは、皮膚の色素形成が単に発生の過程で生じるものではなく、放射線に対する適応的な防御でもあることを、少なくとも直感的には理解していたように見える。

一方、映画の生物学が成立しない点は、DNAが直接コードするのは主としてタンパク質などの生物学的情報であり、個人的な出来事の記憶や言語知識ではないことだ。「20万のメモグループ」という概念は、遺伝情報と経験による記憶を混同するカテゴリー・エラーである。現在のゲノミクスや発生生物学には、特定の記憶を塩基配列として記録する仕組みを説明するモデルはない。映画の「メモグループ」に最も近い現実の概念は、かつて「ジャンクDNA」として片付けられ、現在では複雑かつ組織特異的な形で遺伝子発現を調節すると理解されている非コード調節DNAかもしれない。調節機構がはるかに複雑な生物であれば、理論上、より高度な適応能力を示す可能性はある。非コードDNAの機能的重要性が認識され始める直前の1997年に、映画がこのような枠組みを選んだことは、具体的な主張が科学的に正確でないとしても、先見性のある創作上の選択だった。

■「巨大な悪」が実際に描いているもの

『フィフス・エレメント』の敵対的な存在は、通常の意味での悪役ではない。それは、次元の境界が短時間開く5000年ごとに現れる、惑星ほどの大きさを持つ反エネルギーの化身である。通常兵器で攻撃されるほど巨大化するという性質は、脅威を無力化する方法についての直感的な考え方を反転させている。

この反転は、現実に存在する自己触媒的なプロセスを連想させる。化学における自己触媒反応とは、反応によって生じた生成物が、その反応自体をさらに加速させる現象である。システム理論では、外部からの攻撃的な入力がシステム自身の拡大エネルギーに変換される、正のフィードバックループに当たる。身近な例としては、燃焼によって生じた熱が大気条件を変化させ、さらなる燃焼を加速させる一部の山火事や、永久凍土から放出されたメタンが気温を上げ、それによってさらに多くのメタンが放出されるフィードバックループがある。

宇宙論的な規模で最も近い構造的な類似物は、偽の真空の崩壊かもしれない。これは時空の基盤となる量子場で起こる相転移であり、いったん始まると光速で外側へ伝わり、遭遇するすべての空間を新しい相の真空へ変えていく。その進行を止める仕組みはない。「巨大な悪」は、いわば意志を持った偽の真空の崩壊のように振る舞う。物理学が想定する最も止めがたいプロセスに、一貫した意志と方向性を与えた存在である。

愛によって起動するリールーの「神聖な光」だけが「巨大な悪」を止められるという映画の結末は、おそらく偶然ながら、熱力学的な論理とも対応する。エントロピーをさらに加えることで、エントロピーを減らすことはできない。生命、意識、まとまりを持った感情など、秩序立った低エントロピーの構造は、宇宙が生み出す最も起こりにくい配置の一つである。それらは、外部からのエネルギー供給によって維持される、局所的なエントロピーの減少を表している。愛を「神聖な光」の起動条件とすることで、ベッソンは、自己触媒的なエントロピーの連鎖に対抗する位置に、秩序立った複雑性という適切な種類のものを置いたのである。

■未来都市の起源と裁判所の判断

『フィフス・エレメント』に登場する23世紀のニューヨークは、垂直方向に積層した居住空間、高度別に分けられた空飛ぶタクシーの交通路、ネオンに満ちた高密度の都市景観を特徴とする。この都市はメビウスことジャン・ジローがデザインし、ジャン＝クロード・メジエールがコミックシリーズ『ヴァレリアン＆ロールリン』で作り上げた視覚世界から大きな影響を受けている。メジエールは、惑星ルバニスの混雑した空中交通路で空飛ぶタクシーを操縦するストラクスというキャラクターを描いていた。この人物はコーベン・ダラスと直接対応するような存在である。ベッソンはメビウスとメジエールの両者を、映画のコンセプトデザイナーとして起用した。公開後、アレハンドロ・ホドロフスキーとジャン・ジローは、『フィフス・エレメント』が彼らのグラフィックノベル『アンカル』から要素を借用したとしてベッソンを提訴した。しかしフランスの裁判所は2004年、使用されたのは作品の「ごくわずかな断片」にすぎないとして訴えを退けた。

垂直方向への都市拡張や、高度別に運航する個人向け航空機といった都市設計は、現在、実際の工学分野になっている。Joby Aviation、Archer、Volocopterなどの企業はアーバン・エア・モビリティ（UAM）の仕組みを開発しており、米国連邦航空局（FAA）のアドバンスト・エア・モビリティ・プログラムも、ベッソンが描いた分散型の個人航空交通に似たシステムに向けて規制上の基盤を整備している。ベッソンの都市は、純粋な空想というより、当時の技術を未来へ延長して描いたものだった。その延長線上にある技術が、現在実際に開発されている。

衣装を担当したのはジャン＝ポール・ゴルチエである。未来はまったく新しい美学を生み出すのではなく、既存の文化的要素を圧縮し、強調するものだという彼のデザイン哲学は、多くのSF作品よりも洗練された文化進化の見方を示している。ゴルチエが描いた23世紀のニューヨークは、異質な未来世界の美学ではなく、現代の要素を増幅した美学を意図的に採用している。

■ディーヴァの声と人間の発声器官の限界

ディーヴァ・プラヴァラグナの歌唱シークエンスは、映画の感情面とテーマの中心をなす。異星人のソプラノ歌手がオペラのアリアと電子音楽を組み合わせた曲を披露する一方、物語上の重要な取引が舞台裏で進行する。オペラ部分を歌ったのは、アルバニア出身のソプラノ歌手インヴァ・ムラである。クライマックスにおける高速で、ほとんど歌唱不可能に聞こえる電子的なフレーズは、人間の喉頭では生み出せない限界を超えるよう意図的に作られた。

これは、科学的な側面を持つ明確な美的選択である。人間の声が出せる周波数と発音速度は、声帯の質量や張力、共鳴腔の形状といった喉頭の生体力学によって制限される。ディーヴァの電子的な高速歌唱は、その限界を超えるよう配置されることで、彼女が真に人間ではない存在であることを示している。彼女の美しさは、人間の生物学的能力を超えた領域にある。このように読むなら、この場面は、人間の創造能力を超える美的経験、すなわち「崇高」の性質についての音楽的な主張でもある。

■モンドシャワン星人の背後にある科学

5000年ごとの周期にわたって元素の武器を守ってきた古代の異星種族モンドシャワンは、重々しい遭遇用スーツを着た演者として画面に登場する。それでも、一般向けSF作品における地球外知的生命体の描写としては、比較的科学的な発想に基づく存在である。

フェルミのパラドックスは、宇宙のほかの場所に高度な文明が存在するなら、なぜ私たちはその証拠を観測できないのかと問う。この問題に対する仮説の一つは、「時計職人仮説」や「管理知性理論」と呼ばれることがあり、高度文明は観測可能な痕跡を意図的に最小限に抑え、若い文明とは重大な局面でのみ接触するというものだ。モンドシャワンは、このモデルを典型的に体現している。文明存続の脅威が生じるまでは介入せず、数千年にわたって地球を監視し、5000年の周期が訪れたときだけ行動する。

ベッソンの描き方を興味深いものにしているのは、物語上、モンドシャワンが失敗することである。彼らの宇宙船は、武器を届ける前に破壊される。文明単位の時間軸で活動する善意の管理知性であっても、監視対象となる文明の予測不能性を完全には織り込めない。これは、異星文明とのファーストコンタクトを楽観的に描く一般的なSFとは異なる。どれほど古い管理知性であっても、それだけでは十分ではなく、最終的には宇宙の最も若い参加者が重責を担わなければならないという構造を示している。

■2026年現在も残る隔たり

ベッソンの形而上学と現代宇宙論との符合には、明確な限界がある。映画におけるクインテッセンスは単なる場ではなく、人であり、意識であり、選択を行い、愛を経験する存在である。「神聖な光」を放つかどうかを決めるのはリールーであり、彼女は人類文明には救う価値があると判断して初めて、その選択をする。

物理学には、スカラー場が判断を下したり、感情を経験したりする仕組みはない。コールドウェルとスタインハートが実際に定式化したクインテッセンスは、人間的な意味では何にも関心を持たない。それは方程式に従ってポテンシャルエネルギーの地形を転がり落ちる数学的構造であり、主体性も意図も持たない。宇宙論における人間原理は、宇宙の物理定数が、意識を持つ観測者の存在を可能にするよう微調整されているように見えることを指摘する。一部の物理学者は、意識が宇宙の偶発的な産物ではなく、何らかの構造的特徴だとすれば何を意味するのかを検討してきた。しかし、スカラー型のダークエネルギー場と主観的な経験を結びつける理論は、現在のところ存在しない。

時間とともに変化する動的なダークエネルギー場と、世界を救うことを選択する人物としての第五要素との隔たりは、この解釈では、2025年の宇宙論と、その先にある未知の理論との距離に相当する。DESIの観測は、宇宙を動かす場が変化している可能性を示した。それが宇宙の行く末に何らかの関心を持つかどうかは、リールーの言葉を借りるなら、今なお「マルチパス」と答えるほかない問いである。

■注目ポイントQ&A

●『フィフス・エレメント』は2026年に実際にIMAXシアターで上映されるのですか？

はい。Fathom Entertainmentは「Big Screen Classics」シリーズの一環として、2026年7月26日と27日に全米のIMAXおよびプレミアム・ラージ・フォーマット対応劇場で『フィフス・エレメント』を上映します。各回には、評論家レナード・マルティンによる収録済みのイントロダクションが付きます。チケットはFandango、Atom Tickets、AMC、Cinemark、参加する各地の劇場窓口で購入できます。米国での劇場再上映は今回が4回目です。

●実際の物理学におけるクインテッセンスとは何ですか？ その名前は映画に由来するのですか？

物理学におけるクインテッセンスは、宇宙の加速膨張に関係するダークエネルギーを説明するため、宇宙定数に代わるものとして提案された仮説上の動的スカラー場です。一定の宇宙定数とは異なり、クインテッセンスの値は時間とともに変化します。この名称は1998年、ロバート・コールドウェル、ラフル・デイヴ、ポール・スタインハートによって、アリストテレスの「quinta essentia（第五精髄）」から意図的に借用されました。映画の題材も同じ古代の概念ですが、物理学用語が映画にちなんで命名されたわけではありません。1997年の映画と1998年の物理学論文が、動的な第五精髄という同じ古代の発想に相次いで行き着いたという符合があり、2025年のDESIデータはそれをいっそう興味深いものにしています。

●2025年のダークエネルギー研究は、宇宙の「第五精髄」が変化している可能性について何を示したのですか？

2025年3月に発表されたダークエネルギー分光装置（DESI）の3年間のデータでは、ダークエネルギーの状態方程式パラメータが、一定の宇宙定数から予測される値からずれている可能性が示されました。これは、ダークエネルギーが時間とともに変化している可能性を示唆します。Gialamasらは、このデータを使ってクインテッセンスのシナリオを分析し、後期宇宙でダークエネルギーが減衰していることを示す説得力のある証拠があると結論づけました。一部のモデルは、将来、宇宙が収縮へ向かいうる状態への移行も示唆しています。ただし、これらは予備的な結果です。宇宙論研究者の間でコンセンサスは形成されておらず、データの系統的不確実性も引き続き検討されています。明らかなのは、ダークエネルギーが動的かどうかという問題が、純粋な理論上の問いではなく、観測データをめぐる活発な議論になったことです。

●映画のリールーのように、DNAサンプルから身体を再構築する技術に、現実の科学はどこまで近づいているのですか？

基礎となる生物学の一部は実証されています。1996年に羊のドリーを誕生させた体細胞核移植（SCNT）は、完全な個体の発生プログラムを単一の体細胞核から再開できることを示しました。山中因子を使った2006年の研究は、成体細胞を多能性に近い状態へ再プログラムできることを実証しました。2010年代のオルガノイド技術では、幹細胞が初歩的な臓器様構造へ自己組織化することが示され、3Dバイオプリンティングでは血管を備えた組織パッチも作られています。一方、個人的な記憶や言語をDNAにコードする仕組みは、現在の生物学では説明されていません。「全人類の歴史」を収めたリールーのゲノムは、映画の中でも特に科学的根拠の乏しい設定です。これに対し、紫外線によってメラニン合成を促す場面は比較的説明しやすく、紫外線への曝露が光防御反応としてメラニン生成を促すこと自体は現実の生物学と一致します。

元記事: Physicists Named Dark Energy After This Film: Fifth Element Returns to IMAX