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出来高変化率ランキング（14時台）～Tホライゾン、GXGリーダーなどがランクイン

2026年7月27日 14:45

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記事提供元：フィスコ

*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～Tホライゾン、GXGリーダーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月27日　14:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2016＞ iF米710H　　 109392 　10602.274　 292.87% 0.0045%
＜178A＞ GX革新優　　　　　57974 　43995.054　 223.59% 0.0043%
＜2641＞ GXGリーダー　　　42947 　38827.734　 210.06% 0.0323%
＜1348＞ MXSトピクス　　　274407 　248756.755　 197.23% 0.0144%
＜1593＞ MXS400　　　　2469 　29455.586　 169.79% 0.0115%
＜4434＞ サーバーワクス　　　168800 　116970.98　 166.79% 0.0894%
＜2633＞ NFS＆P500　　192910 　37654.405　 160.33% -0.0026%
＜399A＞ 上日高50　　　　　116775 　67792.329　 157.57% 0.0243%
＜7942＞ JSP　　　　　　　92000 　74019.76　 142.85% 0.0404%
＜6496＞ 中北製　　　　　　　21500 　40028.4　 140.16% 0.0679%
＜2437＞ シンワワイズ　　　　196800 　44168.12　 137.54% 0.0969%
＜8746＞ unbanked　　364300 　18867.36　 135.36% 0.0714%
＜9663＞ ナガワ　　　　　　　38600 　62082.8　 133.17% 0.0195%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　　234820 　59780.893　 132.57% 0.0026%
＜2011＞ SM日高配　　　　　128930 　59103.848　 131.88% 0.0182%
＜1673＞ 銀ETF　　　　　　11190 　35762.332　 126.08% 0.0237%
＜381A＞ iF米債35　　　　36299 　24091.968　 123.24% 0.0004%
＜2693＞ YKT　　　　　　　625800 　70010.8　 121.48% -0.1378%
＜2526＞ NZAM　　　　　　400 　442　 5717799% 1.2005%
＜6629＞ テクノHR　　　　　923500 　334903.72　 111.6% -0.0436%
<3993> PKSHA　　　　　624200 　666445.72　 109.38% 0.0319%
<6653> 正興電機　　　　　　557700 　442085.02　 108.49% 0.0144%
<7932> ニッピ　　　　　　　15800 　86309.4　 106.98% 0.0239%
<6330> 洋エンジ　　　　　　5456500 　4236732　 105.58% 0.1066%
<2013> 米高配当　　　　　　747790 　80219.819　 103.26% 0.0038%
<3907> シリコンスタシオ　　2201300 　843388.48　 102.47% 0.0144%
<2251> JGBダブル　　　　39880 　11932.104　 94.43% -0.008%
<9308> 乾汽船　　　　　　　223300 　167732.42　 93.61% 0.065%
<6993> 大黒屋　　　　　　　30526100 　1039002.8　 92.37% 0.1566%
<8383> 鳥取銀　　　　　　　73800 　60470.34　 88.44% 0.048%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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