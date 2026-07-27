*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～Tホライゾン、GXGリーダーなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [7月27日 14:16 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2016＞ iF米710H 109392 10602.274 292.87% 0.0045%

＜178A＞ GX革新優 57974 43995.054 223.59% 0.0043%

＜2641＞ GXGリーダー 42947 38827.734 210.06% 0.0323%

＜1348＞ MXSトピクス 274407 248756.755 197.23% 0.0144%

＜1593＞ MXS400 2469 29455.586 169.79% 0.0115%

＜4434＞ サーバーワクス 168800 116970.98 166.79% 0.0894%

＜2633＞ NFS＆P500 192910 37654.405 160.33% -0.0026%

＜399A＞ 上日高50 116775 67792.329 157.57% 0.0243%

＜7942＞ JSP 92000 74019.76 142.85% 0.0404%

＜6496＞ 中北製 21500 40028.4 140.16% 0.0679%

＜2437＞ シンワワイズ 196800 44168.12 137.54% 0.0969%

＜8746＞ unbanked 364300 18867.36 135.36% 0.0714%

＜9663＞ ナガワ 38600 62082.8 133.17% 0.0195%

＜2512＞ NF外債ヘ 234820 59780.893 132.57% 0.0026%

＜2011＞ SM日高配 128930 59103.848 131.88% 0.0182%

＜1673＞ 銀ETF 11190 35762.332 126.08% 0.0237%

＜381A＞ iF米債35 36299 24091.968 123.24% 0.0004%

＜2693＞ YKT 625800 70010.8 121.48% -0.1378%

＜2526＞ NZAM 400 442 5717799% 1.2005%

＜6629＞ テクノHR 923500 334903.72 111.6% -0.0436%

<3993> PKSHA 624200 666445.72 109.38% 0.0319%

<6653> 正興電機 557700 442085.02 108.49% 0.0144%

<7932> ニッピ 15800 86309.4 106.98% 0.0239%

<6330> 洋エンジ 5456500 4236732 105.58% 0.1066%

<2013> 米高配当 747790 80219.819 103.26% 0.0038%

<3907> シリコンスタシオ 2201300 843388.48 102.47% 0.0144%

<2251> JGBダブル 39880 11932.104 94.43% -0.008%

<9308> 乾汽船 223300 167732.42 93.61% 0.065%

<6993> 大黒屋 30526100 1039002.8 92.37% 0.1566%

<8383> 鳥取銀 73800 60470.34 88.44% 0.048%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》