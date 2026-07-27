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出来高変化率ランキング（13時台）～サーバーワクス、中北製などがランクイン
*14:20JST 出来高変化率ランキング（13時台）～サーバーワクス、中北製などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月27日 13:14 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2016＞ iF米710H 67490 10602.274 246.74% 0.0045%
＜178A＞ GX革新優 57966 43995.054 223.57% 0.0043%
＜2641＞ GXGリーダー 41494 38827.734 205.97% 0.029%
＜1593＞ MXS400 2457 29455.586 169.18% 0.0077%
＜2633＞ NFS＆P500 192060 37654.405 159.77% -0.0031%
＜1348＞ MXSトピクス 201543 248756.755 159.13% 0.0093%
＜4434＞ サーバーワクス 152500 116970.98 154.12% 0.0926%
＜399A＞ 上日高50 112738 67792.329 153.15% 0.0195%
＜6496＞ 中北製 20200 40028.4 132.49% 0.064%
＜7942＞ JSP 80100 74019.76 125.44% 0.0355%
＜1673＞ 銀ETF 10650 35762.332 120.01% 0.0232%
＜2693＞ YKT 592500 70010.8 114.82% -0.1303%
＜2437＞ シンワワイズ 151300 44168.12 103.43% 0.1179%
＜6629＞ テクノHR 849800 334903.72 101.75% -0.032%
＜3993＞ PKSHA 575600 666445.72 99.53% 0.0311%
＜2013＞ 米高配当 722240 80219.819 99.07% 0.0044%
＜6330＞ 洋エンジ 4890700 4236732 92.42% 0.1082%
＜2251＞ JGBダブル 38860 11932.104 91.36% -0.0074%
＜381A＞ iF米債35 27523 24091.968 89.75% 0.0013%
＜6653＞ 正興電機 474500 442085.02 88.78% 0.004%
<9663> ナガワ 26600 62082.8 88.26% 0.0352%
<3907> シリコンスタシオ 1927500 843388.48 88.12% 0.0819%
<1326> SPDRゴール 20433 615445.508 84.10% 0.0128%
<2011> SM日高配 85150 59103.8479999999 81.58% 0.0143%
<2640> GXゲームアニ 30549 58609.56 76.76% 0.0458%
<6993> 大黒屋 26661500 1039002.8 75.82% 0.1325%
<9308> 乾汽船 186200 167732.42 72.04% 0.0633%
<3393> スターティアHD 32400 74654.3 70.32% 0.0098%
<3561> 力の源HD 81200 75073.32 70.22% 0.0347%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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