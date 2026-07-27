ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～サーバーワクス、中北製などがランクイン

2026年7月27日 14:20

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:20JST 出来高変化率ランキング（13時台）～サーバーワクス、中北製などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月27日　13:14　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2016＞ iF米710H　　 　67490 　10602.274　 246.74% 0.0045%
＜178A＞ GX革新優　　　　 　57966 　43995.054　 223.57% 0.0043%
＜2641＞ GXGリーダー　　 　41494 　38827.734　 205.97% 0.029%
＜1593＞ MXS400　　　 　2457 　29455.586　 169.18% 0.0077%
＜2633＞ NFS＆P500　 　192060 　37654.405　 159.77% -0.0031%
＜1348＞ MXSトピクス　　 　201543 　248756.755　 159.13% 0.0093%
＜4434＞ サーバーワクス　　 　152500 　116970.98　 154.12% 0.0926%
＜399A＞ 上日高50　　　　 　112738 　67792.329　 153.15% 0.0195%
＜6496＞ 中北製　　　　　　 　20200 　40028.4　 132.49% 0.064%
＜7942＞ JSP　　　　　　 　80100 　74019.76　 125.44% 0.0355%
＜1673＞ 銀ETF　　　　　 　10650 　35762.332　 120.01% 0.0232%
＜2693＞ YKT　　　　　　 　592500 　70010.8　 114.82% -0.1303%
＜2437＞ シンワワイズ　　　 　151300 　44168.12　 103.43% 0.1179%
＜6629＞ テクノHR　　　　 　849800 　334903.72　 101.75% -0.032%
＜3993＞ PKSHA　　　　 　575600 　666445.72　 99.53% 0.0311%
＜2013＞ 米高配当　　　　　 　722240 　80219.819　 99.07% 0.0044%
＜6330＞ 洋エンジ　　　　　 　4890700 　4236732　 92.42% 0.1082%
＜2251＞ JGBダブル　　　 　38860 　11932.104　 91.36% -0.0074%
＜381A＞ iF米債35　　　 　27523 　24091.968　 89.75% 0.0013%
＜6653＞ 正興電機　　　　　 　474500 　442085.02　 88.78% 0.004%
<9663> ナガワ　　　　　　 　26600 　62082.8　 88.26% 0.0352%
<3907> シリコンスタシオ　 　1927500 　843388.48　 88.12% 0.0819%
<1326> SPDRゴール　　 　20433 　615445.508　 84.10% 0.0128%
<2011> SM日高配　　　　 　85150 　59103.8479999999　 81.58% 0.0143%
<2640> GXゲームアニ　　 　30549 　58609.56　 76.76% 0.0458%
<6993> 大黒屋　　　　　　 　26661500 　1039002.8　 75.82% 0.1325%
<9308> 乾汽船　　　　　　 　186200 　167732.42　 72.04% 0.0633%
<3393> スターティアHD　 　32400 　74654.3　 70.32% 0.0098%
<3561> 力の源HD　　　　 　81200 　75073.32　 70.22% 0.0347%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事