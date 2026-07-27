NAVER・NVIDIA・Brookfield、韓国のAIファクトリーに約1兆6400億円投資　200MWへ3倍超に拡張

NAVER、NVIDIA、Brookfield Asset Managementは、韓国・世宗市に構築中のAIファクトリーを2028年までに200メガワット規模へ拡張すると発表した。総額100億ドル（約1兆6400億円、1ドル＝164円換算）規模の資金計画で、米国以外では最大級のソブリンAIインフラ計画の発表となる。ただし、資金の大半を占めるBrookfieldによる最大90億ドルの提供は、現時点では法的拘束力のないタームシートにとどまっている。

■大統領主催のAIサミットに合わせて発表された合意

韓国の国家AIファクトリーの計画規模が3倍超に拡大された。NAVER、NVIDIA、Brookfield Asset Managementは7月25日、韓国・世宗市にあるハイパースケールデータセンター「GAK Sejong」のNAVER NVIDIA DSX AIファクトリーを、当初の55メガワットから2028年までに200メガワットへ拡張すると発表した。これは、わずか6週間前に示された当初の構築計画の3倍を超える規模である。資金計画の総額は100億ドル（約1兆6400億円、1ドル＝164円換算）で、米国以外におけるソブリンAIインフラ計画の発表としては最大級となる。このうち最大額となるBrookfieldの最大90億ドルの資金提供は、法的拘束力のないタームシートである。

この合意は、企業間の協議だけから生まれたものではない。韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は7月24日から25日にかけてサンフランシスコを訪れ、AIサミットを主催した。このサミットにはNVIDIA、OpenAI、Anthropic、Broadcomのトップに加え、Samsung、SKグループ、現代自動車グループ、NAVERの会長らが参加した。李大統領は、韓国をグローバルなAIサプライチェーンに不可欠な拠点とすることを念頭に、米国との技術協力に向けた韓国の構想を示す「サンフランシスコAI宣言」を発表した。

NAVERの合意は、このサミットから生まれたコミットメントの中で、技術面が最も具体的なものだった。サミットに合わせて、SKグループとNVIDIAは大規模AIデータセンターと次世代メモリを対象とする5000億ドル（約82兆円、1ドル＝164円換算）超の別の構想を発表した。Samsung Electronicsも、メモリチップ、ファウンドリーサービス、先端パッケージングに関する覚書をBroadcomと締結した。

■資金調達の内訳と未確定要素

実際に何が合意されたのかを理解するには、資金調達の構造が重要になる。発表された条件によると、Brookfieldは独占的な資本パートナーとして最大90億ドル（約1兆4760億円）を提供する。NVIDIAはNAVER Corp.に約10億ドル（約1640億円）を株式投資として直接出資し、100億ドル規模のプロジェクトに必要な残額をNAVERが負担する。

この3者のコミットメントには、それぞれ条件が付いている。Brookfieldの最大90億ドルという金額は法的拘束力のないタームシートに基づくもので、資金提供の意向を示しているにすぎず、契約済みの資金ではない。NVIDIAによる約10億ドルの株式投資も、NAVERがNVIDIAの出資分とは別に、ほかの資金提供者から少なくとも90億ドルの確定資金を確保することが条件となる。両社の拠出後に不足額が残った場合はNAVERが負担する。

Brookfieldにとって、今回の動きはより大きなプログラムの一部である。同社は、データセンター、コンピューティング、半導体製造、専用発電など、世界のAIインフラのバリューチェーン全体にわたり約1000億ドル（約16兆4000億円）の資産を運用している。韓国には2014年から投資しており、インフラ、不動産、エネルギー分野で約120億ドル（約1兆9680億円）の資産を保有している。Brookfieldは2025年11月、NVIDIAとクウェート投資庁をアンカー投資家として「Brookfield Artificial Intelligence Infrastructure Fund」を設立した。同ファンドは100億ドルの出資確約を募り、世界で最大1000億ドルのAIインフラ資産を形成することを目指している。今回の韓国向けコミットメントも、この戦略プログラムを通じて実施される。

BrookfieldのAIインフラ担当グローバルヘッドであるSikander Rashid氏は、この取引を国家戦略の観点から次のように位置づけた。「信頼でき、主権を確保でき、拡張可能なAIインフラへのアクセスは、企業や国家にとってますます重要な戦略的優先事項になっている」

■NVIDIA DSXを支える技術

計画されている200メガワットの設備は、2026年6月の「GTC Taipei 2026」で発表されたNVIDIAのDSXプラットフォームを基盤に構築される。DSX AIファクトリーと汎用ハイパースケールデータセンターの違いが、この取引を支える技術面の核心である。

従来のハイパースケールデータセンターは、さまざまなコンピューティングワークロードを処理し、柔軟性を重視して設計されている。一方、AIファクトリーは、メガワットあたりのトークン生成コストを可能な限り抑えるという単一の目的に合わせて設計される。NVIDIA DSXプラットフォームは、チップ、システム、ソフトウェア、電力供給、冷却という5つのレイヤーを個別に調達するのではなく、同時に一体設計することでこれを実現する。

プラットフォームの主要なソフトウェアコンポーネントは、DSX MaxLPSとDSX OSの2つである。DSX MaxLPSは、一般的な液冷データセンターより大幅に高い45℃の冷却水温度と、ラック単位の最適化ツールを組み合わせた電力・効率管理スイートである。ワークロード性能への影響を最小限に抑えつつ、最もエネルギー効率の高い動作点で、同じメガワットの電力枠内に最大40％多くのGPUを収容できるとしている。DSX OSは、AIファクトリーの運用に特化したオープンソースのモジュール型ソフトウェアレイヤーで、ライフサイクル管理、インテリジェントスケジューリング、システム状態管理の自動化、耐障害性、マルチテナント型インフラの管理を担う。

45℃という冷却水温度は、単なる付随的な仕様ではない。標準的な液冷データセンターでは、冷却水の戻り側温度は通常20～30℃である。45℃で運用すれば、チラーを使わず、冷却塔による放熱を直接利用できるため、設備投資とエネルギー負荷を抑えられる。これは、示されている電力密度でAIファクトリーの経済性を成り立たせるための、具体的な技術上のトレードオフである。

プラットフォームには、物理設備を導入する前にデジタルツインによるシミュレーションと検証を行うDSX Sim、電力網の負荷や電気料金に応じてワークロードを動的に調整するDSX Flex、コンピューティング、ネットワーク、エネルギー、冷却システムをリアルタイムで連携させるDSX Exchangeも含まれる。NVIDIAは、6世代のGPUを通じてメガワットあたりの推論スループットが100万倍に向上したとしている。より具体的には、Blackwell Ultra GB300 NVL72システムは特定のワークロードにおいて、従来のHopper世代と比べてメガワットあたり最大50倍のスループットを実現し、トークンコストを35分の1に抑えるという。Vera Rubinプラットフォームはさらに、AI推論ワークロードにおいてBlackwellよりメガワットあたりの推論スループットが最大10倍高く、トークンコストは約10分の1になるとしている。

GAK SejongのAIファクトリーにはVera RubinとBlackwellの両システムが導入され、両者を組み合わせて配備する最初期の国家AI施設の一つとなる。

■200メガワットという数字が示す電力確保の課題

200メガワットを常時消費する設備は、小都市の継続的な電力需要にほぼ匹敵する。その電力を、世宗市にある単一のキャンパスへ24時間安定して供給しなければならない。送電網への接続待ち、送電容量の増強、ベースロード電源の確保は、世界各地でAIデータセンター拡張の重大な制約となっており、チップ供給以上に大きな制限要因となることも多い。

韓国には高密度で能力の高い電力網があり、それがGAK Sejongを建設地として成立させる要因の一つになっている。しかし、200メガワットから目標とする1ギガワットへ5倍に拡大するには、タームシートだけでは解決できない電力調達と送電網運用者との調整が必要である。電力インフラは、ソフトウェアのロードマップのように許認可や建設の期間を簡単に短縮できない。国家AIファクトリープロジェクトが停滞するとすれば、多くの場合、その場所はサーバーではなく変電所である。200メガワットを実現する2028年という期限は、このリスクに最もさらされるマイルストーンだ。

韓国政府は、AIデータセンターに必要な電力と水を適時に供給できるよう支援するとともに、接続可能な高電圧送電網の容量に関する情報を公開する方針を示している。これは、十分な資金がある計画であっても、電力へのアクセスが遅延を招き得る運用上の変数だと認識していることを示す。

■NAVERの役割と韓国語AIモデルの強み

このインフラ合意は、AIファクトリーで実際に何を稼働させるかを定めるモデル開発戦略と結び付いている。NAVERは、NVIDIA Nemotron 3 Ultraオープンモデルを基盤とし、NAVER独自の韓国語学習データと事後学習の専門知識を組み合わせて、大規模言語モデル「HyperCLOVA X」の開発を進めている。NAVERは韓国企業として初めてNVIDIA Nemotron Coalitionへの参加を認められ、事前学習、事後学習、強化学習にわたるオープンモデル開発に貢献している。

NAVERは、NVIDIA NemoClawブループリントを含むNVIDIA Agent Toolkitを利用したAIエージェントプラットフォームを、2026年後半に韓国で立ち上げる計画だ。また、NVIDIA Cosmosワールド基盤モデルをベースに、NAVERが保有するソウルの都市ストリートビューおよび空間モデリングデータを活用した空間AIシステム「Seoul World Model」も開発している。

NAVERのモデルについて明確に確認されている強みは、韓国語ベンチマークの成績である。ソウル大学の言語学科が大規模言語モデルの韓国語理解力を評価するために開発したKoBALT-700テストスイートで、HyperCLOVA X Thinkは48.9を記録し、LG AI ResearchのExaone Deepの33、AlibabaのQwQ-32Bの32.4を大きく上回った。この言語面の優位性は、AIファクトリーが掲げるデータ主権の価値に直接関係する。韓国企業が韓国の個人情報保護法の下、韓国側が管理するインフラ上で韓国語に最適化したモデルを運用するサービスは、韓国の企業や政府機関にとって、米国のハイパースケーラーが提供するサービスとは実質的に異なる選択肢となる。

NAVERは2025年に12兆400億ウォンの売上高を記録した。原文の換算では約81億8000万ドルで、1ドル＝164円では約1兆3415億円に相当し、この規模の国家AIインフラプログラムを支える財務基盤となる。

■NVIDIAの役割と「ソブリンAI」の実態

NVIDIAは、この取引の3つの異なる局面で価値を得る。その構造を理解することが、ここでいう「ソブリン」が実際に何を意味するのかを理解する鍵となる。

第一に、NVIDIAはハードウェアを供給する。NAVERのAIファクトリーの各ラックにVera RubinとBlackwellのGPUが収容される。第二に、NVIDIAは運営会社の株式を保有する。NAVER Corp.への約10億ドルの株式投資により、顧客との関係が長期的な財務上の利害関係へと変わる。第三に、NVIDIAはプラットフォームを提供する。DSXは、AIファクトリー全体を稼働させる運用ソフトウェアと設計手法の基盤である。

この三重の立場は意図的なものだ。NVIDIAは他国のソブリンAIインフラパートナーにも同様の少数持分投資を行い、単なるチップ供給契約になり得た取引を、利益が積み上がる継続的な関係に変えている。NVIDIAは半導体を販売し、買い手の株式を保有し、さらにプラットフォームから収益を得る。NVIDIAが各国でAIファクトリーの立ち上げを支援するたびに、次の計画の妥当性も説明しやすくなる。

韓国が掲げる主権に対する影響は明確であり、独立系の分析でも指摘されている。Digital Todayは韓国の国家AIインフラを分析し、このプログラムが、韓国国内にNVIDIAのチップを設置する以上のものにならない可能性があると結論付けた。NAVERが施設を運営し、データが韓国国内にとどまることは、確かに管理権を構成する要素である。しかし、ハードウェアは、運営会社の株式も保有する単一の米国ベンダーに依存する。設置場所に関する主権とハードウェアに関する主権は異なり、この取引が実現するのは前者であって後者ではない。

中国のアプローチとの対比は示唆に富む。Z.aiは最近、NVIDIA製ハードウェアを使用せず、すべて中国製アクセラレーターで稼働する同等のギガワット級AIコンピューティング施設を稼働させた。これは米国の輸出規制によって余儀なくされた、より困難でコストの高い形の主権である。韓国は反対の選択をした。利用可能な最良の半導体を購入し、施設とデータに対する管理権を維持する一方、その代償としてハードウェアへの依存を受け入れるという選択だ。どちらか一方が明らかに正しいわけではない。主権の確保に何が必要かについて、両国は本質的に異なる判断をしている。

■韓国の国家AIインフラ戦略における位置づけ

NAVERの合意は、韓国政府が2026年6月下旬に正式決定した広範な国家AI産業政策の一部である。3部構成の「メガプロジェクト」戦略の下、韓国は第1段階として、2029年までに8.4ギガワットのAIデータセンター容量を整備する方針を示した。SKグループが5ギガワット、GSグループが2.4ギガワット、NAVERが1ギガワットを建設し、民間投資の総額は550兆ウォンとなる。原文の換算では約3770億ドルで、1ドル＝164円では約61兆8280億円に相当する。2030年から2035年までの第2段階では、総容量を18.4ギガワットに増やし、累積投資額は1000兆ウォンを超えると予測されている。原文の換算では約6850億ドルで、約112兆3400億円に相当する。

NAVERのAIファクトリーは、この広範なプログラムにおけるNAVERの1ギガワット分の割り当てに含まれる。200メガワットは、NAVERが表明した国家計画上のコミットメントの20％に相当する。つまり、今週発表された3倍超への拡張が予定通りに完了しても、NAVERは国家計画における自社割り当て分の5分の1に到達するにすぎない。

韓国を多くのソブリンAI計画とは戦略的に異なる立場に置いているのは、同国がサプライチェーンの上流ですでに占めているハードウェア分野の位置である。SamsungとSK Hynixは合わせて、世界の広帯域メモリ（HBM）生産の約80％を供給している。HBMは、学習と推論の双方でAIアクセラレーターにデータを高速供給するメモリである。NVIDIAのGPUに搭載されるメモリを生産する国は、完成品を導入するだけの国とは、AIサプライチェーン上で構造的に異なる位置にある。

NVIDIAのCEOであるJensen Huang氏は、その戦略的な考え方を次のように説明した。「AIファクトリーは、インテリジェンスの時代に国家が競争し、イノベーションを起こすために必要なインフラである。NAVER、NVIDIA、Brookfieldは共同で、韓国のスタートアップと産業を成長させるために必要な規模のソブリンAIインフラを構築している」

■発表と実際の計算資源提供のギャップ

韓国のAIスタートアップにとって、この合意が示す将来性は現実的なものだが、実現は先になる。専用の国家コンピューティングプール、すなわちハードウェアを所有せずに本番規模のAIインフラを利用できる仕組みは、まさに初期段階の研究開発組織が必要とするものだ。未解決の問題は価格と提供時期である。2028年の提供を掲げるコンピューティングプールは、2026年にモデルを学習させているチームには役立たない。また、計算資源の価格が米国のハイパースケーラーと同程度なら、国家プロジェクトという位置づけから想起されるほどの競争優位性は得られない。

韓国のAIコンピューティングプールについて、一般向けの価格はまだ発表されていない。この価格によって、AIファクトリーが国内のAI開発コストを引き下げる真の国家資源として機能するのか、それとも韓国国内に置かれたNVIDIA基準の価格の計算資源に国家の看板を付けたものになるのかが決まる。200メガワットを2028年に提供するという計画は、具体的で検証可能なマイルストーンだ。Brookfieldの法的拘束力のないタームシートが正式な資金契約に移行することが、意向を実際のインフラに変える財務上の転換点となる。そして、スタートアップ向けの実際の価格が発表されたとき、この合意が掲げるソブリンAIの枠組みが、対象とする企業に本当に利益をもたらすかどうかが試される。

■注目ポイントQ&A

●Brookfieldによる韓国AIファクトリーへの90億ドルの資金提供は正式契約ですか？

まだ正式契約ではありません。最大90億ドルの提供は、法的拘束力のないタームシートに基づく資金提供の意向であり、契約済みの資金ではありません。NVIDIAによるNAVERへの約10億ドルの株式投資は、より確度の高いコミットメントですが、これもNAVERがほかの資金提供者から少なくとも90億ドルを確保することが条件です。不足額が残った場合はNAVERが負担します。総額100億ドルという数字は、なお条件が付いたこれら3者のコミットメントを合計したものです。

●NVIDIA DSXが単なるデータセンターではなく「AIファクトリー」のプラットフォームと呼ばれるのはなぜですか？

汎用ハイパースケールデータセンターが多様なコンピューティングワークロードを処理し、柔軟性を重視するのに対し、AIファクトリーはメガワットあたりのAI推論トークン生成コストを可能な限り抑えるという単一の目的に合わせて、当初から一体設計されます。NVIDIA DSXは、チップの選定、45℃の液冷を利用するDSX MaxLPSによる電力管理、運用ソフトウェアのDSX OS、施設設計を、一つの検証済みシステムに統合しています。NVIDIAによると、この45℃の冷却基準などによって、従来の液冷設計と比べて同じ電力枠内で最大40％多くのGPUを稼働させられます。また、特定のワークロードでは、Vera Rubinのメガワットあたりの推論スループットは従来のBlackwell世代の最大10倍になるとしています。

●NVIDIAのハードウェアで稼働していても、韓国のAIファクトリーは「ソブリン」と言えるのでしょうか？

設置場所と運用の面では、そのように言えます。データは韓国の事業者の下で韓国国内に保管され、韓国の企業や政府機関は外国企業が管理するシステムを経由せずに利用できます。しかし、ハードウェアの面ではソブリンとは言えません。NAVERのAIファクトリーに設置されるGPUはすべてNVIDIA製で、NVIDIAは今回の取引を通じてNAVERの株式も保有します。Digital Todayのアナリストは、このプログラムが真の技術的独立ではなく、韓国国内にNVIDIAのチップを設置するだけに終わるリスクを指摘しています。

韓国が選んだのは、利用可能な最良のハードウェアを購入しつつ、施設とデータを自国で管理するという意図的な戦略上のトレードオフです。これに対し、中国は米国の輸出規制を背景に、国産チップでギガワット級のAI計算基盤を構築するという反対の道を選びました。どちらのモデルも存在しますが、NVIDIAの輸出規制対象となる半導体を全面的に利用できる国が選べるのは前者です。

●韓国の200メガワットのAIファクトリーは、より広範な国家AI投資計画でどのような位置づけになりますか？

韓国政府は2026年6月下旬、2029年までに8.4ギガワットのAIデータセンター容量を整備する国家AIメガプロジェクトを発表しました。SKグループ、GSグループ、NAVERによる民間投資額は550兆ウォンで、原文の換算では約3770億ドルです。NAVERの割り当ては1ギガワットで、今回発表された200メガワットの目標はその20％に当たります。したがって、2028年の予定通りにこの施設が完成しても、NAVERは国家計画上の自社割り当て分の5分の1に到達する段階です。政府は、電力の確保が遅延につながる可能性の高い制約だと認識し、電力供給と送電網への接続を支援する方針を示しています。

元記事: NAVER and NVIDIA Triple Korea’s AI Factory to 200 Megawatts in $10 Billion Deal With Brookfield