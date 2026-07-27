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リアルゲイト 固定資産の取得
記事提供元：フィスコ
*11:51JST リアルゲイト---固定資産の取得
リアルゲイト＜5532＞は24日、固定資産の売買契約の締結を発表した。
同社は2025年10月28日に開示した「中期経営計画2028」の達成のための事業戦略として、自社保有物件を増やすことに取り組んでおり、同物件はその一環として取得するものである。
物件種類は土地・建物、所在地は東京都港区南青山、土地面積（敷地面積）は約290平方メートル、建物面積（延床面積）は約1200平方メートル、構造は鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付6階建、主な用途は事務所・店舗。契約締結日は2026年7月24日、物件引渡日は2027年3月予定。
取得先との守秘義務により、取得先および取得金額については、公表を控える。取得金額は、同社の2025年9月期における純資産（33.51億円）の30％以上の額となる見込みである。自己資金および金融機関からの借入を予定しているが、現時点では借入金額を含め未定であり、決定し次第発表する。
なお、同社と取得先との間には、記載すべき資本関係、人的関係および関連当事者として特記すべき事項はない。《KT》
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