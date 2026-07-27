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出来高変化率ランキング（10時台）～中北製、テクノHRなどがランクイン
*10:44JST 出来高変化率ランキング（10時台）～中北製、テクノHRなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月27日 10:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1348＞ MXSトピクス 188440 248756.755 150.71% 0.0069%
＜399A＞ 上日高50 108760 67792.329 148.64% 0.0155%
＜178A＞ GX革新優 29204 43995.054 140.24% 0.0012%
＜2526＞ NZAM400 438 57177.99 118.93% 0.0062%
＜2633＞ NFS＆P500 129010 37654.405 110.42% -0.0037%
＜1673＞ 銀ETF 9460 35762.332 105.62% 0.0308%
＜2251＞ JGBダブル 38020 11932.104 88.79% -0.0075%
＜2013＞ 米高配当 641940 80219.819 85.11% 0.0031%
＜6496＞ 中北製 13400 40028.4 83.54% 0.0679%
＜6629＞ テクノHR 676600 334903.72 75.85% -0.0378%
＜1326＞ SPDRゴール 18282 615445.508 71.39% 0.0174%
＜2693＞ YKT 406600 70010.8 69.62% -0.1328%
＜4434＞ サーバーワクス 74300 116970.98 64.95% 0.1159%
＜6653＞ 正興電機 332800 442085.02 49% -0.0112%
＜7942＞ JSP 38000 74019.76 39.48% 0.0331%
＜3907＞ シリコンスタシオ 1177700 843388.48 36.3% 0.1864%
＜587A＞ インベスコQQ 346 41104.35 30.51% 0.0008%
＜6023＞ ダイハツイン 138800 312813.98 29.16% 0.0078%
＜2016＞ iF米710H 10070 10602.274 26.14% 0.0039%
＜6330＞ 洋エンジ 2617200 4236732 24.41% 0.1008%
<6993> 大黒屋 16310800 1039002.8 23.95% 0.0843%
<3561> 力の源HD 51300 75073.32 22.58% 0.0235%
<3445> RSTECH 256700 1481406 19.59% 0.1116%
<6470> 大豊工業 51200 49872.16 19.23% 0.0271%
<2236> GXUS配貴 62487 69731.102 19.18% 0.0079%
<4687> TDCソフト 91600 78922.56 17.59% 0.0506%
<8746> unbanked 127000 18867.36 16.58% -0.0102%
<1593> MXS400 630 29455.586 15.22% 0.0048%
<2620> iS米債13 165660 44011.426 13.96% 0%
<1489> NF高配50 730453 2333578.051 13.51% 0.0158%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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