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出来高変化率ランキング（10時台）～中北製、テクノHRなどがランクイン

2026年7月27日 10:44

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記事提供元：フィスコ

*10:44JST 出来高変化率ランキング（10時台）～中北製、テクノHRなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月27日　10:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1348＞ MXSトピクス　　 188440 　248756.755　 150.71% 0.0069%
＜399A＞ 上日高50　　　　　108760 　67792.329　 148.64% 0.0155%
＜178A＞ GX革新優　　　　　29204 　43995.054　 140.24% 0.0012%
＜2526＞ NZAM400　　　438 　57177.99　 118.93% 0.0062%
＜2633＞ NFS＆P500　　129010 　37654.405　 110.42% -0.0037%
＜1673＞ 銀ETF　　　　　　9460 　35762.332　 105.62% 0.0308%
＜2251＞ JGBダブル　　　　38020 　11932.104　 88.79% -0.0075%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　641940 　80219.819　 85.11% 0.0031%
＜6496＞ 中北製　　　　　　　13400 　40028.4　 83.54% 0.0679%
＜6629＞ テクノHR　　　　　676600 　334903.72　 75.85% -0.0378%
＜1326＞ SPDRゴール　　　18282 　615445.508　 71.39% 0.0174%
＜2693＞ YKT　　　　　　　406600 　70010.8　 69.62% -0.1328%
＜4434＞ サーバーワクス　　　74300 　116970.98　 64.95% 0.1159%
＜6653＞ 正興電機　　　　　　332800 　442085.02　 49% -0.0112%
＜7942＞ JSP　　　　　　　38000 　74019.76　 39.48% 0.0331%
＜3907＞ シリコンスタシオ　　1177700 　843388.48　 36.3% 0.1864%
＜587A＞ インベスコQQ　　　346 　41104.35　 30.51% 0.0008%
＜6023＞ ダイハツイン　　　　138800 　312813.98　 29.16% 0.0078%
＜2016＞ iF米710H　　　10070 　10602.274　 26.14% 0.0039%
＜6330＞ 洋エンジ　　　　　　2617200 　4236732　 24.41% 0.1008%
<6993> 大黒屋　　　　　　　16310800 　1039002.8　 23.95% 0.0843%
<3561> 力の源HD　　　　　51300 　75073.32　 22.58% 0.0235%
<3445> RSTECH　　　　256700 　1481406　 19.59% 0.1116%
<6470> 大豊工業　　　　　　51200 　49872.16　 19.23% 0.0271%
<2236> GXUS配貴　　　　62487 　69731.102　 19.18% 0.0079%
<4687> TDCソフト　　　　91600 　78922.56　 17.59% 0.0506%
<8746> unbanked　　127000 　18867.36　 16.58% -0.0102%
<1593> MXS400　　　　630 　29455.586　 15.22% 0.0048%
<2620> iS米債13　　　　165660 　44011.426　 13.96% 0%
<1489> NF高配50　　　　730453 　2333578.051　 13.51% 0.0158%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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