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三井松島ホールディングス 綿棒製造を手掛ける山洋を子会社化
記事提供元：フィスコ
*09:45JST 三井松島ホールディングス---綿棒製造を手掛ける山洋を子会社化
三井松島ホールディングス＜1518＞は22日、株式会社山洋（大阪府富田林市）の発行済株式の全てを取得し、同社および傘下のグループ会社を子会社化すると発表した。
三井松島ホールディングスは2026年5月公表の「中期経営計画2030」において、「日本のものづくりを100年先まで守り育てる企業グループ」という方針のもと、製造業を中心とする高い技術力を有するニッチトップ企業への投資を通じた持続的成長を基本戦略に掲げている。10年以上にわたりM&Aによる新規事業の取得で安定的な収益基盤を構築してきた実績を踏まえ、「ニッチ・安定・わかりやすい」事業への投資を継続する方針の一環として今回の買収を実施する。
山洋は綿棒分野で50年以上の実績を持つ国内有数のメーカーで、一般用綿棒では国内トップクラスのシェアを有するほか、米国最大手の綿棒販売会社への供給も開始するなど国内外で事業基盤を拡大している。また、工業用綿棒「HUBY」ブランドは半導体や電子機器、光学分野などの製造工程で使用されており、データセンター投資の拡大や半導体需要の成長を背景に中長期的な需要拡大が期待されている。
三井松島ホールディングスは、製造業のM&Aで培ったコスト管理や生産性改善のノウハウを山洋へ展開するとともに、設備投資や供給体制の整備、海外展開を支援し、高付加価値分野の成長加速と収益力向上を目指す。
2026年7月22日に取締役会決議および契約締結を行い、株式譲渡は2026年8月21日を予定する。取得価額は非開示で、買収資金は手元現預金および銀行借入で充当する予定である。《KT》
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