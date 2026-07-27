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三井松島ホールディングス 2027年3月期業績予想を上方修正、配当予想を増配
記事提供元：フィスコ
*09:43JST 三井松島ホールディングス---2027年3月期業績予想を上方修正、配当予想を増配
三井松島ホールディングス＜1518＞は22日、2027年3月期通期の連結業績予想および配当予想を上方修正すると発表した。
売上高は710.00億円と前回予想から30.00億円増額し4.4％増、営業利益は100.00億円で3.1％増、経常利益は104.00億円で4.0％増、親会社株主に帰属する当期純利益は86.00億円で21.1％増を見込む。1株当たり当期純利益は229.67円へ引き上げた。
業績予想の修正は、子会社MM Investmentsにおける上場株式投資の株式譲渡益を特別利益として計上することに加え、2026年7月22日付で綿棒製造を手掛ける株式会社山洋の株式を取得し子会社化したことで収益基盤が拡大したことが主な要因である。
加えて、グループ会社の業績が順調に推移していることも反映し、第1四半期(2026年4月-2026年6月)決算発表に先立ち通期見通しを見直した。
配当予想も引き上げ、2027年3月期の中間配当、期末配当はいずれも1株当たり65円とし、年間配当は当初予想74円より56円増配（76％増額）となる130円へ修正した。
あわせて、新たに策定した「中期経営計画2030」に基づき、年間配当130円を基準とした累進配当を維持し、持続的な配当水準の向上を目指す方針も示した。《KT》
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