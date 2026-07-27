*09:41JST TalentX---関西電力がMyTalent Platform活用でリファラル採用を推進

TalentX＜330A＞は23日、関西電力（本店：大阪市北区）が同社の統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」内のリファラル採用サービス「MyRefer（MyTalent Refer）」を活用し、人財ポートフォリオ変革に向けたリファラル採用を推進する取り組みを紹介した。

関西電力は「関西電力グループ経営計画2026」のもと、人的資本への投資を重要な経営テーマに位置付け、多様な専門人財の獲得や最適配置を推進している。自社の価値観や挑戦への姿勢に共感する人財の採用を重視し、社員のリアルな声を通じて候補者の企業理解を深めるため、リファラル採用を人財戦略を具現化する採用・コミュニケーション基盤として活用する。

職種や事業領域ごとに社内ニュース配信などのアプローチを工夫し、社員が採用を「自分ごと化」できるコミュニケーションを継続した結果、紹介活動の活性化に加え、自社の魅力や組織の強みを自らの言葉で語る機会が増加し、存在意義への理解や仕事への誇りを深めるなど、エンゲージメント向上につながっている。今後は多様な経験や専門性を持つ人財との接点を拡大し、「リファラル文化」のさらなる定着を目指すとしている。《KT》