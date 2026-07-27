*09:39JST フォーバル---福島市と「地域活性化起業人」派遣協定を締結

フォーバル＜8275＞は23日、福島県福島市と「地域活性化起業人制度」を活用した派遣協定を締結したと発表した。

本協定に基づき、同社の社員を福島市へ派遣し、地域DXの推進、地域産業の活性化、人材育成などの取り組みを支援する。

福島市では、地域企業のDX推進や人材育成、企業文化の変革が重要な課題となっており、市内事業者からは「売上拡大」「利益確保」「人材育成」「価格転嫁」などの経営課題が挙げられている。同社は、全国23自治体へのDX支援や約48,000社の中小企業に対する伴走型支援で培った知見とノウハウを活用し、地域企業の「稼ぐ力」の向上や地域課題の解決を支援する。

派遣社員は、福島市内事業所に対するDX推進支援として、改革マインドの醸成、事業所へのヒアリングによる業務の可視化、課題に対する解決策の提案、実施に必要なサポート、効果検証、自社内でDX推進できる人材育成の支援を行う。

また、福島市役所内のDX推進に向け、DXに関する庁内意識の向上や庁内DXの伴走支援にも取り組む。従事した職務については年度末に成果報告を行い、伴走支援を行った企業などでも成果発表を実施する。《KT》