*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い展開か

本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い展開を予想する。先週末のダウ平均は235.60ドル高の51947.25ドル、ナスダックは161.87ポイント安の24975.82で取引を終了した。「ローテーショントレード」が続き寄り付き後、まちまち。新築住宅販売件数の良好な結果や対イラン和平協議の再開を仲介国が模索していると報じられ原油価格の下落も好感され、ダウは続伸した。ナスダックは終日軟調に推移し、まちまちで終了。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、薄商いの中、底堅い展開を予想する。米国によるイラン攻撃中止と、それを受けたイランの報復休止が伝わったことで、買い優勢の始まりとなりそうだ。企業決算発表本格化と、投資家の夏季休暇入りにより、薄商い商状が予想されるものの、AIバブル崩壊を警戒した短期資金の流入が期待でき、「プライム市場売り・グロース市場買い」の動きが指数を支える可能性もある。一方、戻り売り圧力は強く、日足一目均衡表の転換線や25日移動平均線の位置する700pt処は強力な上値抵抗となりそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt高の675ptで終えている。上値のメドは690pt、下値のメドは665ptとする。《SK》