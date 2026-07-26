ヒューマノイドロボットが工場へ　IEEE Humanoids 2026、労働者の代替を主要テーマに

ヒューマノイドロボットの国際会議「IEEE-RAS Humanoids 2026」が12月に米国で開催され、今年は「仕事の未来」が主要テーマに設定された。AIモデルの進化により、ロボットは実験段階を抜け出し、自動車工場や物流施設での商用導入が本格化している。研究者や企業関係者にとっては、8月3日のワークショップ提案期限や10月16日の早期参加登録期限が当面の重要日程となる。

■商用導入の段階に入ったヒューマノイド

IEEE-RAS国際会議「Humanoids 2026」の論文提出が7月24日に締め切られ、世界有数のヒューマノイドロボット会議が、12月6日から9日までサンタクララ・コンベンションセンターで開催されるのに向けて正式に動き出した。今冬、シリコンバレーを訪れる参加者が目にするのは、二足歩行機械が歩けるかどうかを問うていた25年前と同じ会議ではない。ヒューマノイドロボットはすでに商用生産の段階に入り、研究コミュニティは、その移行が意味するものを「仕事の未来」と名付けている。

IEEEロボット工学・オートメーション学会（IEEE-RAS）は、第25回となる今年の特別テーマに「ヒューマノイドと仕事の未来」を指定した。この選択は単なるテーマ上の装飾ではない。ヒューマノイドロボットが導入の転換点に達し、主要な未解決問題が、もはや技術的な実現可能性ではなく経済的な影響になったという研究コミュニティの判断を反映している。Boston DynamicsはCESでの発表に続き、2026年に初の商用Atlasを現代自動車（Hyundai）のRobotics Metaplant Application CenterとGoogle DeepMindに出荷した。Figure AIの公式発表によると、同社は11カ月にわたるFigure 02の試験導入を経て、6月下旬にサウスカロライナ州スパータンバーグのBMW工場へFigure 03を40台導入した。Figure 02は、3万台を超えるBMW X3の生産に貢献したという。Agility RoboticsのDigitは、トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・カナダのオンタリオ州の施設や、ジョージア州フラワリー・ブランチにあるGXO Logisticsの倉庫で商用シフトに就いている。同社は2026年6月24日にChurchill Capital Corp XIとの合併を発表し、その企業価値は25億ドル（約4,100億円、1ドル＝164円換算）と評価された。これらの機械はもはや実験段階ではなく、実際の勤務シフトに組み込まれている。

会議の組織委員会によると、特別テーマの議長を務めるGary Bolles氏（シンギュラリティ大学）とNell Watson氏（IEEE講師・AI倫理研究者）は、この現状から生じる問題を中心に会議のプログラムを構成する予定だ。誰がこれらのシステムを導入するのか、どのような労働条件と安全認証の下で運用するのか、そしてロボットが引き継ぐ仕事を現在担っている労働者に、どのような経済的影響をもたらすのかといった問いである。

■ワークショップとコンペティションの提案期限は8月3日

研究者、エンジニア、業界関係者にとって、会議の日程で最も差し迫った期限は2026年8月3日である。ワークショップとチュートリアルの募集要項によると、ワークショップおよびチュートリアルの提案、コンペティション参加チームの提案、採択論文の補足動画は、すべてこの日までにPaperPlazaを通じて提出する必要がある。ワークショップ・チュートリアル議長のEnrico Mingo Hoffman氏（INRIA）、Yan Gu氏（パデュー大学）、Rafael Cisneros-Limón氏（産業技術総合研究所）は、9月28日までに提案の採否を決定する。コンペティションの採択結果は9月21日に発表される。

会議の全体スケジュールは12月まで続く。

10月6日：論文の採否通知

10月16日：早期参加登録の締め切り

10月26日：カメラレディー論文（最終原稿）の締め切り

12月6日：公開フォーラム、セミナー、ハッカソン

12月7日：ワークショップとチュートリアル

12月8～9日：メインカンファレンス（全体講演、口頭発表、インタラクティブセッション、産業フォーラム、展示会。展示会は米国東部時間で両日とも午前9時から午後5時30分まで）

会議の展示・パートナーシップページによると、標準的な展示ブースのレンタル料は1平方フィート当たり35ドル（約5,740円）である。7月1日まで適用された早期割引価格は、1平方フィート当たり約29.75ドル（約4,879円）だった。

■今年最も注目される「Loco-Manipulation Challenge」

技術面の見どころの中で、学界と産業界の双方から最も注目を集めるとみられるのが「Humanoids 2026 Loco-Manipulation Challenge」である。10～15チームが、1日の練習日と2日間の競技日を通じて、移動能力、物体操作と器用さ、推論能力という3分野を評価する一連のタスクに挑む。

「Loco-manipulation（移動操作）」とは、有用なヒューマノイドロボットと研究室内のデモンストレーションを分ける具体的な工学上の課題を指す。すなわち、移動能力（環境内を歩く、不整地を進む、バランスを保つ）と、物体操作能力（物体をつかむ、運ぶ、向きを変える）を、統合して同時に実行することである。歩けるロボットと物体をつかめるロボットは、それぞれ技術的に優れている。しかし、棚まで歩き、選別されていない部品を拾い上げ、荷重によって重心が変化してもバランスを保てるロボットの方が、倉庫や工場が実際に必要とするものに近い。

技術上の障壁となるのは全身制御である。ロボットは、移動システムと物体操作システムを別々に順番に動かすのではなく、統合された制御方策によって脚と腕を協調させなければならない。そのためには、タスクの要求が変化するたびに、歩行軌道と腕の動きをリアルタイムで再計画する必要がある。さらに、多くのロボット制御方策が訓練されるシミュレーション環境とは、摩擦、接触時の力学、センサーノイズが異なる現実の物理環境で動作しなければならない。物理シミュレーションでは機能する制御方策と、実際のハードウェアで機能する制御方策の間にある工学上の隔たりである「sim-to-real gap（シミュレーションと現実のギャップ）」は、これらの能力を大規模に導入できるまでの速さを左右する主要な制約であり続けている。

2026年のコンペティションが過去のロボット競技と構造的に異なるのは、ベンチマークとしての役割が明確に設定されている点である。世界を代表する商用ヒューマノイドプラットフォームの一部が、学術研究用ロボットと同じ一連のタスクで、競技期間の前後に評価される。これにより、研究分野の最先端と商用導入分野の最先端を直接比較した結果が公表されることになる。コンペティション議長のKamel Saidi氏、Ben Beiter氏、Peter So氏は、自律動作を促しながら、遠隔操作による成果にも得点を与える採点方式を設計した。部分的に自律化されたシステムにも商業的価値があり、現在の自律性の上限を把握すること自体が研究上の貢献になると考えたためだ。

この競技は、現代のヒューマノイドロボット産業の発展を促したと広く評価されている、米国防高等研究計画局（DARPA）の「DARPA Robotics Challenge」の流れをくむ。同大会では2013年12月に予選、2015年6月に決勝が開催された。これらの大会に参加したチームの関係者は、現在商用プラットフォームを出荷している企業の多くを設立したり、主導したりしている。Humanoids 2026のコンペティションは、ある意味で、この10年間に同分野がどれほど前進したかを測る試験でもある。

■VLAモデルが変えたロボットのビジネスモデル

2025年から2026年にかけて商用ヒューマノイドロボットが実用段階に入った技術的な理由は、アクチュエーターや筐体における機械的なブレークスルーではない。ロボットによるタスクの学習方法が、個々の作業向けにプログラムされたタスク特化型コントローラーから、多様なタスクや環境にまたがって訓練される基盤モデルへ移行したことにある。

Vision-Language-Action（VLA）モデルは、視覚認識、言語による指示の理解、動作の生成を、単一のエンドツーエンドシステムに統合するAIアーキテクチャである。ロボットがカメラ画像と自然言語による指示を受け取ると、モデルがタスクを実行するためのモーター制御命令を出力する。特定の板金パネルを、特定の高さにある特定の溶接治具へ挿入するよう個別にプログラムする代わりに、VLAモデルを使うロボットは、多数の物体やタスクを扱う幅広い実演データによって訓練される。その学習結果を、訓練時には明示的に見ていなかった物体や配置にも応用する。

現在BMWスパータンバーグ工場に導入されているFigure 03で稼働するFigure AIのHelixモデルは、同社が2025年にOpenAIとの従来の協業を終了した後、自社開発したVLAアーキテクチャである。Google DeepMindのGemini Robotics基盤モデルは、戦略的パートナーシップの一環としてBoston DynamicsのAtlasハードウェア上で稼働している。これとは別に、Apptronikはテキサス州オースティンに、約9万平方フィートのデータ収集・訓練施設「Robot Park」を開設した。Google DeepMindとの研究提携の下、同施設では複数のApollo 2ロボットが実際の生産タスクを継続的に実行し、Gemini Roboticsに必要な訓練データを生成している。

ビジネスモデルへの影響は大きい。VLAモデルで訓練されたロボットは、タスクごとにプログラムされたロボットとは異なる形で、ソフトウェアによる機能更新が可能である。基盤モデルを搭載して出荷される商用プラットフォームは、ハードウェアを再設計するのではなく、モデルを更新することで新たな能力を獲得できる。Boston Dynamics、Figure AI、Apptronik、NVIDIAなどが、ハードウェアスタックとAIモデルの両方を自社の管理下に置こうと競い合っているのはこのためだ。また、Google DeepMindがBoston DynamicsとApptronikの双方と提携しているのは、ハードウェアそのものではなく、Gemini Roboticsを改善するために、導入済みロボットから得られる現実世界のデータを必要としているからである。

■12月にシリコンバレーへ集まる企業の動向

12月にサンタクララ・コンベンションセンターへ集まる企業を取り巻く状況は、前年のソウル大会の時点とは大きく異なる。

Boston Dynamicsはラスベガスで開催されたCES 2026で、完全電動式Atlasの量産モデルについて、出荷準備が整ったと発表した。2026年に導入予定の全機体は、現代自動車のRobotics Metaplant Application CenterとGoogle DeepMind向けに割り当てられている。現代自動車は2028年に、部品を生産順に並べる作業でAtlasの使用を開始し、その後数年間で導入範囲を拡大する計画である。Google DeepMindとの提携は、Gemini Robotics基盤モデルとAtlasハードウェアの統合を目的としており、研究は2026年に始まり、その後数年間にわたって規模が拡大すると見込まれている。

Figure AIの公式発表によると、同社は2025年初頭にOpenAIとの協業を終了した後、自社でHelix VLAモデルを構築した。11カ月にわたるFigure 02の試験導入を経て、サウスカロライナ州スパータンバーグのBMW工場へFigure 03を40台導入した。先行するFigure 02の導入は、3万台を超えるBMW X3の生産を支援した。TechTimesによるAutomate 2026の報道では、2026年5月時点で、カリフォルニア州にあるFigure AIのBotQ工場は1時間に1台のFigure 03を製造していた。この生産速度は、120日前と比べて生産能力が24倍になったことを示すという。

Agility Roboticsは2026年6月24日、特別買収目的会社（SPAC）であるChurchill Capital Corp XIとの合併を発表した。この取引による同社の評価額は約25億ドル（約4,100億円）で、総調達額は6億2,000万ドル（約1,016億8,000万円）を超える。統合後の会社は「AGLT」のティッカーシンボルでNasdaqに上場し、商用稼働中のロボットを持つ、ヒューマノイドロボット専業企業として初の上場企業になる。同社は、GXO Logistics、トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・カナダ、シェフラーなどの顧客から、複数年で約3億ドル（約492億円）の契約済み売上を確保している。オレゴン州セーラムにあるRoboFab製造施設は、Digitの年間生産能力を1万台超まで拡大できる。

Apptronikは2026年6月30日、オースティンに約9万平方フィート（8,361平方メートル）の施設「Robot Park」を開設した。ここでは、複数のApollo 2ロボットが実際の生産タスクを継続的に実行し、Gemini Roboticsモデルの訓練に使うデータを生成している。Google DeepMindはApptronikの研究・データパートナーである。Robot ParkでApollo 2が生成したデータを基盤モデルの訓練へ戻し、Apptronikが将来展開する商用ロボット群の導入準備に活用する仕組みになっている。

中国メーカーは生産規模を急速に拡大している。TechTimesのAGIBOTに関する報道によると、AgiBotは2026年6月下旬に1万5,000台目のロボットを生産した。1万台に到達してから3カ月足らずで達成した節目である。Unitreeは2026年6月上旬時点で、二足歩行型ヒューマノイドロボットを累計約1万1,000台生産しており、2026年の年間出荷台数として1万～2万台を目標にしている。UnitreeのG1は1万6,000ドル（約262万円）で市販されており、欧米の競合製品の多くを大幅に下回る価格である。中国に本社を置く企業は、すべての組織と国民に国家情報活動への支持、協力、協力提供を求める中国の国家情報法（2017年）や、政府によるデータへのアクセスに関する規定を含むデータセキュリティ法（2021年）に基づく義務を負っている。これらの法的要件は、ロボットの稼働場所や、企業が掲げるプライバシーポリシーの内容にかかわらず適用される。

Goldman Sachsは2024年、ヒューマノイドロボット市場が29億ドル（約4,756億円）から、2035年までに380億ドル（約6兆2,320億円）へ成長すると予測した。中国の工業情報化部（MIIT）は2026年の世界人工知能大会で、中国におけるヒューマノイドロボットの年間生産台数が、2026年に10万台を超える見通しだと述べた。

2026年4月19日に開催された北京E-Townハーフマラソンのヒューマノイド部門では、Honorのヒューマノイドロボット「Lightning」が優勝し、21キロ（13.1マイル）のコースを50分26秒で完走した。これは、ウガンダのジェイコブ・キプリモが持つ約57分の人間の世界記録よりも速いタイムである。前年、同じ大会で最速だったロボットのタイムは2時間40分だった。1年間でタイムが68％短縮されたことは、中国メーカーの移動能力がどれほど急速に進歩しているかを視覚的に示している。

■会議史上最も広範な論文募集

プログラム議長のLuis Sentis氏（テキサス大学オースティン校）、Serena Ivaldi氏（INRIA）、Gentiane Venture氏（東京大学）は、2026年7月24日に論文の提出受付を締め切った。提出件数は200件を超えた。採否通知は10月6日に予定されており、採択された論文はすべてIEEE Xploreで公開される。

論文募集の対象は、会議の25年の歴史で最も広範なものとなった。機械・設計分野では、人間の生体力学と運動制御、新型アクチュエーターと材料、外骨格およびウェアラブルロボットの設計、義肢の設計、器用な多指ハンド、ヒューマノイドの顔と社会的存在感などが含まれる。制御・学習分野では、全身の動力学と制御、モデル予測制御、動的な脚式移動、移動操作、双腕による器用な物体操作、ヒューマノイドロボット向け強化学習、シミュレーションと物理ベースアニメーション、ブレイン・ロボット・インターフェースなどが挙げられる。応用分野では、物理的・社会的な人間とヒューマノイドの相互作用、産業、医療、家庭、宇宙、災害対応への実環境導入、二足歩行ロボットの長期運用などが対象となっている。

募集要項の最後に置かれた2つの分野、「ベンチマークと性能指標」と「導入に伴う倫理的・社会的課題」は、この分野の成熟を反映している。研究会議が「ヒューマノイドロボット導入の倫理的・社会的課題」を独立した研究分野として正式に論文募集の対象とすることは、研究コミュニティの関心が「これらの機械は機能するのか」という問いから、「人間の生活環境で大規模に稼働することは何を意味するのか」という問いへ移ったことを示している。

■参加者の顔ぶれ

会議の組織委員会によると、ゼネラルチェアのAndra Keay氏（Silicon Valley Robotics）とRoss Mead氏（Semio）は、ヒューマノイドロボット関連の活動が地理的に集中していることを理由に、開催地としてサンタクララを選んだ。1X、Agility Robotics、Figure AI、TeslaのOptimusチームは、いずれもコンベンションセンターから車で移動できる範囲に拠点を置いている。Google DeepMind、NVIDIA、Meta、Toyota Research Instituteのロボット研究部門も同様である。

会議には70カ国以上から1,200人を超える参加者が見込まれている。UCバークレー、スタンフォード大学、東京大学、INRIAなどの学術研究者に加え、Toyota Research Institute、Google DeepMind、Meta、NVIDIAなどの企業研究者、シリコンバレーやベイエリアに集積する商用ヒューマノイド企業のエンジニアが参加する予定だ。ワークショップ・チュートリアル議長は、キャリア段階、性別、出身地域、産業界と学術界のバランスという観点から、多様な登壇者をそろえることを明確に重視している。これは、韓国、日本、フランス、ドイツ、中国、米国が同時に大きな貢献をしている、現在の研究分野の状況を反映している。

早期参加登録は2026年10月16日まで受け付けている。会議の詳細、参加登録、各種提案の提出先は、2026.ieee-humanoids.orgで確認できる。

■25年の軌跡と現在の加速

第1回IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robotsは、ホンダがASIMOを発表したのと同じ2000年に開催された。当時、二足歩行は同分野を代表する研究課題であり、ヒューマノイドロボットが、条件を制御できない工場や倉庫で有用な作業を行うという構想は、現実性の定かでないものだった。それ以降の進歩は直線的ではなかった。二足歩行、器用な物体操作、全身制御といった研究段階を経て、次に2013年と2015年のDARPA Robotics Challengeや、ロボットがパルクールをしたりトラックへ荷物を積み込んだりするBoston Dynamicsの話題の映像に代表される実演段階へ進み、ごく最近になって導入段階に入った。

第25回大会がこれまでと異なるのは、導入段階が、もはやロードマップ上に描かれる遠い目標ではなくなったことだ。商用導入は、現在の会議を取り巻く前提そのものになっている。ロボットはBMWスパータンバーグ工場の勤務シフトに組み込まれている。ジョージア州のGXO倉庫ではコンテナを運んでいる。オースティンにある9万平方フィートの施設では、実際の生産作業を通じて訓練データを生成している。Honorのロボットは、人間の世界記録よりも速いタイムでハーフマラソンを走った。AgiBotは6月に1万5,000台目のロボットを生産した。Goldman Sachsによる380億ドルという市場予測は、空想ではなく事業計画の参考値として引用されている。

組織委員会が第25回大会の主要テーマを「仕事の未来」としたことは、この転換点を越えたという会議自身の認識を表している。現在の最も難しい問いは、「ロボットにその仕事ができるか」ではなく、「これまでその仕事を担ってきた人々にとって、それが何を意味するのか」である。

■注目ポイントQ&A

●IEEE-RAS Humanoids 2026は、いつ、どこで開催されますか？

第25回IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robotsは、2026年12月6日から9日まで、カリフォルニア州サンタクララのサンタクララ・コンベンションセンターで開催されます。1日目の12月6日には公開フォーラムとハッカソン、2日目の12月7日にはワークショップとチュートリアルが行われます。メインの学術会議、展示会、産業フォーラムは12月8日から9日まで開催されます。早期参加登録は10月16日に締め切られます。詳細は2026.ieee-humanoids.orgで確認できます。

●Loco-manipulationとは何ですか？ なぜ商用導入にとって重要なのですか？

Loco-manipulation（移動操作）とは、ロボットが環境内を歩きながら、同時に物体を操作する能力です。個別のコントローラーを順番に動かすのではなく、統合された全身制御システムによって、バランス、移動、把持を協調させます。選別されていない部品の運搬、カートの牽引、部品供給用台車への積み込みといった実際の生産タスクでは、移動と物体操作を同時に行う必要があります。このため、研究室内の二足歩行ロボットと、工場で役立つ機械をつなぐ重要な工学的能力といえます。Humanoids 2026の競技では、学術研究用ロボットと主要な商用プラットフォームを同じ一連のタスクで直接比較した結果が公開されます。研究と商用導入の間に現在どの程度の差があるのかを示す、業界初の厳密な公開ベンチマークになるとしています。

●中国メーカーのヒューマノイドロボットは安価ですが、導入しても安全ですか？

実際に価格差はあります。UnitreeのG1は1万6,000ドル（約262万円）で市販されており、欧米の代替製品の多くを大幅に下回る価格です。一方、中国に本社を置く企業は、価格や企業自身が示す方針とは別に、一定の法的義務を負っています。中国の国家情報法（2017年）第7条は、すべての組織と国民に国家情報活動への支持、協力、協力提供を求めています。データセキュリティ法（2021年）とサイバーセキュリティ法（2017年）にも、データの国内保存や政府によるアクセスに関する規定が含まれています。これらの義務は、ロボットの導入場所、企業のサーバー所在地、プライバシーポリシーの内容にかかわらず適用されます。中国製ヒューマノイドロボットを評価する企業は、コスト、性能、エコシステムの成熟度に加え、多くのプラットフォームでは独立したセキュリティ監査の実績がまだ限られていることや、こうした法的条件を考慮する必要があります。

●ヒューマノイドロボットは工場労働者を置き換えるのでしょうか？ どのくらい早く進む可能性がありますか？

率直にいえば、特定の産業では、多くの労働者や政策立案者が現在想定しているよりも早く進む可能性があります。物流と自動車組み立ては、2026年における主要な導入分野です。いずれも反復性の高い身体作業を伴い、ヒューマノイドロボット導入の技術的な根拠は、もはや理論にとどまらないとされています。ただし、ロボットが直ちにすべての工場労働者を置き換えるという意味ではありません。現在、世界で商用稼働している台数は数百台から数千台程度であり、これらの産業で働く人数と比べれば、まだ小規模です。問題は、導入が加速していることです。AgiBotの生産台数は、年単位ではなく月単位の期間で、1,000台から1万台、さらに1万5,000台へ増加しました。Goldman Sachsは、市場が2035年までに約13倍へ成長すると予測しています。「どのくらい早いのか」という問いこそ、IEEE-RAS Humanoidsが第25回大会のテーマに「仕事の未来」を選んだ理由です。会場に集まる研究者やエンジニアは、その変化が緩慢ではないと認識しています。

元記事: Humanoid Robots Enter the Factory: IEEE Humanoids 2026 Sets Labor Displacement as Its Defining Theme