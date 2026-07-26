FF14、Switch 2版を8月4日に発売。新拡張「Evercold」でのFF7R・エヴァコラボレイドや新ジョブも発表

スクウェア・エニックスは、『ファイナルファンタジーXIV（FF14）』のNintendo Switch 2版を8月4日に発売すると発表し、予約受付を開始した。既存プレイヤーにとって注意すべきは、Switch 2版には他プラットフォームとは独立した専用のサブスクリプションが必要となる点だ。また、2027年1月に予定されている次期拡張パッケージ「Evercold」の詳細や、新ジョブ、コラボレイドなどの情報も公開された。

■今後10日間のうちに決断すべきこと

スクウェア・エニックスは、ベルリンで開催された「Fan Festival 2026」の基調講演にて、『ファイナルファンタジーXIV（FF14）』のNintendo Switch 2版の発売日を8月4日に決定したと発表し、ニンテンドーeショップでの予約受付を開始した。同イベントでは、ゲームの第6弾となる拡張パッケージ「Evercold」のこれまでで最も詳細な情報も公開され、新たなタンクジョブ、2つの注目コラボレイド、ゾーン進行や装備システムの大規模な構造改革などが明らかになった。Switch 2版のプレイを検討しているユーザーにとって重要な注意事項は、Switch 2版には独自の専用サブスクリプションが必要であり、PC、PlayStation、Xboxの既存プレイヤーが現在利用しているサブスクリプションを共有することはできないという点だ。

ニンテンドーeショップでは現在予約受付が行われており、発売まであと10日となっている。フリートライアル（無料）、スターターパック（2,420円）、コンプリートパック（予約価格：4,466円、通常価格：6,380円）、コンプリートコレクターズエディション（予約価格：10,472円、通常価格：14,960円）の4つのバージョンが用意されている。

拡張パッケージ「Dawntrail（黄金のレガシー）」も単体で4,620円で販売され、コレクターズエディションは6,600円となる。推定ダウンロード容量は117GBで、これは10年以上のコンテンツを反映した数字であり、ほとんどのSwitch 2のストレージカードを埋め尽くすことになる。

■既存プレイヤーが知っておくべきサブスクリプションの仕組み

Switch 2版では、現在PC、PlayStation、Xboxを同時にカバーしている単一のサブスクリプションとは別に、専用のサブスクリプションが必要となる。既存の単一サブスクリプションの料金は、通常月額1,408円（エントリー、Xboxは1,300コイン）または1,628円（スタンダード、Xboxは1,500コイン）である。

スクウェア・エニックスは既存のサブスクリプション登録者に対し、Switch 2版のサブスクリプションを50%割引で提供する。これは意味のある譲歩ではあるが、二重払いの構造を解消するものではない。すでにスタンダード料金で登録しており、Switch 2でのアクセスを追加したいプレイヤーは、現在他の全プラットフォーム合計で支払っている1,628円に対し、加えて814円を支払うことになる。なお、プレイに「Nintendo Switch Online」の加入は不要だ。

最初の1ヶ月間の無料期間はすべてのSwitch 2プレイヤーに適用される。スクウェア・エニックスはこれをサーバー安定化のための措置であると明確に説明しており、全プラットフォームでワールドサーバーを共有するライブサービスゲームにおいて、大規模な新規プレイヤー層を同時に受け入れることがインフラストラクチャに現実的なリスクをもたらすことを率直に認めている。

■Switch 2版の実際の動作とパフォーマンス

3,000万以上の登録アカウントを持つ本格的なMMORPGを任天堂のハードウェアに移植することは、決して容易なことではない。Switch 2版は安定した30fpsを目標としており、これはPlayStation 5およびXbox Series X|S版のフレームレートの半分である。プロデューサー兼ディレクターの吉田直樹氏はエンジニアリングの現実について率直に語り、数十から数百のプレイヤーキャラクターが同時に描画されるタウンエリアでは、CPU負荷により30fpsを下回る可能性があると述べた。Switch 2のARMベースのプロセッサは携帯モードで約1.1GHzで動作するが、これはバッテリー寿命を考慮した意図的なトレードオフであり、ボトルネックを生み出している。

入力面では、Switch 2版はJoy-Con 2の光学センサーをマウスの代わりとしてサポートしており、外部ハードウェアを接続することなくカーソルベースの操作オプションをプレイヤーに提供する。吉田氏は、自身はマウス操作で高難易度の「零式（Savage）」レイドに挑戦したことはないと述べ、要求の厳しいコンテンツではSwitch 2のドック経由で従来のマウスとキーボードのセットアップを使用し、携帯モードはクラフト、ギャザリング、カジュアルなプレイに適していると考えるようプレイヤーにアドバイスした。

どのエディションを購入したかに関わらず、「Dawntrail」パッチ7.5までのすべての拡張パッケージの完全なインストールが必要であり、これが117GBの容量を占める理由となっている。PlayStation 4のサポートはパッチ8.3頃に終了する予定であり、吉田氏はベルリンのラウンドテーブルでこの点に直接触れ、PS4プレイヤーにアップグレードの計画を始めるよう助言した。

■第6弾拡張パッケージ「Evercold」（2027年1月予定）

ベルリンの基調講演では、2027年1月のリリースを目標とするFF14の第6弾拡張パッケージ「Evercold」（パッチ8.0）のこれまでで最も詳細な情報が提供された。この拡張パッケージは、2019年の「Shadowbringers（漆黒のヴィランズ）」と似た構造をとっており、プレイヤーは既存の世界の別の鏡像世界（ここでは「第4世界（The Fourth）」と呼ばれる）へと旅立つ。この世界は現在、進行する深い凍結に覆われている。生存者たちは居住不可能となった地上を捨て、「Realmships」と呼ばれる5つの巨大な飛空艇に乗って空へと逃れている。

公開された新ゾーンには、平原、崖、中央のアーククリスタルを持ち、ハブ都市「Falgarthr」が保護バリアの背後に守られている水のRealmship「Naglfar」、溶けた金属の川や鋳造所といった重工業の美学と、予想外に緑豊かな森や湖が組み合わされた火のRealmship「Hringhorni」、そして第4世界のより広い地理に錨を下ろした新都市「Fargarth」が含まれる。各エリアの名称やデザインには、北欧神話の影響が貫かれている。

■盾を変形させる新タンクジョブ「Bastion」

基調講演で最も期待を集めた発表は、「Evercold」で確定した最初の新ジョブ「Bastion」だった。Bastionは「Skyltborg」と呼ばれる双子の巨大な盾を操るメインタンクである。吉田氏はBastionのフルコスプレでステージに登壇し、発表を行った。このジョブは、ゲームの刷新されたジョブアクションシステムの「Evolved Mode」を使用し、ハイファンタジーと機械的な視覚美を融合させている。戦闘中、Skyltborgは近距離の打撃と遠距離のエーテルブラストの間で変形し、そのキットにはパーティメンバーへの防御バフや回復の恩恵が含まれている。Bastionはレベル90で利用可能になり、リムサ・ロミンサでのクエストを通じてアンロックされる。2つ目の新ジョブ（物理遠隔DPS）は、10月31日の東京ファンフェスティバルで発表されるとみられている。

■ゾーンの分岐進行とコンテンツの自動調整

おそらく構造的に最も重要な発表は、「Evercold」のゾーンを通じてメインストーリーがどのように進行するかに関するものだった。これまでの拡張パッケージでは、プレイヤーは決められた順序でエリアを進んでいった。「Evercold」では分岐パスシステムが導入され、初期の導入ストーリーの後、プレイヤーは物語が再び収束するまで、選択したゾーンを好きな順序で攻略できるようになる。同じゾーン内で異なる進行状況に対応するため、ゲームには「Auto Content Balancing」が実装され、ダンジョンの難易度や敵のレベルが各プレイヤーの個別の進行状況に合わせて動的にスケーリングされる。

装備システムも刷新される。プレイヤーはジョブクラスごとにアイテムレベルを個別に上げる必要がなくなる。最も装備の整ったジョブのアイテムレベルを他の最大レベルのジョブにミラーリングできるようになり、完全な装備の再収集サイクルにコミットすることなく、現在のエンドゲームコンテンツでさまざまなクラスを探索することが現実的になる。また、毎日のコンテンツルーレットの報酬構造も週次の「Adventure Activity」システムに置き換えられる。プレイヤーはさまざまな種類のコンテンツを完了することでアクティビティポイントを獲得し、それを装備やその他の報酬と交換できるようになるため、毎日のログイン要件の義務感が軽減される。

■2つの大規模なコラボレーションレイド

吉田氏とともに『ファイナルファンタジーVII リメイク』シリーズのディレクターである浜口直樹氏がステージに登壇し、FF7リメイク3部作をベースにした8人向けレイドシリーズ「Beyond the Lifestream」を発表した。このシリーズは3つのティアにまたがり、第1弾はパッチ8.01で登場する。ストーリーはFF14のシナリオチームとともに鳥山求氏が執筆し、ストーリースーパーバイザーとして野島一成氏、アートデザインとして野村哲也氏が参加する。「Beyond the Lifestream」では、既存のノーマルと零式（Savage）の間に位置する第3の難易度ティアが導入される。

以前から予告されていた『エヴァンゲリオン』とのコラボレーションは、正式タイトルが「Ghosts of Desire」となり、「Evercold」の24人向けアライアンスレイドとして実装される。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』での仕事で知られる前田真宏監督が、ゲストアーティストおよびデザイナーとしてプロジェクトに参加する。2027年1月の拡張パッケージ発売前に、さらなる詳細が発表される予定だ。

■プロデューサーレターLIVEでの発表内容

ベルリンのファンフェスティバルで午前10時30分（東部標準時）に放送された「第93回 プロデューサーレターLIVE」は、2026年9月8日のパッチ7.56で登場するリミテッドジョブ「魔獣使い（Beastmaster）」に完全に焦点を当てたものだった。標準的なジョブとは異なり、魔獣使いはリミテッドジョブであり、「新生エオルゼア（ARR）」の基本ストーリーを完了し、アカウントに「Dawntrail」が登録されているレベル50以上のファイターまたはソーサラーであれば誰でもアクセスできる。このセッションには、吉田氏とコミュニティプロデューサーの室内俊夫氏に加え、リードバトルコンテンツデザイナーの中川誠貴氏が参加した。

その直前となるパッチ7.55は7月28日に予定されており、新たな「Occult Crescent」コンテンツ、「Phantom Weapons」、そして「ヒルディブランド外伝」の復活がもたらされる。10月28日にはゴールドソーサーにFF7をテーマにしたタイピングミニゲーム「Keybound Brawler」が登場する予定で、パッチ7.56ではバレットとティファのコスプレ衣装も追加される。

ベルリンのファンフェスティバルは明日7月26日も続き、ヨーロッパおよびオセアニア向けの「クリスタルコンフリクト」地域チャンピオンシップ、「直樹の部屋」パネル、コスプレウォーク「Glamoured to Life」、そしてTHE PRIMALSによる夜のコンサートが行われる。現在のサイクルの最後となる東京ファンフェスティバルは、10月31日から11月1日にかけて幕張メッセで開催され、そこで「Evercold」の2つ目の新ジョブが発表されるとみられている。

■その他の発表の概要

その他の発表として、チョコボの育成と召喚を完全に刷新し、2人用のインスタンスダンジョンにコンパニオンを連れて行ける機能を含む「チョコボコンパニオンの刷新」がパッチ8.1で登場する。また、テレポやデジョンなどのアクションのデフォルトアニメーションを変更できる「キャラクターアクションスキン」が導入され、ジョブ固有のスキンもパッチ8.1で追加予定だ。

キャラクタークリエイションも拡張され、目、髪、肌の色調の新しいカラーピッカー、目と唇のカスタマイズの改善、ローンチ時のフェイスペイントのレイヤー化が行われる。パッチ8.1では種族固有のオプションが追加される。「Evercold」コレクターズエディションには、天野喜孝氏によるボックスアート、リーパーのフィギュア、Ethosのメタルキーホルダー、Köttrのミニぬいぐるみ、第4世界のタペストリー、ゲーム内武器「Crystal Skyltborg」、マウント「Valhallar Odin」が含まれる。

なお、基本ゲームと拡張パッケージ「Heavensward（蒼天のイシュガルド）」に時間制限なしでアクセスできるFF14のフリートライアルは、ローンチ時からSwitch 2でも利用可能となる。

■注目ポイントQ&A

●Switch 2でFF14をプレイするには、Nintendo Switch Onlineのサブスクリプションが必要ですか？

いいえ。任天堂ハードウェアのほとんどのオンラインマルチプレイヤーゲームとは異なり、Switch 2版のFF14ではNintendo Switch Onlineのメンバーシップは必要ありません。ただし、ゲームを購入し、最初の1ヶ月の無料期間が終了した後は、別途FF14のSwitch 2専用サブスクリプションに加入する必要があります。

●すでにPCやPlayStationでFF14のサブスクリプションに加入している場合でも、Switch 2用に再度支払う必要がありますか？

はい。これが既存プレイヤーにとって最も重要な注意点です。Switch 2版には、現在PC、PlayStation、Xboxをカバーしている単一のサブスクリプションとは別に、専用のサブスクリプションが必要です。既存のアクティブなサブスクリプション登録者は50%の割引を受けられますが、現在のサブスクリプションに加えてその金額を支払うことになります。

●Switch 2版のFF14のフレームレートはどのくらいですか？それは問題になりますか？

ゲームはSwitch 2上で安定した状態で30fpsを目標としています（PlayStation 5およびXbox Series X|Sでは60fps）。吉田氏は、ゲームが多くのプレイヤーキャラクターを同時に描画しなければならないタウンエリアでは、携帯モードにおけるプラットフォームの熱制約に起因するCPU負荷のため、30fpsを下回る可能性があることを確認しました。マウスとキーボードを接続したドックモードでの高難易度レイドコンテンツでは、パフォーマンスはより安定するはずです。30fpsが許容できるかどうかは個人の好みによりますが、ゲームを携帯してプレイできる機能との意味のあるトレードオフと言えます。

●「Evercold」とは何ですか？いつリリースされますか？

「Evercold」はFF14の第6弾拡張パッケージ（パッチ8.0）で、2027年1月に予定されています。プレイヤーは、生存者が「Realmships」と呼ばれる5つの巨大な飛空艇に乗って暮らす、ゲームのメインワールドの凍てつく鏡像世界「第4世界」へと向かいます。この拡張パッケージでは、タンクジョブ「Bastion」、分岐ゾーン進行システム、FF7リメイクとのコラボレイド「Beyond the Lifestream」、エヴァンゲリオンとのアライアンスレイド「Ghosts of Desire」などが導入されます。

元記事: Final Fantasy XIV Lands on Switch 2 August 4: Pricing, Free Month, and Evercold Reveals