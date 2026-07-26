スペインのNASA深宇宙通信施設を山火事が通過、6基のアンテナは被害状況不明

スペインにあるNASAのマドリード深宇宙通信施設（MDSCC）を山火事が通過し、職員90人全員が安全に避難した。火災は、1964年以来、惑星間探査機との通信を担ってきた6基の大型アンテナが立つシエラ・デ・グアダラマ山麓の約60kmにわたる地域を焼いた。約2,970米トンの重量がある直径70mのアンテナを含め、その被害状況は、調査員が安全に立ち入れるようになるまで分からない。

NASAは7月24日、マドリード施設が運用できなくなったことを確認し、探査機との通信をカリフォルニア州モハーベ砂漠にあるゴールドストーン施設へ滞りなく引き継いだと説明した。ただし、滞りがないのは通信信号の継続性であり、負荷を引き受けるネットワークに余裕があることを意味しない。NASA監察官室は以前から、深宇宙ネットワーク（DSN）ではピーク時の需要が供給能力を最大40％上回ると指摘していた。マドリードの停止は通信を直ちに途絶させるものではないが、余力のないシステムが抱える構造的な容量不足を一段と深刻にする。

■マドリード施設の役割と代替不可能性

マドリード深宇宙通信施設（MDSCC）は、NASAの深宇宙ネットワーク（DSN）を構成する他の2施設、カリフォルニア州ゴールドストーンとオーストラリアのキャンベラの双方から、経度で約120度離れた地球上で唯一の場所に位置している。この地理的条件は偶然ではなく、1963年にこの場所が選ばれた理由そのものである。地球の自転に伴い、ある施設から見て探査機が地平線の下に沈むと、次の施設の視野に入るため、24時間途切れることなく通信を引き継げる。

4つ目の施設は存在しない。ネットワークの沿革によると、DSNは3拠点のシステムとして構築され、1963年後半に連続運用を正式に開始して以来、その体制で運用されてきた。1拠点を失えばネットワークは2拠点体制となり、探査機の赤緯や時間帯によって通信の空白が生じ、最も遠い探査機とは通信できなくなる場合がある。

マドリード施設の6基のアンテナ、深宇宙ステーション53、54、55、56、63、65は、さまざまなミッションと周波数帯に対応している。最も能力が高いのはDSS-63で、特に難度の高い遠距離ミッションに使用される直径70mのパラボラアンテナである。2021年1月に運用を開始したDSS-56は、稼働時点からDSNの全周波数帯であるS帯（2GHz）、X帯（8GHz）、Ka帯（32GHz）の送受信に対応した、DSN初のアンテナだった。最も新しいDSS-53は2022年2月に稼働し、MDSCCは他の2施設に先駆けて拡張を完了した。

2024年4月には、DSNの歴史上初めて、マドリードの6基のアンテナすべてを同時に連動させ、ボイジャー1号からのデータを受信した。ボイジャー1号は現在、地球から380億km以上離れた最も遠い人工物であり、その信号は極めて微弱なため、連動する6基のアンテナの受信能力を組み合わせなければ確実に捉えられない。Spaceflight Nowの報道によると、ボイジャーがさらに遠ざかれば、通信を継続するうえで6基のアンテナによるアレイ受信は選択肢ではなく必須となる。現在、この構成が完全に整っているのはマドリード施設だけである。

■山火事による被害状況

7月24日夕方、欧州を襲った深刻な熱波の下で拡大した山火事が、MDSCCのある小規模自治体ロブレド・デ・チャベラに迫った。スペイン当局は町全体に避難命令を出し、NASAも職員90人を避難させた。翌朝までに、火災は施設へ接近しただけでなく、その敷地内を通過していた。

NASAの広報担当者は公式声明で、「山火事はMDSCCを通過した。被害の可能性については、安全が確保され次第評価する」と述べた。

NASAのDSNステータスサイトが提供するリアルタイム追跡データからも、同局の説明が示唆する状況が確認された。ライブステータスを監視していた複数のメディアの報道によると、7月24日午後、マドリードではアンテナの稼働が全く確認されなかった一方、ゴールドストーンとキャンベラはボイジャー2号や木星を周回する探査機ジュノーと通信していた。

スペインのメディアによると、NASA施設から数マイル離れた別の深宇宙追跡施設で、欧州宇宙機関（ESA）のEstrack地上ネットワークを構成するセブレロス局も、同じ山火事のため避難した。ESAとNASAは、双方のネットワークを相互利用できる相互支援協定を結んでいる。しかし、セブレロス局も停止しているため、現在の緊急事態では、この協定によってマドリードと同じ経度帯からの通信範囲を補うことはできない。

■すでに限界に達していたネットワーク

マドリード施設の停止が持つ技術的な意味は、それだけを切り離して考えることはできない。現在、その負荷を引き受けているDSNは、十分な余裕を持って運用されていたネットワークではない。

2023年7月の監査で、NASA監察官室は、深宇宙ネットワークがすでに「需要過多」の状態にあり、ピーク時には需要が供給能力を最大40％上回っていると指摘した。監査では、容量不足が各ミッションによる科学目標の完全な達成にすでに影響していることも判明し、2030年代には超過需要が50％に達する可能性があると警告した。これに対処するためのDSNアップグレード計画「深宇宙ネットワーク開口能力強化プロジェクト」も、予定より遅れ、予算を超過していることが明らかになった。

状況をさらに悪化させているのが、ゴールドストーンで最も能力の高いアンテナ、深宇宙ステーション14（DSS-14）の停止である。DSS-14は、世界のDSNに3基しかない直径70mアンテナの一つだが、2025年9月16日の過回転事故により、推定20万ガロン（約76万リットル）のグリコールを含む水が基部に流れ込んで以来、運用を停止している。NASAの事故調査委員会は、不十分な訓練、ソフトウェア上の弱点、安全システムの迂回、2004年以来試験されていなかった油圧式の限界保護機構など、複数の不具合が連鎖したことを原因として挙げた。DSS-14は修理のため、2028年まで運用を再開できない見込みである。

実際の状況は次の通りである。DSNにある3基の直径70mアンテナは、緊急時の通信や微弱信号の受信に対応する、ネットワークで最も高性能な設備だ。そのうち、ゴールドストーンのDSS-14は故障して大規模な修理を待っている。キャンベラのDSS-43はゴールドストーン分を補う負荷を引き受け、マドリードのDSS-63は山火事を無事に切り抜けたかどうか分からない。すでにマドリードの6基すべてを連動させる必要があるほど微弱なボイジャー1号の信号は、現在、マドリードの経度帯からは全く受信できない。

NASAはまた、2027年までの打ち上げが予定されているナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡の準備を始めた段階にある。同望遠鏡は5年間で2万テラバイトを超えるデータを生成する予定で、これはハッブル宇宙望遠鏡が30年間に生成したデータの100倍以上に相当する。ローマン宇宙望遠鏡はDSNの通信容量に大きく依存することになる。2025年6月の監察官室の報告書は、NASAにローマン宇宙望遠鏡の通信に関する緊急時対応計画を策定するよう勧告していた。これは、マドリード施設が考慮すべきリスクとして浮上する前のことだった。

■深宇宙ネットワークの拠点が停止した場合の影響

DSNの1施設が利用できなくなると、残る2拠点が、そこで予定されていた通信を引き継ぐ。火星探査車、木星周回探査機、小惑星探査機など、稼働中のミッションの多くでは、完全な通信途絶ではなく、遅延や通信機会の空白が生じる。探査機はデータを保存し、施設が利用可能になったときに送信できるよう設計されているためだ。キャンベラ施設の広報責任者が説明したスケジュール表は空港の出発案内板に似ており、はるか先まで通信時間が分単位で割り当てられている。マドリードの不在により、これらの割り当てを3拠点ではなく2拠点へ再配分する必要が生じ、競合する通信予定はミッションの重要度に応じて優先順位を付けられることになる。

ボイジャー探査機のようなミッションでは、条件がさらに厳しくなる。ボイジャー1号の信号を受信するにはアンテナアレイの総合的な受信能力が必要であり、どれほど大型であっても単一のアンテナでは不十分である。マドリードの6基によるアンテナアレイがなければ、技術者はゴールドストーンまたはキャンベラのアンテナを同様に連動させて受信できる位置関係になるまで待つか、データ転送速度の低下を受け入れなければならない。ボイジャー星間ミッションでは、電力を温存するため科学観測機器4台が停止され、すでに機能を縮小した状態で運用されている。データ通信の中断は、太陽系の境界で通信を維持するという課題をさらに難しくする。

NASA監察官室の記録によると、2022年のアルテミスIミッションでオリオン宇宙船がNASAの最優先通信対象となった際、DSNはその需要に対応するため、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡、火星探査車、その他の稼働中の探査機からのデータ受信を削減または延期した。現在、通信予定に入っているすべてのミッションにも同様の優先順位付けが必要となるが、割り当てられる拠点は一つ減っている。

■気候変動により激化する欧州の山火事

ロブレド・デ・チャベラに到達した火災は、孤立した出来事ではない。2026年5月下旬から7月上旬にかけて欧州大陸を襲った3回連続の熱波によって引き起こされた、現代の欧州史上でも特に深刻な山火事危機の一部である。

スペイン政府は7月24日に国家非常事態を宣言し、マドリード西方の村々から数万人が避難した。AP通信によると、フランスでは、ボルドーから約60km離れたキャップ・フェレ半島付近の大西洋沿岸で発生した火災により、6万人を超える住民が避難し、中には船で逃れた人もいた。2026年の山火事シーズンには、欧州各地で山火事による死者も報告された。

世界保健機関（WHO）欧州地域事務局は、こうした数字の背景にある傾向を記録している。ポルトガルとスペインでは、2025年の同時期と比べて山火事の件数がそれぞれ100％増え、WHO欧州地域全体の山火事件数は2022年以降57％増加した。Euronewsの報道によると、フランス気象局は、極端な山火事発生条件を繰り返す熱波と干ばつによるものとし、科学者はこれを人為的な気候変動と関連付けている。コペルニクス気候変動サービスのデータによると、2026年6月は西欧で観測史上最も暑い6月となり、平均気温は20.7℃で、1991～2020年の基準値を3℃以上上回った。

ロブレド・デ・チャベラの施設は、山火事が設計上の主要な脅威として想定されていなかった1964年に設置された。それから60年以上が経過した現在、施設は、欧州森林火災情報システムとコペルニクス気候変動サービスがともに、火災リスクが構造的に高まった状態にあると分類する地域に位置している。

■被害状況は不明、運用は継続

7月25日朝の時点で、NASA職員は火災後の状況を確認するためMDSCCの敷地へ再び立ち入ることができていない。施設にある直径70mと34mのパラボラアンテナは、短期間で交換または修理できる設備ではない。直径70mのアンテナは、反射鏡だけでも都市の1街区ほどの面積があり、可動式の架台は専用部品を必要とする精密工学システムである。内部のケーブルラップは、電力ケーブル、データ回線、流体ホースを合計数万メートルにわたって回転構造内に通す部品で、DSS-14の事故調査では、この部品の不具合がゴールドストーンでの事故につながったと記録されている。

NASAの宇宙通信・航法プログラムは、スペインの現地当局および米国大使館と連携して状況を監視しており、状況が許す限り最新情報を提供するとしている。

今のところ、ネットワークは持ちこたえているが、余裕はほとんどない。ゴールドストーンとキャンベラがマドリードの役割を補い、太陽系とその外側に散らばる数十機の探査機との通信回線を維持している。シエラ・デ・グアダラマを覆う煙が晴れた後に明らかにしなければならないのは、6基のアンテナ設備が無傷で火災を切り抜けたのか、それともDSNの3拠点構成が事実上の2拠点構成になったのかという点である。

■注目ポイントQ&A

●NASAの深宇宙ネットワークとは何ですか。また、1施設の停止がなぜそれほど重大なのでしょうか。

深宇宙ネットワークは、カリフォルニア州ゴールドストーン、スペインのマドリード、オーストラリアのキャンベラにある3つのアンテナ施設で構成されるシステムです。地球の自転に伴い、常に少なくとも一つの施設から探査機を見通せるよう、各施設は経度で約120度ずつ離れて配置されています。4つ目の施設はありません。各施設は、ほかの2施設ではカバーできない経度帯を担当するという意味で代替できません。マドリードがオフラインになると、時間帯や探査機の位置によっては通信能力が低下したり、通信できなくなったりします。また、深宇宙ミッション全体で予定されていた通信を、3拠点ではなく2拠点へ再配分しなければなりません。

●今回の事態が起きる前から、NASAのネットワークには負荷がかかっていたのでしょうか。

はい、かなり逼迫していました。NASA監察官室による2023年の監査では、DSNはすでに需要過多の状態にあり、ピーク時にはネットワーク利用時間の需要が供給能力を最大40％上回っていることが判明しました。監査では、対策となるアップグレード計画が予定より遅れ、予算を超過していることも明らかになり、2030年代には超過需要が50％に達する可能性があると予測されました。さらにNASAの事故調査報告書によると、ゴールドストーンで最も能力の高いアンテナDSS-14は2025年9月の事故以来停止しており、2028年まで復帰できない見込みです。マドリードの山火事は、すでに存在していた危機を一段と深刻にするものです。

●NASAは現在もボイジャー1号やその他の遠方の探査機と通信できますか。

短期的には、NASAは予定されていた通信をゴールドストーンとキャンベラへ移しました。火星探査車、木星探査機ジュノー、比較的近距離にある探査機など、稼働中のミッションの多くは、2拠点体制に伴う通信機会の空白や通信時間の短縮に耐えられます。最も条件が厳しいのはボイジャー1号です。現在は地球から380億km以上離れており、信号が極めて微弱なため、2024年4月に初めて実証されたように、通信にはマドリードの6基のアンテナをアレイとして同時に稼働させる必要があります。マドリードが利用できなければ、その経度帯からアレイ受信することはできず、施設が復旧するまでボイジャー1号との通信頻度やデータ品質に影響する可能性があります。

●気候変動に伴う山火事は、MDSCCの運用を恒常的に脅かす可能性がありますか。

2026年の火災シーズンは孤立した異常事態ではなく、記録されている山火事激化の傾向を示す最新の事例です。WHO欧州地域では2022年以降、山火事が57％増加し、スペインとポルトガルでは2025年の同時期と比べて100％増えたと報告されています。Euronewsの報道によると、フランス気象局は山火事リスクの上昇を繰り返す熱波と干ばつによるものとし、科学者はこれらを人為的な気候変動と関連付けています。MDSCCは1964年に設置されましたが、当時想定されていた脅威は現在の状況と一致しなくなっています。NASAとスペインの国立航空宇宙技術研究所（INTA）が、ロブレド・デ・チャベラの将来の施設計画に高まる山火事リスクを取り入れるかどうかは、今回の被害評価によって、さらに緊急性を増す課題となります。

元記事: Wildfire Burns Through NASA Deep Space Network Station in Spain: Six Antennas at Risk